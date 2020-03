PSG – Borussia Dortmund: Résultat, résumé et buts (2-0)

Fin, fin à Paris! Il PSG sera dans les quarts de finale de la Ligue des champions après avoir battu Borussia Dortmund 2-0 dans un Parque de los Príncipes déserté (3-2 au total). Les objectifs de Neymar et Bernat Ils donnent le laissez-passer à des Parisiens qui étaient meilleurs que les Allemands et accordaient très peu en tout temps.

Min 90 + 3. Jaune maintenant pour Mbappé.

Min 90 + 2. Il s’en va Les murs et entrez Kouassi, dernier changement de PSG.

89 min Direct rouge pour Emre Can! Il en garde dix BVB en l’absence de remise pour décider qui fait le tour. Voit également le jaune Dites Maria et Neymar.

88 min. OEIL À LA TANGANA QUI EST MONTÉE! Plusieurs joueurs se rejoignent, Emre Can et Marquinhos fortement. Tout a commencé par un face à face entre Neymar et Emre Can avec une poussée de l’allemand au brésilien. Les cartes vont voler.

Min 87. Dernier changement de BVB. La dernière cartouche est Gotze. Il s’en va Achraf.

Min 86. Le tir par manque de Neymar. C’était un meilleur profil pour un gaucher. Il l’a frappé avec sa main droite.

Min 83. Il ne peut pas renverser la situation Borussia Dortmund. L’équipe allemande essaie mais ne sait pas mettre la main sur les Français.

Min 79. Deuxième changement de PSG. Essayez de nouer la peinture parisienne: il part Dis Marie et entrez Kurzawa.

77 min Un autre tir dangereux de Brandt! Il a été empoisonné après avoir frappé Gueye et se faufile presque dans l’arc de Navas. C’est un coin.

75 min Brandt a essayé! Le nouveau venu n’y a pas pensé et a frappé de face. Ça va bien sûr.

Min 71. Le deuxième changement de Borussia Dortmund est Reyna, qui vient au lieu de Witsel.

69 min. Il déplace ses rangs BVB: s’en va Danger et entrez Brandt.

Min 68. Entrée laide maintenant Bernat sur Sancho, Qu’est-ce que jaune.

Min 66. La mesure ne prend pas BVB au Paris Saint Germain. Il lui est très difficile de franchir la dernière ligne et il n’a pas intimidé depuis longtemps Navas.

Min 63. Au champ Kylian Mbappé! Il s’en va Sarabia, auteur de la passe décisive pour le deuxième but. Premier changement de PSG.

61 min. Le Hummels jaune, qui a perdu une balle Cavani et celui-ci s’échappe dans un contrecoup clair.

56 min. Le tout est PSG sur le terrain. Composer et aller au vestiaire leur convenait. Vous devez envoyer le BVB mais maintenant cela leur coûte cher.

54 min BURKI STOP! Une libération sensationnelle par manque de Dis Marie qu’il s’est glissé entre les trois bâtons mais que le but des Allemands s’est arrêté.

Min 48. Strong sort Borussia Dortmund dans ces premières minutes de la seconde mi-temps à la recherche du but qui équivaut à la contestation du moment (3-2 au total).

46 min La deuxième mi-temps commence à Paris!

Sur le banc du Borussia Dortmund, Gotze et Brandt ils indiquent des options plus intéressantes pour renverser la situation au second semestre. N’oubliez pas que Mbappé est dans la banque de PSG …

Reposez-vous dans le Parc des Princes! Il PSG il est parti mieux que BVB dans cette première moitié et le résultat est un exemple. La domination des locaux a donné l’objectif de Neymar après un corner et ce fut un vol de Sarabia celui qui a permis Bernat élargissez les distances lorsque vous resserrez la Dortmund. Le Paris Saint Germain est actuellement dans les chambres du Ligue des champions.

Min 45 + 1. Connexion espagnole au PSG! Etole Sarabia, roulé à droite et mis un centre au cœur de la zone où il apparaît vite Juan Bernat toucher juste la balle, induire en erreur Burki et faites la seconde: 2-0.

Min 45 + 1. GOOOOOOOOOL DE PARIS SAINT GERMAIN!

43 min. Ça fait mal Marquinhos face à une gifle de Haaland Frappez-le en essayant de diriger une balle. Oeil que tu as jaune.

41 min Maintenant secouez Hazard! Il a volé le Belge et a rapidement chargé sa main droite, bien qu’il n’ait pas trouvé le but de Navas.

Min 38. Nouvelle tentative de Sancho! L’Anglais est apparu de la gauche et a tiré durement, bien que directement dans les gants de Keylor Navas.

36 min SANCHO! Joli cliché de l’anglais, un peu concentré, qui attrape Navas.

35 min. Aller maintenant à partir de Les murs sur Sancho. Il a frappé le fer à la cheville. Il accordera une faute à 27 mètres de l’avant, idéal pour un droitier.

33 min. Réveillez légèrement le BVB avec le besoin actuel de composer. Le domaine commence à alterner, bien qu’avec une plus grande importance maintenant pour les Allemands.

30 min. En ce moment, avec la cravate 2-2, le but au match aller à Signal Iduna Park donne la passe à la Paris Saint Germain.

Min 29. Neymar! Le Brésilien apparaît dans la surface, devance son homologue et se lance sur le marbre pour un ballon tombé sur le point de penalty. Il ne pouvait pas faire grand-chose Burki pour arrêter le 1-0 du PSG.

Min 28. GOOOOOOOL DE PARIS SAINT GERMAIN!

Min 25. MAIS CE QU’UN BURKI ARRÊTE! L’objectif du BVB a été retiré de Edison Cavani, Il a été laissé seul devant le gardien de but, a tiré fort et sa jambe a évité le premier des locaux.

Min 23. Il a plus d’entraînement qu’un grand jeu de nuit celui qui vit aujourd’hui dans le Princes Park. Chaque cri des joueurs est entendu, chaque soupir et chaque indication.

Min 21. Touchez et touchez le PSG attendre que l’écart apparaisse pour réaliser le premier (et cela lui donnerait momentanément la passe). Il BVB se défend bien, laisse peu d’options aux parisiens.

Min 19. BVB l’a eu deux fois! La box allemande est arrivée bien à droite avec Achraf. Son centre a traversé la région et a presque atteint Haaland La deuxième pièce s’est terminée avec Sancho empaler une balle facilement sur le bord de la zone. Il a déraillé.

Min 16. La première jaune du parti l’a vue Haaland, qui montre encore des choses de jeunesse. Il a perdu un ballon et est allé pour tout avant Murs, qui s’est envolé.

14 min. Le contrôle reste entièrement PSG, même si ça ne fait toujours pas de mal Dortmund. Les choses changent quand le ballon passe Neymar.

Min 10. Le Brésilien se remet bien, mais il semble que son épaule n’ait pas été assez bien après le set.

Min 8. Au sol Neymar! Un autre coup que prend le Brésilien, celui-ci Hummels c’était avec tout. Il se fait mal à l’épaule maintenant Ney.

Min 5. Effacer le domaine de PSG, qui est aujourd’hui dans le besoin. Tiens bon BVB.

Min 3. Quel coup il a fallu Neymar. Il a été Emre Peut celui qui est allé au sol et a attrapé son cheville. Le Brésilien récupère.

Min 1. Le match a commencé à Paris! La balle roule.

20:56. C’est ainsi que BVB: Burki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Achraf, Emre Cam, Witsel, Guerreiro; Sancho, Haaland et Thorgan Hazard.

20:53. Donc le PSG: Keylor Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Di María, Paredes, Gueyes, Neymar; Sarabia et Cavani.

20:50. Dix minutes pour que le ballon roule dans le Parque de los Príncipes. Nous nous souvenons des onces!

20:45. Dans le BVB il y a la figure de Haaland, un jalon de précocité. Le Norvégien est le joueur qui a eu besoin du moins de matchs pour atteindre dix buts Ligue des champions. Suit Mbappé, qui a pris plus de deux fois (15), Raul (22), Messi (24) ou Cristiano Ronaldo (37).

20:35. En sa faveur, le Borussia Dortmund Il a cette autre statistique: il a réussi 17 des 18 tours de qualification européens dans lesquels il a gagné le match aller à domicile.

20h30. Il PSG vous devez composer aujourd’hui … et les données sont en votre faveur. Les Parisiens ont 31 matchs de Ligue des champions d’affilée à regarder la porte. Ils doivent atteindre la trente seconde.

20:25. Il BVB avec ce qui était attendu. Trident sensationnel et dangereux qui composent Haaland, Sancho et Thorgan.

20:20. La surprise à onze au Paris Saint Germain est l’absence de Mbappé! Le Français allait être dans le doute jusqu’à la dernière minute et, pour le pauvre Parisien, il ne partira pas. Ce n’est pas Icardi. Ouais Cavani, Neymar et Sarabia. L’attaquant français attendra sur le banc.

20:13. L’alignement de BVB: Burki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Achraf, Emre Cam, Witsel, Guerreiro; Sancho, Haaland et Thorgan Hazard.

20:10. L’alignement de PSG: Keylor Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Di María, Paredes, Gueyes, Neymar; Sarabia et Cavani.

20:08. Nous avons confirmé les matchs des deux équipes!

20:05. Il BVB, avec un sensationnel Haaland, partie avec le léger avantage que le match aller lui donne. De plus, au-delà du rythme de notation du Norvégien, il arrive avec un homme comme Sancho et Achraf dans un état sensationnel de forme.

20:02. Les Parisiens doivent inverser la donne. Thomas Tuchel il est dans le collimateur de ne pas être comme ça, qui pourrait être licencié s’il ne parvient pas à aller en quart de finale, ce qui signifierait le énième coup du PSG en Ligue des champions.

20h00. Bonsoir! Bienvenue dans la vie de ce passionnant et passionnant Paris Saint Germain – Borussia Dortmund, retour des huitièmes de finale au Parque de los Príncipes après la 2-1 que les Allemands ont récolté au Signal Iduna Park il y a trois semaines.