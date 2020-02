Publication des classements de la semaine 2 de la XFL

Les classements de la semaine 2 de la XFL ont été publiés mardi. Comme prévu, les chiffres ont légèrement baissé par rapport à la semaine 1.

Le week-end dernier, la XFL a fait ses débuts triomphants après deux décennies hors ondes. Naturellement, beaucoup de téléspectateurs curieux se sont mis à l’écoute pour voir le drame se dérouler.

La grande question que tout le monde se posait après coup était: combien de ces téléspectateurs resteraient?

Cette semaine, nous avons obtenu notre réponse.

Au cours de la semaine 1, les deux sorties diffusées sur ESPN ont attiré en moyenne 2,9 millions de téléspectateurs. En particulier, les DC Defenders dirigés par Cardale Jones ont attiré 3,3 millions de téléspectateurs.

Cette fois-ci, les chiffres étaient un peu plus bas.

Une bataille de la semaine 2 entre les Defenders et les New York Guardians a attiré 2,1 millions de téléspectateurs, avec un pic de plus de 2,3 millions de téléspectateurs.

Top 10 des marchés pour #Defenders vs #Guardians:

Columbus, OH (2,8)

Cleveland et West Palm Beach (2.6).

Cincinnati (2,5)

Las Vegas (2.2)

Dallas-Ft. Worth et Washington, D.C. (2.0)

Dayton (1,9)

Pittsburgh et Seattle-Tacoma (1,8)

– Jake Russell (@_JakeRussell) 18 février 2020

Jones, une ancienne star de l’Ohio et remplaçant des Chargers de Los Angeles, est actuellement le favori pour être le joueur par excellence de la ligue et sa star la plus notable.

La semaine 3 répondra à de nombreuses questions concernant la tenue de la XFL.

Samedi, les Vipers de Tampa Bay affronteront les Houston Roughnecks sur ABC. Ensuite, les Renegades affronteront les Dragons de Seattle sur Fox.

Un jour plus tard, dimanche, les Battlehawks de Saint-Louis accueilleront les Gardiens sur ESPN, tandis que les Defenders affronteront les Wildcats sur Fox Sports 1.

Si les notes se maintiennent tout autour de la fourchette qu’elles étaient le week-end dernier, ce serait un signe extrêmement positif pour la XFL dans son ensemble.

En relation: Michael Thomas répond à la décision des saints de Drew Brees