Publication des demandes de Drew Brees pour les Saints de la Nouvelle-Orléans

Les demandes de Drew Brees pour les New Orleans Saints ont été libérées.

Le joueur de 41 ans a déjà confirmé son retour en 2020. Mais sous quelles conditions reviendra-t-il?

Telle est la grande question avant l’intersaison.

À la fin du mois dernier, le futur Temple de la renommée a annoncé qu’il reviendrait aux Saints pour sa 20e année. Il a insisté sur le fait que les deux seules options qu’il décidait entre cette intersaison étaient la retraite ou le retour à la Nouvelle-Orléans – rien d’autre.

Alors la question devient: maintenant que Brees a décidé de revenir, que veut-il?

Selon Ian Rapoport du NFL Network, Brees obtiendra quelque chose dans la fourchette de 25 millions de dollars par an.

De NFL Now: #Saints QB Drew Brees a clairement indiqué qu’il ne quittait pas la Nouvelle-Orléans, et il semblerait qu’il ne demandera pas le meilleur prix cette fois-ci non plus. L’approche peut aider son équipe à signer un agent libre supplémentaire. pic.twitter.com/35TwJpZoMJ

– Ian Rapoport (@RapSheet) 12 mars 2020

“D’après ma compréhension de ce contrat, Brees ne devrait pas exiger le meilleur prix”, a déclaré Rapoport.

«Je m’attendrais à un contrat plus conforme à ce qu’il a conclu l’année dernière, qui était un contrat de deux ans avec une moyenne de 25 millions de dollars.»

Bien que cela ressemble évidemment à beaucoup d’argent, cela n’est nulle part même à distance de ce que font les quart-arrière de haut niveau de la ligue.

Et puisque Brees est clairement l’un des meilleurs quart-arrière de la NFL, les Saints obtiendraient évidemment une offre exceptionnelle à ce prix.

L’année dernière, Brees et les Saints ont atteint le NFC Wild Card Round mais ont fini par se fâcher contre les Vikings du Minnesota.

Pourront-ils venger la défaite de 2020-2021? Cela reste à voir.

En relation: Dana White révèle ses plans UFC à la lumière du coronavirus