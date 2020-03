Pumas battu de Bajío

Crédits: DEPOSITPHOTOS / MEXSPORT

Pumas est tombé avant Lion dans le Stade du Camp Nou par marqueur 3-1 en fête jour 10 de la Clôture 2020. Fernando Navarro, Angel Mena e Isamel Sosa marqué pour les émeraudes tout en Carlos González il l’a fait pour les visiteurs.

À la minute 16 ′, l’équipe émeraude est allée de l’avant sur le tableau de bord, Fernando Navarro Le ballon fut retrouvé dans la zone et, avec un tir puissant, il fit 1-0.

Dans le 26 ′ Carlos González a reçu le ballon sur les bords de la grande surface, le Paraguayen a tourné sur son propre axe et avec un coup bas Rodolfo Cota.

Quatre minutes plus tard, le Colombien William Tesillo envoyé un centre au cœur de la grande zone, ce fut alors que Angel Mena il a anticipé le défenseur de l’université et a mis le 2-1. Plus tard Ismael Sosa décréta la déroute.

