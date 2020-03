Pumas brise le silence après l’accusation de harcèlement sexuel de Marco García

Source: Twitter @InvictosSomos

Après un cas présumé où le canterano est apparu Marco Garcia commis un acte de harcèlement sexuel à une femme, Pumas a brisé le silence et a donné son posture Sur le thème.

«En septembre 2017, Marco Garcia, alors âgé de 17 ans, a été effectivement signalé pour avoir pris des photos incorrectes du tuteur du programme d’éducation en ligne entrepris par l’University Club » libérer de Cougars.

VOIR PLUS: Ils demandent d’enquêter sur Alfredo Saldívar pour «vente» en Amérique

Dans le texte, il est indiqué que la directive des Félins de cette année a soutenu la Femme Quoi souffert le harcèlement par le joueur et, dans une décision l’ayant consultée, le joueur n’a pas été libéré et n’a été suspendu ils sont payés deux mois.

Aussi, Cougars souligne que la femme, d’un commun accord avec l’institution, a mis fin à sa relation de travail un peu plus d’un an après les événements et n’a pas été licenciée de manière inattendue, comme elle le souligne dans son entretien avec le Diario Record.