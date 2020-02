Puppy Bowl 2020: départ des files d’attente et comment regarder

Dimanche après-midi, des millions de téléspectateurs se réuniront autour de leurs téléviseurs pour assister à l’événement sportif le plus compétitif, le plus excitant et le plus adorable de l’année.

Oui, tout à fait adorable.

Je parle bien sûr du Puppy Bowl, qui sera diffusé le 2 février à 15 heures. ET sur Animal Planet.

Trente-neuf très, très bons doggos seront sur le terrain dans le cadre de Team Ruff ou Team Fluff, dans une bataille pour remporter le trophée Lombarky. Pour vous préparer pleinement à l’action, j’ai pris la tâche extrêmement difficile de classer les chiots et j’ai retiré quelques concurrents pour les mettre en évidence.

Pour voir TOUS les très bons bios des caca, consultez la galerie complète ici.

T1. Alvin (Team Fluff)

T1. Ana (Team Fluff)

Planète des animaux

Race: Australian Cattle Dog-Catahoula Leopard Dog

Âge: 17 semaines

Réflexions: Vous pouvez sentir à quel point Ana est douce en regardant cette image. Ce pelage tacheté et ce doux visage sont presque trop à supporter.

Gentillesse: s’il vous plaît pouvons-nous câliner en ce moment / 10

Verdict: Très bon chiot.

T1. Barry (Team Ruff)

T1. Ours (Team Fluff)

T1. Blueberry Pie (Team Fluff)

Planète des animaux

Race: Caniche miniature-Chihuahua

Âge: 15 semaines

Réflexions: Je respecte le fait que Blueberry Pie est tellement mignon qu’ils ont été nommés non seulement pour le fruit, mais pour la tarte entière. De plus, l’esthétique «Je viens de sortir du lit, à quoi ressemble ma fourrure» est à tomber par terre.

Gentillesse: 16/10

Verdict: Très bon chiot.

T1. Biscuit (Team Fluff)

T1. Boomer (Team Ruff)

T1. Buckalew (Team Fluff)

T1. Boutons (Team Fluff)

T1. Carlo (Team Ruff)

T1. Chance (Team Fluff)

T1. Dames (Team Fluff)

T1. Clyde (Team Ruff)

T1. Edwin (Team Ruff)

Planète des animaux

Race: Berger Allemand-Rottweiler

Âge: 17 semaines

Réflexions: Edwin est un athlète et c’est le moment de briller. Regardez cette position. Regardez cette concentration. Mon petit gars est prêt à mettre son équipe sur son joli petit dos. Ou, il va juste courir et jouer avec les autres chiots. De toute façon, nous gagnons tous.

Gentillesse: 178/10

Verdict: Très bon chiot.

T1. Hannah (Team Ruff)

T1. J-Paw (Team Ruff)

T1. Joker (Team Ruff)

T1. Joy (Team Fluff)

T1. Juniper (Team Ruff)

T1. Kaleb Jr. (Team Fluff)

T1. Kelly Barkson (Team Ruff)

T1. Kitsy (Team Ruff)

Planète des animaux

Race: Shiba Inu

Âge: 19 semaines

Réflexions: Team Ruff est peut-être plus petit en nombre, mais Kitsy va faire des ravages sur Team Fluff. Elle a le type de longueur qui peut causer des problèmes, et ce visage dit qu’elle vient de vous surprendre en train de parler.

Gentillesse: OMG THE HEAD TILT / 10

Verdict: Très bon chiot.

T1. Lila (Team Fluff)

T1. Luna (Team Fluff)

T1. Mangue (Team Fluff)

Planète des animaux

Race: American Staffordshire Terrier-Chihuahua

Âge: 16 semaines

Pensées: [indistinguishable squealing]

Gentillesse: INFINITY / 10

Verdict: Très bon chiot.

T1. Miss Brie (Team Ruff)

T1. Moonshine (Team Ruff)

T1. Morris (Team Ruff)

Planète des animaux

Race: Poméranie

Âge: 14 semaines

Réflexions: j’ai toujours eu de gros chiens (crier à mon chunker de 65 livres, Bennett), mais si je devais avoir un petit chien, j’aurais un poméranien avec QUICKNESS. Je ne vois pas comment tu pourrais être de mauvaise humeur autour de l’un d’eux. C’est une boule de fuzz, avec un visage!

Gentillesse: FLUFF / 10

Verdict: Très bon chiot.

T1. M. Wigglesworth

T1. Olympia (Team Fluff)

T1. Peanut (Team Ruff)

Planète des animaux

Race: Berger Australien-Pointer

Âge: 15 semaines

Réflexions: CECI EST LE PORTRAIT PRÉSIDENTIEL ÉQUIVALENT D’UNE PHOTO DE CHIOT.

Gentillesse: vous obtenez mon vote 2020/10

Verdict: Très bon chiot.

T1. Peatree (Team Ruff)

T1. Sally (Team Fluff)

T1. Savannah (Team Ruff)

T1. Sophie (Team Fluff)

T1. Stripe (Team Fluff)

Planète des animaux

Race: Labrador Retriever-berger allemand

Âge: 19 semaines

Réflexions: Stripe va être le MVP, vous l’avez entendu en premier. Ce doux marionnette se trouve à l’extrémité la plus ancienne du groupe, et ils ont cette lignée Retriever qui a juste envie de ramasser chaque jouet. Stripe va également gronder avec les meilleurs d’entre eux.

Gentillesse: MVP / 10

Verdict: Très bon chiot.

T1. Sunny (Team Fluff)

T1. Tyler (Team Fluff)

T1. Vaughn (Team Fluff)

Planète des animaux

Race: Border Collie-Shiba Inu

Âge: 15 semaines

Réflexions: BRB – conduire au Colorado pour adopter ce chien.

Gentillesse: je n’ai même pas de mots pour ça / 10

Verdict: Très bon chiot.

Comment regarder

Quand: 15 h ET

la télé: Planète des animaux

En ligne: Animal Planet GO

Compositions de départ: Le plus mignon