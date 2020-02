Puyol «passe» la candidature de Casillas

Iker Casillas va se présenter aux élections de la Fédération et il a été dit que Carles Puyol Je le ferais avec lui. Cependant, l’ancien joueur de Barcelone a exclu cette possibilité en prélude aux Laureus Awards, dont il est ambassadeur, célébrant ce lundi à Berlin le gala des 20 ans.

«J’ai vu quelque chose sur Twitter et j’ai aussi lu que j’allais avec lui et je peux vous assurer que Je n’ai pas parlé à Iker. Je ne sais pas s’il envisage de se présenter ou non. Et je ne peux rien dire d’autre parce que tu me surprends hors-jeu. En fait, je ne sais pas quand auront lieu les élections. Iker est un ami et s’il m’appelait il écouterait, une autre chose est d’entrer. Je suis aussi un ami de ceux de Barcelone, ils m’ont appelé et je ne suis pas entré. Ils s’adressent à ceux qui doivent être convaincus car il faut du temps pour être une responsabilité. Cela dépend du moment vital où chacun de vous peut s’impliquer ou non », a-t-il commenté.

Puyol a exclu toute option pour faire partie de la candidature d’Iker Casillas pour la présidence de la RFEF, malgré la bonne amitié que les deux entretiennent. La vérité est qu’aujourd’hui, l’ancien gardien de but du Real Madrid n’a pas les comptes pour attaquer la position la plus importante du football espagnol. Sa candidature est promue par Javier Tebas et David Aganzo, mais il ne dispose pas d’un soutien suffisant pour être président de la RFEF.

Selon OKDIARIO, Casillas a un total de 31 voix sûres, 57 dans le cas le plus optimiste. Cela ne lui permettrait même pas d’approcher le poste puisque la majorité absolue est à 71 voix.

Puyol et Iker sont deux légendes de l’équipe espagnole et l’inclusion de l’ancien Barça aurait pu lui donner un petit coup de pouce, cependant celui qui était capitaine de l’équipe du Barça ne pèse pas cette possibilité.