Q&A: Paolo Sorrentino, créateur du nouveau pape, à la fin de la série

Dans ce qui commence à ressembler de plus en plus à une pratique courante, une série télévisée limitée ne restera pas limitée tant qu’il y aura une demande populaire, surtout si cette série est diffusée sur HBO. Vous n’aviez besoin que de quatre mots pour embarquer avec une autre saison de Big Little Lies – Meryl Streep dedans – et à peu près la seule chose qui empêche les Watchmen de revenir est Damon Lindelof insistant sur le fait qu’il n’a plus rien à dire. (Il semble que HBO réfléchisse également déjà à une deuxième saison de The Outsider.) Mais les circonstances pour l’auteur italien oscarisé Paolo Sorrentino étendant son univers papal sur petit écran étaient particulièrement difficiles; après tout, comment suivez-vous un spectacle (Le jeune pape) dans lequel Jude Law a joué un pontife sexy, fumant à la chaîne, Cherry Coke Zero, qui pouvait faire des miracles comme un saint moderne, puis s’est effondré et est apparemment mort en livrant un public adresse à Venise?

Il s’avère que vous obtenez juste un nouveau pape. Alors que le Jeune Pape cédait la place au titre simple du Nouveau Pape, le Vatican se trouva un pontife tout aussi excentrique: John Malkovich, insulaire et découragé, Jean-Paul III. Pendant ce temps, Pie XIII de Law s’attarda sur la série de suites dans un coma qui dura des mois – celui dont il se réveillerait inévitablement, ne serait-ce que parce que vous ne ramenez pas un acteur de sa stature pour le faire mentir à moitié nu dans un hôpital lit. (Pas que nous nous plaignions!)

Ce qui s’est passé au cours des neuf épisodes du Nouveau Pape était un autre beau traité singulier et surréaliste sur la foi, le fanatisme, la solitude et le pouvoir de l’amour, livré avec le mélange signature de Sorrentino d’idées philosophiques à haut niveau et d’humour à bas niveau et mémorable. Il y avait aussi des religieuses délirantes, parce que quand vous pouvez avoir des sœurs cloîtrées qui tournent en pyjama à côté d’une croix géante au néon dans le générique d’ouverture de votre émission, vous devez simplement le faire.

Si The Young Pope semblait avoir une fin définitive, alors The New Pope offre ce sentiment double. À la fin de la série, Pie XIII est vraiment mort et est allé au ciel, tandis que Jean-Paul III trouve sa fermeture dans une retraite anticipée et l’église élit encore un autre nouveau pontife (le pape Voiello). Mais comme Sorrentino me le dit après la finale du New Pope, il n’est pas tout à fait prêt pour la fin de cette saga sacrée – si Lord et HBO le souhaitent, il veut faire une troisième saison. Ci-dessous, nous avons discuté de ce à quoi s’attendre d’une troisième saison, des dangers du fanatisme, pourquoi il prive ses papes de l’amour parental et des maillots de bain étriqués de Jude Law.

Le nouveau pape traitait beaucoup des dangers du fanatisme et de l’idolâtrie. C’est évidemment quelque chose qui a toujours fait partie de l’histoire humaine, mais y a-t-il quelque chose de spécifique qui vous a inspiré pour raconter cette histoire?

Ces thèmes sont inspirés des attentats terroristes d’il y a quelques années qui ont eu lieu en France. Quelque chose que nous, Européens, avons ressenti de très près et qui m’a amené à réfléchir à ces questions.

Pour votre nouveau pape, vous avez interprété John Malkovich. En plus d’être un acteur très talentueux et respecté, qu’est-ce qui vous a plu de le faire jouer John Brannox?

John Malkovich, en plus d’être un acteur magnifique, était parfait pour représenter l’idée de sagesse, de charme sombre et mystérieux que le personnage doit avoir. De plus, Malkovich est une icône, en parfaite adéquation avec la figure du pape, également emblématique par définition.

Ce que j’ai trouvé intéressant, en comparant ces deux papes dans la série, c’est qu’ils ont tous deux traité un traumatisme infantile qui a mis leur foi à l’épreuve et les a privés de l’amour parental. Qu’est-ce qui vous a intéressé à leur donner ces deux qualités?

Nous nous mesurons très souvent à la foi en tant qu’enfants, et les traumatismes de l’enfance conditionnent notre raisonnement et nos sentiments également à l’égard de la foi. En tant qu’enfants, nous avons confiance dans les parents. Ils sont, aux yeux d’un enfant, une version chair et sang de Dieu.

Dans vos émissions, le Vatican est vraiment un terrain de jeu politique, et la façon dont vous explorez les positions de pouvoir de ces papes est similaire à la façon dont vous avez abordé les premiers ministres italiens dans deux de vos films (Il Divo, Loro). Qu’est-ce qui vous pousse à raconter ce genre d’histoires?

J’ai toujours été intéressé par le pouvoir des relations entre les gens. Ces relations, pour le meilleur ou pour le pire, font bouger l’humanité, l’histoire, le progrès ou la régression de l’être humain. Les emplacements du Vatican et de la politique sont une amplification du pouvoir des relations.

L’une de mes bizarreries préférées à propos du cardinal Voiello est son fandom Napoli très intense et passionné. Votre relation avec Napoli est-elle similaire à la sienne?

Je ne m’habille pas en tant que footballeur lors des matches de Naples, mais sinon les similitudes sont frappantes.

Je dois vous poser des questions sur Jude Law sortant de la plage dans un Speedo. C’était comme s’il était une fille Bond, ou Botticelli Vénus. Comment vous est venue cette idée?

Peut-être que les films de Bond, inconsciemment, m’ont fait penser à ça.

Sans surprise, la scène Lenny Speedo a vraiment attiré l’attention d’Internet, ainsi que les religieuses dansant à travers certains des génériques d’ouverture. Connaissez-vous la façon dont les moments de vos émissions se sont transformés en mèmes?

Je m’y attendais un peu. Certains spectacles, lorsqu’ils dépassent la rigueur, ne passent pas inaperçus.

Le nouveau pape ont également eu des camées Marilyn Manson et Sharon Stone, où ils se sont joués en rencontrant le pape. Pourquoi ces deux célébrités?

J’admire Marilyn Manson et Sharon Stone. Ils sont bons, beaux et gratuits.

À la fin de Nouveau pape finale, il semble que Lenny soit mort et retourné au paradis, présenté comme une belle plage de rêve. Avez-vous toujours prévu de faire mourir Lenny dans la série? Aurait-il été possible d’avoir Lenny comme pape sans que les gens l’idolâtraient de la même manière qu’Esther et les autres cultistes?

Lenny se lève, reste quelques jours sur terre, puis meurt. Comme Jésus. C’est l’idée à partir de laquelle j’ai commencé: une résonance inquiétante ou rassurante entre le divin et l’humain.

j’ai trouvé Le jeune pape et Le nouveau pape pour être similaire au travail de David Lynch, et comme lui, vous avez réussi à faire de la télévision et des films. Quels sont les avantages de travailler à la télévision?

Le grand avantage de la télévision est la durée narrative et donc une relative liberté narrative que le cinéma, pour des raisons de durée, ne permet pas. La dramaturgie télévisée a plus d’associations avec la littérature. Littérature en images. Un merveilleux mariage pour ceux qui, comme moi, aiment les images et les mots de la même manière.

J’ai lu dans d’autres interviews que vous êtes intéressé à faire une troisième saison, ce qui en ferait une trilogie. Pouvez-vous nous dire ce que cela impliquerait une troisième saison? Cela impliquerait-il le pape Voiello?

J’ai une idée pour une troisième saison, avec tous les protagonistes des deux autres saisons, mais franchement je ne sais pas si HBO et Sky sont intéressés à le faire. C’est une question qui devrait leur être posée plutôt qu’à moi.

Divulgation: HBO est un premier investisseur dans The Ringer.