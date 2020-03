QB autorisé pour l’activité de football, par rapport

Les choses vont bien pour Tua Tagovailoa et toutes les équipes de la NFL qui espèrent repousser le quart-arrière vedette de l’Alabama. Moins de deux mois avant le repêchage de la NFL 2020, les médecins ont autorisé Tagovailoa pour toute activité de football, selon un rapport publié lundi par Laura Rutledge d’ESPN.

Tagovailoa est un choix de première ronde projeté, et selon qui vous demandez, il pourrait être sélectionné aussi haut que n ° 2 par les Washington Redskins ou aussi bas que n ° 5 par les Miami Dolphins – ce qui, vous le savez, est évidemment assez bien encore.

Mais toute blessure grave juste avant qu’un joueur ne déclare pour le repêchage de la NFL a le potentiel d’avoir un impact sur son stock. Donc, avec ces dernières nouvelles, voici un bref résumé de ce que nous savons.

Blessure à la hanche et chirurgie de Tua Tagovailoa

Lors de la victoire de l’Alabama le 16 novembre sur l’État du Mississippi, Tagovailoa a subi une blessure de fin de saison à la fin de la première moitié. Il avait une hanche luxée avec une fracture de la paroi postérieure, et il a subi une chirurgie réussie deux jours plus tard.

Il s’agissait de la troisième blessure et chirurgie du quart-arrière junior en deux saisons. En 2018, il a été opéré pour réparer une entorse à la haute cheville entre le match de championnat de la SEC et la demi-finale des éliminatoires du football collégial, puis en octobre 2019, il a subi la même blessure mais sur la cheville opposée et a subi la même opération pour le réparer.

Il est retourné sur le terrain pour deux matchs, LSU et Mississippi State, et s’est disloqué la hanche au deuxième.

Tua Tagovailoa blanchi après presque quatre mois

Comme nous l’avons expliqué précédemment, Tagovailoa a été autorisé médicalement pour toutes les activités de football, mais il adoptera toujours une approche conservatrice pour aller de l’avant, en particulier pour sa journée pro du 9 avril, a rapporté Rutledge.

Plus via ESPN:

Tagovailoa a un autre examen médical prévu avant le projet. Il aura une IRM le 10 avril, lorsque les médecins vérifieront s’il y a une croissance du cartilage.

Le médecin de l’équipe d’Alabama, le Dr Lyle Cain, a déclaré qu’il était ravi des résultats de l’examen.

«Si vous m’aviez dit il y a quatre mois que le scan serait aussi beau, j’aurais été ravi», a déclaré Cain à Rutledge.

Cependant, selon un rapport plus spécifique de Ian Rapoport du NFL Network, via NFL.com, Cain a déclaré qu’il faudra encore plusieurs semaines, au moins, avant que Tagovailoa ne soit suffisamment en bonne santé pour une «activité de football de niveau NFL», et que la chronologie soit “Basé sur la façon dont son corps réagit à une progression régulière de la musculation, de la course et des exercices liés au jeu de quart-arrière.”

Qu’a dit Tua Tagovailoa au sujet de sa convalescence?

Pas grand-chose, mais au NFL Combine, il a dit, via 247Sports.com:

“Ce processus de rééducation s’est progressivement intensifié en ce qui concerne les entraînements avec ce que nous avons fait. Il suffit de renforcer toutes les parties autour de la hanche – le fessier, les ischio-jambiers, le quad. Le fait d’être en mesure d’être prêt qu’une fois le 9 mars atteint et que nous serons autorisés à partir, je pourrai tout faire. »

Le repêchage de la NFL 2020 commence le jeudi 23 avril à Las Vegas.

.