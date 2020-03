Russillo parle de certains QB d’agent libre, dont Jameis Winston, Cam Newton, Andy Dalton et Joe Flacco (3:50). Ensuite, Ryen est rejoint par Van Lathan de The Ringer pour discuter de son prochain podcast avec Jemele Hill à propos de The Wire. Ils discutent également de leur amour mutuel pour LSU, de leur déménagement à Los Angeles, du temps de Van à TMZ, des histoires de célébrités et bien plus encore (16:20).

Souscrire: Spotify / Apple Podcasts / Art19 / RSS