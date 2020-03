QEPD | Qui était Nacho Trelles et quel est l’héritage qu’il laisse dans le football mexicain?

Malheureusement, le football mexicain a reçu un coup dur ce mercredi 25 mars, car une légende a dit au revoir, Ignacio Trelles, décédé à 103 ans après une crise cardiaque, laissant un héritage qui sera difficile à surmonter, brillant autant qu’un footballeur et directeur technique.

Ici, nous nous souviendrons de tout ce qu’il a accompli dans le football aztèque:

Ses débuts en tant que joueur

Lorsque Nacho a commencé sa carrière en tant que joueur de football professionnel, Fédération mexicaine de football, seule la Ligue mexicaine disparue. En 1930, il rejoint les forces de base de Necaxa, mais jusqu’en 1940, il fait ses débuts, en passant par l’Amérique, Rayados, Vikings aux États-Unis et enfin Atlante, où il prend sa retraite en 1948.

Il a commencé sa marche en tant que stratège

En juillet 1949, il fait ses débuts sur le banc à la tête du Zacatepec, de la deuxième division, obtenant une promotion à la première division, un fait assez remarquable puisque la plupart des membres étaient des travailleurs des ingénieurs du sucre ou des usines de la région, à l’exception du footballeur Agustín “Coruco” Díaz, homme emblème de l’institution.

Les triomphes sont arrivés en premier

Un an après avoir été monarque en promotion, le coach prend les rênes du Sports Mars, une équipe qui a été fondée à Mexico, obtenant le titre dans sa première aventure. Après cela, il reviendrait avec les Cañeros, où il recevrait également les sceptres de la saison 1954-55 et 1957-58, plus deux champions des champions et deux Coupe du Mexique, démontrant sa grande capacité.

Approche de l’équipe mexicaine

En raison du succès obtenu dans le football mexicain, Trelles a été appelé comme assistant du directeur technique de Tricolor, l’espagnol Antonio López Herranz, voyager vers Coupe du monde de Suède 1958, commençant ainsi son apprentissage avec le représentant national.

Près de la gloire avec l’Amérique

Recommandé par l’homme d’affaires Guillermo Cañedo au président du club azulcrema, Emilio Azcárraga MilmoIl a été embauché, cependant, il ne pouvait pas soulever de sceptre, restant assez proche car il est devenu le finaliste des campagnes 1961-62 et 1963-64.

L’homme de confiance dans le tricolore

Grâce à tout ce qu’il a appris dans sa carrière de stratège, il a été décidé de lui donner l’opportunité de diriger l’équipe nationale, ce qu’il a fait lors de deux Coupes du monde, Chili 1962 et Angleterre 1966, obtenant des résultats positifs pour l’époque (six matchs: une victoire, deux nuls et trois défaites), dont la première victoire du Mexique à la foire internationale en battant 3-1 Tchécoslovaquie, qui a terminé deuxième.

En plus de cela, il était en charge aux Jeux Olympiques de Tokyo 1964 et de Mexico 1968, restant respectivement au premier tour et aux demi-finales.

Titres de niveau de sélection

Don Nacho peut se vanter d’avoir réussi à remporter des titres avec l’équipe aztèque depuis qu’il a remporté la Coupe des Nations de la CONCACAF en 1965 et la troisième place au Championnat panaméricain de football 1960 au Costa Rica.

Plus de victoires en première division

Alternant son travail de l’équipe nationale avec les clubs, il a relevé le défi de faire de Toluca champion et il l’a fait en prenant en charge les saisons 1966-67 et 1967-68, ainsi que deux Champion des Champions et une Coupe des champions de la CONCACAF. Dix ans plus tard, il était à la tête de Cruz Azul et a également réussi à leur donner le double championnat lors des campagnes 1978-79 et 1979-80; enfin, en 1983, il obtient son dernier record avec Atlante en remportant la Coupe des Champions de la CONCACAF, bien qu’il ait également remporté les distinctions du Meilleur Directeur Technique de la Première Division en 1979 et 1980.

Adieu depuis les bancs

Ses dernières escouades étaient Lions noirs et Puebla. C’est le 15 juin 1991 qu’il dirigeait pour la dernière fois en demi-finale retour de la saison 1990-1991 lorsque La Franja a succombé aux Pumas, laissant 1883 matchs avec 463 victoires, 319 nuls et 301 défaites.

Il a établi plusieurs records

Après avoir mené pendant si longtemps, Trelles a établi la marque du stratège avec le plus de matchs menés sur le circuit supérieur, un record il n’y a pas longtemps Ricardo Ferretti il a réussi, bien qu’il ait été l’entraîneur avec le plus de champions de la ligue dans l’ère professionnelle avec sept.

Près de Victor Manuel Vucetich Ce sont les seuls à avoir été couronnés de quatre équipes différentes, sans oublier que c’est aussi lui qui a le plus mené le Tricolore avec 117 duels et qui a obtenu le plus de titres de clubs officiels de l’histoire du football mexicain avec 15.

Ballon d’or pour sa carrière

Il y a tout juste trois ans, le multi-champion a reçu un hommage dans les livraisons du Ballon d’Or Liga MX en prenant la catégorie des Carrière sportive, étant sa dernière reconnaissance dans la vie. Sans aucun doute un héritage difficile à surmonter.