Quand aura lieu le Grand National? La pièce maîtresse d’Aintree ANNULÉE en raison d’une épidémie de coronavirus dans un «coup dévastateur» pour l’industrie des courses de chevaux

Le Grand National 2020 à Aintree a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus.

Le National, qui est reconnu comme le plus grand steeple du monde et le plus grand événement de paris sur le calendrier des courses, devait avoir lieu le 4 avril.

Mais toute la réunion de trois jours à Merseyside a été abandonnée après que le gouvernement a conseillé une plus grande distance sociale pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Il manquera désormais un an et reviendra pour sa 173e édition annuelle en 2021.

Au départ, on espérait que cela se passerait à huis clos

Une déclaration des hippodromes du Jockey Club se lit comme suit: «Suite aux nouvelles directives du gouvernement en matière de santé publique concernant l’évitement des contacts sociaux et l’arrêt des voyages non essentiels, et sa déclaration selon laquelle les services d’urgence sont retirés de l’appui aux rassemblements de masse à partir de demain, le Jockey Club a décidé qu’il était n’est plus approprié de mettre en scène l’événement.

«Les hippodromes du Jockey Club, qui dirigent Aintree et plusieurs des plus grands hippodromes du Royaume-Uni, avaient évalué la faisabilité de diriger le plus célèbre steeple-chase au monde à huis clos avec un personnel minimal sur place, mais les dernières informations gouvernementales sur les mesures nécessaires pour contenir le virus l’ont amené à croire que ce n’était plus une considération viable. »

Sandy Dudgeon, steward senior du Jockey Club, a déclaré: «Le Randox Health Grand National Festival était à seulement trois semaines, et il est très clair pour nous qu’il ne sera pas possible que l’événement ait lieu. La santé publique doit venir en premier.

«Nous travaillions sur un plan pour organiser le Grand National à huis clos, étant donné son importance pour l’industrie des courses et au-delà – mais à la suite des nouvelles mesures gouvernementales confirmées ce soir pour aider à lutter contre l’épidémie de coronavirus, ce n’est pas une option viable.

“Je sais que c’est une nouvelle extrêmement décevante pour les nombreuses personnes qui travaillent dans notre sport et les millions de personnes qui attendaient avec impatience l’événement de cette année, mais malheureusement, ce sont des moments exceptionnels et c’est la chose responsable à faire.”

Le National est le dernier événement à tomber sous le coup du coronavirus

Les bookmakers ont décrit l’annulation du Grand National comme un «coup dévastateur» et qui coûtera des millions à l’industrie des courses.

Brett Williams d’Unibet a déclaré: «L’annulation de la réunion du Grand National est une perte dévastatrice pour tout le monde et coûtera des millions à l’industrie des courses à un moment où nous ressentons déjà la tension d’un calendrier sportif complètement décimé, mais cela va sans dire le traitement et la prise en charge des personnes souffrant ou potentielles du coronavirus est primordiale et Unibet soutient pleinement la décision prise par les instances dirigeantes de la course.

«Il s’agit d’une situation sans précédent à laquelle nous sommes tous confrontés et il est extrêmement important que l’ensemble de l’industrie se ressaisisse et adhère aux directives et réagisse en conséquence à tous les avis émis par le gouvernement.

“Tous les paris sur le Randox Health Grand National ont été annulés.”

Simon Clare, directeur des relations publiques pour Ladbrokes Coral, a déclaré: «Le Grand National est la plus grande course de chevaux de paris de l’année, donc son annulation est clairement un coup dur pour le sport, pour les opérateurs de paris et pour les fans de course.

“Cependant, la situation de santé publique plus large à laquelle nous sommes tous confrontés est si grave et sans précédent que des décisions difficiles doivent être prises pour toutes les bonnes raisons, et c’est clairement l’une d’entre elles.”

Mark Pearson de Betfred a déclaré: “C’est un coup dur pour l’industrie dans son ensemble, mais nous appuyons la décision du Jockey Club en ces temps difficiles.”

.

Tiger Roll s’est vu refuser la chance de réussir un triplé de victoires nationales

Coronavirus dans le sport: tous les événements annulés ou reportés en raison de la pandémie de COVID-19, y compris la Premier League, l’EFL, les courses et la boxe

La British Horseracing Authority avait précédemment confirmé que toutes les réunions en Grande-Bretagne à partir de mardi se tiendraient à huis clos, initialement jusqu’à fin mars.

À la suite de la conférence de presse du Premier ministre lundi après-midi, une déclaration mise à jour a également été publiée, qui se lisait comme suit: «Le groupe de pilotage COVID-19 de British Racing contactera le gouvernement pour obtenir de plus amples informations sur les implications de la conférence de presse tenue l’après-midi du 16 mars et publier une nouvelle mise à jour demain. “

Pendant ce temps, les autorités françaises ont suspendu de mardi à avril 15, après avoir couru à huis clos depuis le début du mois.

Le festival de Cheltenham s’est déroulé comme prévu la semaine dernière, avec un total de 251 684 personnes ayant fait le voyage à Prestbury Park au cours des quatre jours. Au total, 24 postes de désinfection des mains étaient utilisés, ainsi que des installations d’hygiène accrues.

Mais le Premier ministre a maintenant déclaré que tous les habitants du Royaume-Uni devraient éviter les pubs, les clubs et les théâtres, arrêter tous les contacts et voyages non essentiels et travailler à domicile s’ils le peuvent, soulignant la nécessité d’une «action drastique» pour lutter contre le « croissance rapide »des coronavirus au Royaume-Uni à mesure que des mesures de distanciation sociale accrues sont introduites pour la population.

Dans le cadre de ces mesures, toute personne vivant dans un ménage avec quelqu’un qui a soit une toux persistante ou de la fièvre doit désormais également s’isoler pendant 14 jours.

Tout le monde devrait éviter les rassemblements et les endroits surpeuplés, tandis que les personnes vulnérables – y compris les personnes âgées – devront prendre des mesures encore plus drastiques.

Les mesures ont été annoncées alors que le nombre de décès de personnes atteintes de coronavirus au Royaume-Uni a atteint 55.

.