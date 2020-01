Quand Conor McGregor se battra-t-il et la star de l’UFC affrontera-t-elle Masvidal, Khabib, Diaz ou Gaethje?

Conor McGregor a fait un retour étonnant à l’UFC avec sa victoire de 40 secondes sur Donald ‘Cowboy’ Cerrone.

Pas vu dans l’octogone depuis une défaite controversée et dommageable contre Khabib Nurmagomedov en octobre 2018, McGregor a fait son retour à l’UFC 246 – et ce fut tout un spectacle.

Le «notoire» a utilisé toutes ses compétences pour gagner à Las Vegas et laisser «Cowboy» ressembler à un bordel sanglant.

Il a déclaré: «J’ai fait l’histoire ce soir.

«J’ai établi un nouveau record. Je suis le premier combattant de l’histoire de l’UFC à remporter des victoires à élimination directe au poids plume, au poids léger et maintenant au poids welter – dans trois divisions de poids, donc j’en suis très fier. “

McGregor a maintenant une multitude d’options à choisir et tous les regards sont tournés vers ce que la superstar irlandaise fera ensuite.

Il a ajouté: «L’UFC peut dépouiller les combattants et donner à d’autres combattants des ceintures factices afin de reproduire mon statut de« champion-champion ». Mais ils ne peuvent pas donner des victoires à élimination directe dans plusieurs divisions de poids, alors vous recommencez. Gravez mon nom dans l’histoire une fois de plus.

«J’aime cette division de poids. Je me sens vraiment bien. Si Dieu le veut, je suis sorti indemne. Je suis en forme. Je ne pense pas que je sois encore là, cependant.

“J’ai encore du travail à faire pour revenir là où j’étais.”

McGregor a déclaré qu’il se battrait contre quiconque au lendemain de sa victoire sur Cerrone et aucun mot officiel n’a encore été fait à propos de son prochain adversaire.

Mais il ne manque certainement pas de possibilités.

Une revanche avec le champion russe léger Nurmagomedov est l’une des principales options.

Mais il affronte Tony Ferguson à Brooklyn en avril et McGregor devrait faire un retour rapide au sport cette année.

Cela signifiera probablement que le joueur de 31 ans devra attendre pour affronter à nouveau Nurmagomedov.

Conor McGregor a battu Donald Cerrone en seulement 40 secondes à l’UFC 246

Le champion poids welter actuel Kamaru Usman était au bord du ring à l’UFC 246 et est une option.

Un affrontement avec Jorge Masvidal serait un autre combat énorme et est pratique avec le joueur de 35 ans ayant combattu pour la dernière fois en novembre.

Un combat de trilogie avec Nate Diaz pourrait être sur les cartes tandis que Rafael dos Anjos est également dans le cadre après avoir dû se retirer face à McGregor à l’UFC 196 en raison d’une fracture du pied.

Une autre option pour McGregor pourrait être de changer de code et d’entrer à nouveau sur le ring.

Il a été battu par Floyd Mayweather en août 2017 dans un événement extrêmement lucratif et «Money» est connu pour vouloir un autre combat.

La légende de la boxe Manny Pacquiao a également été liée à un match contre McGregor.

Khabib Nurmagomedov a retiré Conor McGregor avec une soumission au quatrième tour à l’UFC 229

Prochain combat de Conor McGregor: Qu’est-ce qui a été dit?

Dana White pense qu’une revanche avec Nurmagomedov est le combat à mener.

Il a dit: «Tout le monde veut combattre Conor. Tout le monde a voulu combattre Conor au cours des dernières années.

“Quand vous regardez ce qui a du sens, nous sommes à un endroit en ce moment où Conor dit entrer dans le Khabib [Nurmagomedov] se battre, il avait beaucoup de choses personnelles. Certains trucs auto-infligés. Il avait des blessures et tout ça.

“Il est obsédé par cette revanche car il sait qu’il n’a pas raison à 100%.

«Quand vous regardez Khabib, il a 28-0 et est invaincu. Vous commencez à parler de l’héritage de cet enfant. Tout d’abord, aller 28-0 dans ce sport – peu importe qui vous avez combattu – c’est difficile à faire. Ce gars est le champion du monde.

«Après ce soir, avec la façon dont Khabib a gagné la première fois et à quel point il est devenu célèbre depuis ce premier combat, nous ressemblons à Ali vs Foreman ou Ali vs Fraser. C’est un combat massif avec un attrait mondial.

“C’est le combat que vous faites et le combat qui a du sens. C’est pour le titre de 155 livres.

«Si Conor et Masvidal se battent, aucun d’eux n’a de titre, bien que Conor veuille son titre de BMF mais il n’a pas de championnat du monde.

«Khabib est le combat à mener.

“C’est aussi énorme pour l’héritage de Khabib. S’il bat Conor McGregor, puis bat Tony Ferguson, puis bat encore McGregor. C’est comme ça que ce gamin prend sa retraite et il a 30 ans et 0 et il bat tous les meilleurs. »

Michael Bisping, membre du Temple de la renommée de l’UFC, pense que la seule prochaine décision sensée est un troisième combat avec Diaz, tandis que l’entraîneur de McGregor, John Kavangh, préférerait personnellement combattre Justin Gaethje AVANT l’été au poids mi-moyen et rester sur la même chronologie que Khabib.

“Khabib ne va pas le combattre ensuite, il va combattre Tony Ferguson le 18 avril et il aura ensuite le Ramadan”, a expliqué Bisping.

«Donc, même s’il bat Tony, il ne combattra bientôt personne d’autre. Masvidal et Usman vont se battre.

«Conor a déjà taquiné Diaz et c’est une bonne affaire, les fans et tout le monde veut le voir et ça fait de l’argent. C’est ce qui se passe, c’est ma prédiction. »

