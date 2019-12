«Quand est-ce que ce non-sens cessera?

Le défenseur de Chelsea, Antonio Rudiger, veut que des mesures décisives soient prises contre les personnes reconnues coupables d'abus raciaux lors de matchs de football.

Une fois de plus, un match de Premier League a été entaché d'allégations de racisme, Rudiger affirmant avoir été soumis à des chants de singe lors de la seconde moitié de la victoire 2-0 à Tottenham dimanche.

Rudiger a fait signe à l'arbitre d'indiquer qu'il avait été victime de violence raciale

L'arbitre Anthony Taylor a arrêté le match après avoir été informé de l'abus et trois annonces ont été faites au Tottenham Hotspur Stadium rappelant aux fans qu'il n'y a «pas de place pour le racisme dans le match».

Les Spurs ont depuis lancé une enquête qui pourrait aboutir à une interdiction de stade pour tout coupable identifié, et Rudiger s'est rendu sur Twitter dimanche soir pour demander que la lutte contre la discrimination ne soit "plus oubliée dans quelques jours".

«C'est vraiment triste de revoir le racisme lors d'un match de football, mais je pense qu'il est très important d'en parler en public. Sinon, il sera de nouveau oublié dans quelques jours (comme toujours) », a-t-il déclaré.

"Je ne veux pas impliquer Tottenham en tant que club dans cette situation car je sais que seuls quelques idiots étaient les contrevenants. J'ai également reçu beaucoup de messages de soutien sur les réseaux sociaux de la part des fans des Spurs ces dernières heures – merci beaucoup pour cela.

«J'espère vraiment que les coupables seront retrouvés et punis bientôt, et dans un terrain de football aussi moderne que le Tottenham Hotspur Stadium avec des dizaines de caméras de télévision et de sécurité, il doit être possible de les retrouver et de les punir par la suite.

«Sinon, alors il doit y avoir des témoins dans le stade qui ont vu et entendu l'incident. C’est tellement dommage que le racisme existe toujours en 2019. Quand ce non-sens cessera-t-il? »

L'Association des footballeurs professionnels a appelé à une enquête gouvernementale sur le racisme dans le football à la suite du dernier incident, tandis que Frank Lampard a insisté sur le fait qu'il serait "à 100% derrière" ses joueurs de Chelsea s'ils voulaient quitter le terrain au milieu de tout racisme futur. orage.

Lampard a déclaré: «En termes de marche hors du terrain, cela dépendrait de ce que les joueurs ressentaient et disaient. Mais je serais absolument à 100% derrière eux et je suis sûr que ce serait une décision de groupe. Mais nous n'en sommes pas encore là, donc c'est hypothétique dans une certaine mesure.

"Bien sûr, je soutiendrai Toni comme nous soutiendrions n'importe lequel de nos joueurs, ou en fait n'importe quel joueur d'opposition. Partout où cela se produit, il faut y faire face.

"Si cela s'est produit et c'est un fait, alors la punition est nécessaire et elle doit être forte."

Anthony Taylor s'est entretenu avec les deux managers après la déclaration de l'incident et l'annonce d'une tannoy

Une déclaration de Tottenham disait: «Nous menons actuellement une enquête approfondie qui comprendra la liaison avec Chelsea et leurs joueurs pour leurs observations.

«Toute forme de racisme est totalement inacceptable et ne sera pas tolérée dans notre stade. Nous prenons ces allégations très au sérieux et prendrons les mesures les plus énergiques possibles contre toute personne qui se comporte de cette manière, y compris les interdictions de stade. »

Chelsea a soutenu la réponse de Tottenham en lançant son enquête, avec un porte-parole du club de Stamford Bridge: "Nous nous félicitons de la déclaration de Tottenham et espérons qu'ils enquêteront pleinement sur la question et prendront les mesures appropriées."

