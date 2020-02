Quand est la confrontation britannique des poids lourds?

Les stars des poids lourds Daniel Dubois et Joe Joyce devraient s’affronter plus tard cette année dans un combat intrigant entièrement britannique.

Dubois, 22 ans, est l’un des meilleurs espoirs de la boxe britannique et possède un record de 14 victoires consécutives.

.

Daniel Dubois devrait affronter Joe Joyce plus tard cette année

Il a envoyé le Japonais Kyotaro Fujimoto en décembre, mais il est maintenant prêt pour le plus grand test de sa carrière professionnelle naissante quand il affrontera son compatriote Brit Joyce.

Le joueur de 34 ans est également invaincu et a remporté de grandes victoires contre Bermane Stiverne, Alexander Ustinov et Bryant Jennings en 2019.

Le promoteur Frank Warren a maintenant confirmé le combat et les fans de boxe britanniques peuvent commencer à attendre le combat à succès.

CONFIRMÉ

Daniel Dubois vs Joe Joyce officiellement annoncé avec date et lieu confirmés

RETOUR À LA MAISON

Hearn révèle que le Tottenham Stadium est le favori pour accueillir Joshua vs Pulev en juin

EMPLACEMENT

Tyson Fury affirme qu’Anthony Joshua ne se battrait pas au Royaume-Uni ou en Arabie saoudite

MAL

Tyson Fury déchire Joshua et Pulev des «p *****» alors qu’il rend son verdict sur le prochain combat d’AJ

date du journal

Tyson Fury vs Deontay Wilder 2 UK start time: à quelle heure le ring marche

une nuit spéciale

Brook vs DeLuca live stream: date et heure, comment regarder et undercard

«DEMEANING»

George Groves donne une opinion forte sur la boxe YouTube «horrible et abyssale»

CONFIRMÉ

Deontay Wilder contre Tyson Fury 2 undercard: les combats sont confirmés pour le blockbuster de revanche

SUPERSTAR

Prochain combat d’Anthony Joshua: nouvelles imminentes sur la défense du titre – qui et quand?

DIFFICULTÉ

Gervonta Davis arrêtée et inculpée après une altercation avec la mère de son enfant

Daniel Dubois vs Joe Joyce: date de combat au Royaume-Uni

Dubois et Joyce s’affronteront à l’O2 Arena de Londres le samedi 11 avril.

Frank Warren a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux en disant: «C’est parti!

«Invaincu vs invaincu, Power vs Power, Dynamite vs Juggernaut.

«Daniel Dubois et Joe Joyce entrent en collision le 11 avril au O2! Quoi. Un combat!”

Dubois a ajouté sur Twitter: «Ce sera la performance la plus dévastatrice de ma carrière. Rendez-vous le 11 avril Joe Joyce et apportez votre sac de couchage. “

Joyce a répondu: «C’est le combat que les fans réclament et je suis ravi qu’il soit signé et scellé. Je livrerai quand je détruirai Daniel Dubois. »

Warren a ajouté: «Pour Daniel, c’est un sacré saut – de se battre à ce stade de sa carrière dans un combat si important, c’est donc une grande décision à prendre.

“Je ne suis pas inquiet de l’endurance de Daniel. Ma seule préoccupation si j’en ai une est la vaste expérience de Joe – depuis combien de temps il boxe. Et il est invaincu, un combattant gagnant.

«À ce stade de sa carrière, Daniel est le meilleur poids lourd avec lequel j’ai été impliqué. C’est un talent exceptionnel.

«Ce qui m’impressionne, c’est son dévouement total. Il veut juste être champion du monde des poids lourds. Il n’a aucune distraction.

«Joe a 34 ans, a eu une carrière amateur importante et hautement décorée, possède une vaste expérience et a brillamment réussi en tant que pro. C’est donc un grand pas en avant pour Daniel. C’est un combat qu’il veut. “

.

Joe Joyce a battu Bryant Jennings la dernière fois

Daniel Dubois vs Joe Joyce: histoire de la bande

Dubois – Joyce

Nationalité: britannique – britannique

Âge: 22 – 34 ans

Hauteur: 6 pieds 5 à 6 pieds 6

Position: orthodoxe – orthodoxe

Atteindre: 78in – 80in

Fiche: 14-0-0 – 10-0-0

KO: 13 – 9

Tours: 41 – 40

Début: 8/4/2017 – 20/10/2017

Surnom: Triple D – Juggernaut

.