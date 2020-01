Quand est le Super Bowl 2020? Date et heure

La Super Bowl 2020 C’est au coin de la rue. Les San Francisco 49ers et les chefs de Kansas City jouera dans une nouvelle édition de l’événement sportif le plus important aux États-Unis, face à la 54e édition, qui se tiendra au Hard Rock Stadium de Miami dimanche 2 février prochain.

Après avoir quitté les champions de leurs conférences respectives, les deux équipes se battront pour le titre le plus important de la NFL, la plus grande ligue de football professionnel des États-Unis. Un duel vibrant qui commencera à 00:30 heures (Heure de la péninsule espagnole) et qui sera diffusé en direct sur les chaînes ESPN et FOX.

Les Chiefs de Kansas City arrivent en tant que champions de la Conférence américaine après avoir vaincu le Titans du Tennessee par 35-24. EDans ce Super Bowl 2020, ceux d’Andy Reid chercheront leur deuxième titre. D’autre part, la franchise dirigée par Kyle Shanahan arrive après avoir vaincu le Packers de Green Bay en finale de la Conférence nationale 37-20 et se battra également pour la gloire au Hard Rock Stadium.

Le Super Bowl est l’événement sportif le plus attendu de l’année aux États-Unis. Dans cette édition 2020, les artistes d’honneur seront Jennifer López et Shakira, donnant la première fois que deux stars latines sont chargées d’encourager la suite du match entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco. En outre, Demi Lovato sera chargé d’interpréter l’hymne national des États-Unis avant le début de la réunion.

Pour sa part, le groupe de rock Guns N ’Roses et le groupe Maroon 5 dirigeront le Super Bowl Music Fest les jeudi, vendredi et samedi. Le jour du jeu, Pitbull ouvrira la musique avec la sortie de sa chanson «Get Ready» avec le célèbre chanteur de musique country Blake Shelton.