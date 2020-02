Quand je serai vieux j’espère que je ne suis pas assez en colère contre mes équipes pour essayer de les hanter

Lorsque la fan des Cubs de Chicago, Joanne DeVerize, est décédée à 95 ans, elle en a profité pour faire un tour à son équipe, qui s’affaire actuellement à pleurer, malgré de nombreuses preuves du contraire. La notice nécrologique de DeVerize a appelé les Cubs à la propriété de sa propre demande et, comme vous pouvez vous attendre de quelqu’un qui était mort, il a fallu peu de prisonniers:

Des dons à la mémoire de Joanne peuvent être donnés à la famille appauvrie Ricketts de Chicago, Illinois, dans le but d’assembler un enclos de calibre proche de la Major League.

Ceci est une histoire amusante! Les gens aiment l’idée d’avoir tellement de venin envers l’équipe que vous soutenez que vous continuez à le distribuer au-delà de la tombe. C’est aussi une histoire impressionnante. Découvrez-les.

Il y en a probablement plus, mais vous obtenez la dérive. Je ne suis pas encore assez vieux pour penser sérieusement à ma nécrologie, mais je suis déjà très en colère contre mes différentes équipes sportives presque tout le temps. Assez en colère pour les hanter d’au-delà de la tombe? Probablement. Et étant donné que je devrais avoir au moins quelques décennies de plus pour que ces rancunes s’enveniment, je ne deviendrai que plus aigri avec le temps.

Là encore, peut-être que les Mariners de Seattle commenceront à me rendre heureux entre maintenant et ma mort, donc je n’aurai pas à … oui, je ne peux même pas garder un visage impassible en tapant cette phrase. Ma diatribe posthume sera magnifique.