“Quand j’étais jeune, j’ai couché avec les mères et les sœurs de mes amis”

Après avoir inquiété ses partisans en disant “Plus je sais que je n’existe pas, plus je suis prêt à mourir», L’ancien boxeur de 53 ans Il continue d’utiliser sa chaîne YouTube pour la thérapie. Mike Tyson Il a parlé des excès et du sexe qui l’ont conduit à tomber malade pendant l’âge d’or.

“Quand j’étais jeune, j’étais un animal avec de l’argent. J’ai donné de l’argent à mes amis, tout le monde, célébré avec tout le monde et me couché avec leurs mères, sœurs et cousines … orgies. J’ai aussi acheté beaucoup de voitures pour filles “, a déclaré l’Américaine dans” Hotboxin with Mike Tyson “.

“J’étais fou. J’étais tellement malade et je n’avais aucune idée que j’étais si malade»A noté un Mike Tyson qui avait du mal à laisser ses fantômes derrière lui. «Je travaille à être l’art de l’humilité. Je ne veux pas que cette personne qui était avant de sortir. Parce que s’il sort, l’enfer sortira avec lui. Il peut sembler que je suis un gars dur, mais je déteste ce gars, j’ai peur de lui “, a-t-il avoué sur sa chaîne YouTube il y a quelques semaines.

Mike Tyson Il a remporté deux fois le titre mondial des poids lourds dans les années 1980 et reste le plus jeune boxeur de l’histoire à remporter un titre mondial des poids lourds à ce jour. Il l’a fait en novembre 1986 lorsque, avec seulement 20 ans, 4 mois et 22 jours, vaincu Trevor Berbick.

La chute de Mike Tyson commencerait quatre ans plus tard après sa surprenante perte Buster douglas. Hors du ring, Desiré Washington, un modèle de 18 années, a accusé le New Yorkais de viol. Bien qu’il ait toujours nié les faits, il a été condamné à six ans de prison. “En prison, j’ai tellement fait l’amour que je me suis retrouvé épuisé, je ne me suis même pas arrêté au gymnase. Je suis juste resté dans la cellule toute la journée “, a-t-il dit Mike Tyson dans sa biographie.