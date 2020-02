Quand la Coupe d’Espagne de futsal est-elle célébrée à Malaga?

La Coupe d’Espagne de futsal 2020 Il est déjà ici. La compétition débutera le jeudi 5 mars au Palais des Sports José María Martín Carpena de Malaga, un lieu exceptionnel pour l’un des matchs les plus réguliers et les plus passionnants du futsal mondial. Fédération royale espagnole de football Il a choisi ce lieu pour l’édition XXXI de la Coupe d’Espagne de futsal.

Le match entre Movistar Inter, actuel dirigeant du LNFS et Palmier de futsal Ce sera celui qui inaugurera le tournoi. Ce sera un affrontement égal qui ouvrira la journée de jeudi à partir de 18h30 et sera celui qui décidera du premier demi-finaliste du tournoi. Viennent ensuite Jaén Paraíso Interior et Viña Albali Valedepeñas qui s’affronteront sans favori clair pour clôturer jeudi à Carpena.

Déjà vendredi, Soccer Club Barcelona et Osasuna Magna Ils seront testés pour l’avant-dernière manche du tournoi, tandis que l’autre grand favori, El Pozo Murcia, affrontera Levante à l’approche des quarts de finale de la compétition.

Les demi-finales du Coupe d’Espagne de futsal 2020 Ils se joueront samedi à Malaga, avec les vainqueurs des croisements disputés jeudi en tant que membres de la première demi-finale, et ceux de vendredi en attente de leur tour pour la deuxième, qui décidera certainement qui seront les protagonistes de la finale de dimanche, qui débutera 18 h 30