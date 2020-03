Quand la star de l’UFC reviendra-t-elle? Pourrait-il affronter Khabib ou Diaz? Quel sera l’impact du coronavirus?

Conor McGregor a fait un retour étonnant à l’UFC plus tôt cette année avec sa victoire de 40 secondes sur Donald ‘Cowboy’ Cerrone.

Pas vu dans l’octogone depuis une défaite controversée et dommageable contre Khabib Nurmagomedov en octobre 2018, McGregor a fait son retour à l’UFC 246 – et ce fut tout un spectacle.

Le «notoire» a utilisé toutes ses compétences pour gagner à Las Vegas et laisser «Cowboy» ressembler à un bordel sanglant.

Il a déclaré: «J’ai écrit l’histoire. J’ai établi un nouveau record. Je suis le premier combattant de l’histoire de l’UFC à remporter des victoires à élimination directe au poids plume, au poids léger et maintenant au poids welter – dans trois divisions de poids, donc j’en suis très fier. “

McGregor a maintenant une multitude d’options à choisir et tous les regards sont tournés vers ce que la superstar irlandaise fera ensuite.

Il a ajouté: «L’UFC peut dépouiller les combattants et donner à d’autres combattants des ceintures factices afin de reproduire mon statut de« champion-champion ». Mais ils ne peuvent pas donner des victoires à élimination directe dans plusieurs divisions de poids, alors vous recommencez. Gravez mon nom dans l’histoire une fois de plus.

«J’aime cette division de poids. Je me sens vraiment bien. Si Dieu le veut, je suis sorti indemne. Je suis en forme. Je ne pense pas que je sois encore là, cependant.

“J’ai encore du travail à faire pour revenir là où j’étais.”

McGregor a déclaré qu’il se battrait contre quiconque au lendemain de sa victoire sur Cerrone et aucun mot officiel n’a encore été fait à propos de son prochain adversaire.

Mais il ne manque certainement pas de possibilités.

Une revanche avec le champion russe léger Nurmagomedov est l’une des principales options.

Mais il affronte Tony Ferguson en avril et McGregor devrait faire un retour rapide au sport cette année.

Cela signifiera probablement que le joueur de 31 ans devra attendre pour affronter à nouveau Nurmagomedov.

.

Conor McGregor a battu Donald Cerrone en seulement 40 secondes à l’UFC 246

Le champion poids welter actuel Kamaru Usman était au bord du ring à l’UFC 246 et est une option.

Un affrontement avec Jorge Masvidal serait un autre combat énorme et est pratique avec le joueur de 35 ans ayant combattu pour la dernière fois en novembre.

Un combat de trilogie avec Nate Diaz pourrait être sur les cartes tandis que Rafael dos Anjos est également dans le cadre après avoir dû se retirer face à McGregor à l’UFC 196 en raison d’une fracture du pied.

Une autre option pour McGregor pourrait être de changer de code et d’entrer à nouveau sur le ring.

Il a été battu par Floyd Mayweather en août 2017 dans un événement extrêmement lucratif et «Money» est connu pour vouloir un autre combat.

La légende de la boxe Manny Pacquiao a également été liée à un match contre McGregor.

Les problèmes persistants entourant le coronavirus pourraient avoir un impact sur ce que McGregor fera ensuite avec le monde du sport confronté à des annulations sans précédent.

Prochain combat de Conor McGregor: Qu’est-ce qui a été dit?

Dana White pense qu’une revanche avec Nurmagomedov est le combat à mener.

Il a dit: «Tout le monde veut combattre Conor. Tout le monde a voulu combattre Conor au cours des dernières années.

“Quand vous regardez ce qui a du sens, nous sommes à un endroit en ce moment où Conor dit entrer dans le Khabib [Nurmagomedov] se battre, il avait beaucoup de choses personnelles. Certains trucs auto-infligés. Il avait des blessures et tout ça.

“Il est obsédé par cette revanche car il sait qu’il n’a pas raison à 100%.

«Quand vous regardez Khabib, il a 28-0 et est invaincu. Vous commencez à parler de l’héritage de cet enfant. Tout d’abord, aller 28-0 dans ce sport – peu importe qui vous avez combattu – c’est difficile à faire. Ce gars est le champion du monde.

«Avec la façon dont Khabib a gagné la première fois et à quel point il est devenu célèbre depuis ce premier combat, nous ressemblons à Ali vs Foreman ou Ali vs Fraser. C’est un combat massif avec un attrait mondial.

.

Khabib Nurmagomedov a retiré Conor McGregor avec une soumission au quatrième tour à l’UFC 229

“C’est le combat que vous faites et le combat qui a du sens. C’est pour le titre de 155 livres.

«Si Conor et Masvidal se battent, aucun d’eux n’a de titre, bien que Conor veuille son titre de BMF mais il n’a pas de championnat du monde.

«Khabib est le combat à mener.

“C’est aussi énorme pour l’héritage de Khabib. S’il bat Conor McGregor, puis bat Tony Ferguson, puis bat encore McGregor. C’est comme ça que ce gamin prend sa retraite et il a 30 ans et 0 et il bat tous les meilleurs. »

Pendant ce temps, Justin Gaethje pense que le prochain adversaire de McGregor dépendra du résultat de l’UFC 249.

Nurmagomedov et Ferguson s’affronteront enfin lors de l’événement d’avril, si le coronavirus ne provoque pas son annulation.

Gaethje a déclaré à MMA Junkie: «Je pense que le combat du 19 avril est un facteur important. Lorsque Khabib gagne, Conor sait qu’il n’obtiendra pas ce match à moins qu’il ne fasse quelque chose pour le gagner.

«Alors il va me battre si Khabib gagne. Si Tony gagne, il va combattre Tony parce que c’est comme ça que ça marche.

«Je pense que nous avons besoin de Conor McGregor. Le sport a besoin de Conor McGregor. Il devait y aller et il devait gagner.

“Il aurait pu me battre, mais vous ne pouvez pas perdre la façon dont vous perdez pour moi et être Conor McGregor.

“J’espère qu’il se regarde dans le miroir et que quelqu’un doit lui dire qu’il doit f ****** légitimer sa place aux yeux des gens. Vous ne pouvez pas vous regarder dans le miroir et être heureux si les gens sont ******* avec vous. “

