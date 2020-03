Quand le baseball MLB revient

Qu’est-ce que le baseball MLB revient officiellement? Le meilleur scénario est avril 2020. Le pire des cas, à ce stade, est inconnu.

Jeudi, la Major League Baseball a annoncé qu’elle retarderait le début de la saison 2020 en raison du coronavirus.

Peu de temps après, l’initié ESPN MLB Jeff Passan est apparu sur le réseau et a offert un aperçu de ce que signifiaient toutes les annonces récentes. De plus, il a également précisé quand précisément la ligue retournerait à l’action.

Nous avons rejoint @GetUpESPN ce matin pour expliquer comment l’attente distincte parmi les joueurs de baseball – propriétaires, joueurs, dirigeants, presque tout le monde – est que le plus tôt nous verrons probablement des matchs à nouveau en mai. pic.twitter.com/S4bUktlFt5

– Jeff Passan (@JeffPassan) 13 mars 2020

“De tous ceux à qui j’ai parlé – joueurs, cadres, officiels – la réponse est non. S’il y a du baseball le 9 avril, quelque chose s’est très bien passé à travers le pays », a-t-il déclaré sur Get Up.

“L’attente à ce stade est que nous n’allons pas voir le baseball avant mai.”

Encore une fois, c’est le meilleur des cas. Il suppose que la courbe du coronavirus s’aplatit et que l’Amérique maîtrise la pandémie d’une manière que d’autres pays n’ont pas pu.

Si le meilleur scénario ne se joue pas, nous pourrions regarder la vie sans baseball pendant très, très longtemps.

