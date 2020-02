Quand le contrat de Ricardo Ferretti avec Tigres prend-il fin?

Sous le commandement de Ricardo FerrettileUANL Tigers Ils ont vécu la meilleure époque de leur histoire, cependant, il semble que le discours du stratège était terminé et ses heures sur le banc félin pourraient être racontées.

Bien qu’ils aient réussi à laisser des champions Clôture 2019 vaincre par la différence minimaleLion lors de la Grande Finale mondiale, depuis ce tournoi, les «Tuca» n’ont pas montré leur meilleur football et cela a été vu ces dernières semaines.

Dans le courant Fermeture 2020, les auriazules n’ont atteint 7 points sur 21 localisation possible dans le place 13 et 4 unités de la zone de classification. En outre, le registre Regiomotanos 5 défaites en 5 départs qui ont été dans le comptage du semestre Ligue MX et Ligue des champions de la CONCACAF Être le pire visiteur.

Compte tenu de cela, certains fans demandent au chef de l’entraîneur brésilien de faire valoir qu’il a manqué d’idées après près de 10 ans devant les félins.

Cependant, après les succès depuis son arrivée et jusqu’en 2020, il semble difficile pour les dirigeants de l’institution d’envisager de quitter Ferretti, considérant également que a un contrat jusqu’en juin 2021 et que le même DT a mentionné qu’il avait l’intention de respecter ce délai, ceci lors d’un stage qu’il a eu avec le Sélection du Mexique.

Après cela, il allait faire partie du conseil d’administration d’Auriazul pour prendre des décisions avec l’actuel président du club, Miguel Ángel Garza.

Ensemble depuis 2010, la «Tuca» et celles de San Nicolás ont atteint 9 titres: 5 Ligue MX (Ouverture 2011, ouverture 2015, ouverture 2016, ouverture 2017 et clôture 2019), 3 Champion des Champions (2016, 2017 et 2018) et 1 MX Cup (Clôture 2014).