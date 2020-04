Quand le golf reviendra-t-il? Quand est le Master? La Ryder Cup se déroulera-t-elle comme prévu?

Le golf, comme une grande partie du sport mondial, a dû faire face à des changements sans précédent à la suite de la pandémie de coronavirus.

La saison de golf 2020 a radicalement changé avec la plupart des plus grands événements du sport reprogrammés ou annulés complètement.

Le championnat des joueurs a été interrompu en milieu de tournoi en raison du virus et il n’y a plus eu de golf d’élite depuis.

Les quatre Majors n’ayant pas encore été joués cette année, il y a beaucoup de questions concernant le sport et comment il recommencera quand il pourra le faire.

Les Masters 2020 sont reportés à novembre

Quand le golf reviendra-t-il?

Les joueurs, qui étaient programmés vers le week-end du 15 mars, ont été annulés après son premier tour alors que le PGA Tour était suspendu.

La tournée espère actuellement reprendre l’action au Charles Schwab Challenge au Texas du 11 au 14 juin.

Pendant ce temps, l’European Tour n’a eu aucune action depuis la Commercial Bank Qatar Masters qui s’est terminée le 8 mars.

Les responsables de la tournée envisagent un retour au Betfred British Masters à Newcastle du 30 juillet au 2 août.

Quand les Majors auront-ils lieu?

Chacune des majeures de cette année a été modifiée en raison des effets de la pandémie.

Le 6 avril, il a été annoncé que le 149e Open au Royal St George’s avait été annulé et reporté au 11-18 juillet 2021.

Le 150e Open se déroulera ensuite à St Andrews du 10 au 17 juillet 2022.

Le championnat PGA 2020 au TPC Harding Park à San Francisco a été déplacé du 14 au 17 mai au 6 au 9 août.

L’US Open au Winged Foot Golf Club de New York a changé ses dates du 18 au 21 juin au 17 au 20 septembre.

Et la 84e édition des Masters à Augusta a été reportée du 9-12 avril au 12-15 novembre.

Superbe de Glen Johnson et ses amis, qui paient le salaire du personnel de son club de golf local

Pourquoi l’Open a-t-il été annulé?

Martin Slumbers, directeur général de The R&A, a déclaré le 6 avril: «Notre priorité absolue est de protéger la santé et la sécurité des fans, des joueurs, des officiels, des bénévoles et du personnel impliqués dans l’Open. Nous nous soucions profondément de ce championnat historique et avons pris cette décision le cœur lourd. Nous sommes conscients que cela sera décevant pour un grand nombre de personnes dans le monde, mais nous devons agir de manière responsable pendant cette pandémie et c’est la bonne chose à faire.

«Je peux assurer à tous que nous avons exploré toutes les options pour jouer à l’Open cette année, mais cela ne sera pas possible.

«Il y a de nombreuses considérations différentes qui entrent dans l’organisation d’un événement sportif majeur de cette envergure. Nous comptons sur le soutien des services d’urgence, des autorités locales et de toute une série d’autres organisations pour organiser le Championnat et il serait déraisonnable de leur imposer des exigences supplémentaires lorsqu’ils ont des priorités bien plus urgentes à traiter.

“Ces dernières semaines, nous avons travaillé en étroite collaboration avec ces organisations ainsi qu’avec Royal St George’s, St Andrews Links Trust et les autres organismes de golf pour résoudre les autres facteurs externes et nous l’avons fait dès que possible. Nous les remercions tous pour leur aide et leur coopération tout au long de ce processus.

«Je voudrais surtout remercier nos fans du monde entier et tous nos partenaires pour leur soutien et leur compréhension. Dans un moment difficile comme celui-ci, nous devons reconnaître que le sport doit rester à l’écart pour permettre aux gens de se concentrer sur leur santé et leur sécurité. Nous nous engageons à soutenir notre communauté dans les semaines et les mois à venir et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider le golf à traverser cette crise. »

L’Open a été annulé cette année

Qu’ont dit les maîtres?

Le 6 avril, une déclaration de Fred Ridley, président du Augusta National Golf Club, a déclaré: «Le 13 mars, nous avons annoncé le report du tournoi des maîtres en raison des risques associés au Coronavirus COVID-19, une pandémie qui continue de sévir. impact des vies partout.

«Nous restons très conscients des défis extraordinaires et sans précédent que présente le coronavirus dans le monde. En tant que tel, nous continuons à rester en contact étroit avec les autorités sanitaires locales, étatiques et nationales pour contribuer à éclairer nos décisions.

«En collaboration avec les principales organisations de golf, Augusta National Golf Club a identifié les 9 et 15 novembre comme dates prévues pour accueillir les Masters 2020. «Alors que plus de détails seront partagés dans les semaines et les mois à venir, nous, comme vous tous, continuerons de nous concentrer sur toutes les précautions et directives obligatoires pour lutter contre le coronavirus. En cours de route, nous espérons que la perspective d’organiser le tournoi des maîtres à l’automne apportera un moment de joie à la communauté Augusta et à tous ceux qui aiment le sport.

«Nous voulons souligner que nos plans futurs dépendent des conseils favorables et des directives des responsables de la santé. À condition que cela se produise et que nous puissions organiser les Masters 2020, nous avons l’intention d’inviter les professionnels et les amateurs qui se seraient qualifiés pour notre date d’avril originale et souhaiteraient la bienvenue à tous les détenteurs de billets existants pour profiter de l’excitation de la semaine des Masters.

«Merci pour votre soutien continu et nous vous souhaitons, à vous et à vos proches, la santé et la sécurité en ces temps incertains.»

La Ryder Cup 2020 se poursuit comme prévu

Qu’adviendra-t-il de la Ryder Cup?

La Ryder Cup 2020 est toujours en cours pour le moment mais est dans un doute majeur.

Le tournoi devrait se tenir à Whistling Straits dans le Wisconsin du 25 au 27 septembre.

L’ancien capitaine vainqueur de la Ryder Cup, Paul McGinley, pense qu’il semble “de plus en plus probable” qu’il sera annulé.

McGinley, qui a mené l’Europe à une victoire de 16,5-11,5 à Gleneagles en 2014, a déclaré à talkSPORT: «Il semble de plus en plus que ce sera derrière des portes closes ou reporté.

«Nous devons faire comprendre que, à court terme, les gouvernements seront très prudents.

“Ils ne veulent pas courir le risque d’une deuxième ou troisième vague de ce virus, donc je ne peux pas les voir lever toutes les restrictions au cours des prochains mois.

«Je pense qu’ils vont être très conservateurs dans leur approche au départ [coming out of lockdown], et l’un des moyens d’y parvenir est d’empêcher quarante ou cinquante mille personnes de se rassembler pour un match de football ou de rugby, ou la Ryder Cup par exemple. »

.