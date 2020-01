Quand le nouveau contrat de Royce O’Neale en Utah Jazz importera

L’Utah Jazz a accordé au joueur défensif Royce O’Neale une prolongation de 36 millions de dollars sur quatre ans. O’Neale est une aile de troisième année qui a signé avec le Jazz hors de la Summer League en 2017 après être sorti de Baylor et avoir joué deux saisons en Europe. C’est un bon tireur qui ne tire pas beaucoup. Son travail principal est de garder la meilleure aile de l’équipe adverse. Il est assez bon dans ce domaine, faisant équipe avec Rudy Gobert et le reste de l’équipe pour présenter l’une des défenses les plus cohérentes et les plus cohérentes de la ligue.

Cela vaut vraiment la peine de payer pour rester, et le Jazz l’a certainement payé.

Ce qui est intéressant, c’est que cela n’aura pas vraiment d’importance pour la feuille de plafond salarial de l’Utah cet été. Mike Conley a une option de résiliation anticipée de 34 millions de dollars – il n’y a aucune chance qu’il se retire. Donc, le plafond du Jazz est de toute façon cuit, et ils ne sont pas particulièrement proches du seuil de la taxe de luxe, même avec le gros problème d’O’Neale. Il s’agit probablement de ce que le Jazz aurait dû payer pour garder O’Neale dans un marché d’agence libre désastreusement peu profond, et en l’enfermant maintenant, vous supprimez le risque que quelqu’un d’autre Solomon Hills entre et paie trop.

D’où vient la douleur en 2021-2022.

Conley ne sera plus dans les livres d’ici là, à moins que le Jazz ne conclue un accord avec Spursian opt-out-and-extend cet été. Les facteurs clés, cependant, seront que 2021 est l’été où Donovan Mitchell est payé. (Il signera probablement une prolongation maximale avec le Jazz cet été, et elle entrera en vigueur en 2021-2022.) Cela augmentera d’environ 27 millions de dollars par an, selon l’endroit où le plafond salarial entre en jeu. Rudy Gobert le fera également être due un nouveau contrat. (Cela aussi pourrait être négocié cet été.) Il devrait être au maximum de 30%, soit environ 34 millions de dollars par an.

Joe Ingles et Bojan Bogdanovic rapporteront 32,7 millions de dollars cette saison. En ajoutant l’accord d’O’Neale, nous sommes à plus de 45 millions de dollars. Mettez Gobert et Mitchell, et vous approchez 110 millions de dollars, pour cinq joueurs.

Il est possible que Jazz puisse faire cela et passer sous le seuil de la taxe de luxe sans déplacer l’un des gros contrats. Mais il est également possible que le Jazz flirte avec ce seuil en 2021-2022 et ait les mains liées pour remplacer un Ingles de 34 ans lorsque son contrat expirera l’année suivante. L’accord de Bgdanovic passe par 2022-2023.

Le timing est tout avec ces gros contrats, et les Jazz ont tiré leur coup en échangeant contre Conley (dont l’accord massif expire avant que le prix de Mitchell et Gobert ne monte) et en signant Bogdanovic. L’accord O’Neale est en quelque sorte superflu jusqu’au moment où il devient extrêmement difficile de constituer un bon casting de vétérans autour de Mitchell et Gobert en raison de leurs salaires élevés. À ce stade, tous les paris sont désactivés de toute façon, non?

En attendant, quelle belle histoire O’Neale a été. Le Texan a passé deux ans à l’Université de Denver, transféré à Baylor lorsque son grand-père est tombé malade, s’est montré être un étudiant rapide et un travailleur acharné en Europe et dans quelques relais de la Ligue d’été, et s’est construit une carrière légitime en NBA.

Qu’il était possible pour un joueur comme O’Neale d’obtenir un contrat comme celui-ci en dit long sur la façon dont O’Neale a travaillé dur, à quel point les Jazz sont intelligents dans le renforcement de l’équipe et quelle incroyable opportunité la NBA et ses joueurs union a créé pour les joueurs non-star en construisant une “classe moyenne” de joueurs NBA au lieu de garder tout le salaire des stars haut de gamme.

Tom Ziller publie Good Morning It’s Morning, un bulletin indépendant de la NBA. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack.