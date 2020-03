Quand l’EFL reprendra-t-il? Coronavirus Q et A

La Ligue anglaise de football est au point mort car la pandémie de coronavirus en cours a des effets sans précédent sur le monde du sport.

L’EFL est en suspens avec des matchs à travers le pays reportés de plusieurs semaines.

Leeds et West Brom sont à la recherche d’une promotion dans le championnat, Coventry se porte bien en Ligue 1 et la course à la promotion de Ligue 2 se réchauffe.

Pendant ce temps, les équipes du Royaume-Uni luttent contre la relégation et il y a beaucoup à jouer.

Mais comme les joueurs sont entraînés dans l’auto-isolement, il y a aussi une foule de questions auxquelles on a répondu.

L’EFL est suspendu en raison de la pandémie de coronavirus

Pendant combien de temps l’EFL est-il suspendu?

Une réunion entre les instances dirigeantes du football anglais a convenu que tout le football professionnel au Royaume-Uni ne reprendrait pas avant le 30 avril.

Les matchs des ligues un et deux ont eu lieu pour la dernière fois le mardi 10 mars, mais aucune autre action EFL n’a eu lieu.

La Ligue nationale a continué le week-end dernier, mais a été critiquée pour cela et a depuis reporté les matchs.

Les matchs de Premier League, les prochains quarts de finale de la FA Cup, les matchs de Ligue des Champions et d’Europa League et les rencontres internationales ont également été repoussés.

Quand l’EFL est-il susceptible de reprendre?

Dans l’état actuel des choses, les matchs devraient reprendre au plus tard le samedi 2 mai.

La situation évolue clairement de jour en jour et il reste à voir si l’EFL pourra reprendre le chemin à cette date.

L’Euro 2020 a déjà été reprogrammé pour l’été prochain afin de donner aux ligues nationales la possibilité de terminer leurs saisons si elles se prolongent pendant l’été.

Les clubs se sont rencontrés via une conférence téléphonique le jeudi 19 mars et ont décidé de prolonger le calendrier de la ligue «indéfiniment» pour terminer la saison, ce qui signifie qu’il pourrait durer jusqu’à la fin de l’année et retarder le début de la saison prochaine.

Les saisons EFL pourraient-elles être annulées?

Les promotions et les relégations restent à confirmer dans le championnat, la ligue un et la ligue deux et les clubs font face à des temps incertains.

Comme la Premier League, l’EFL a hâte de terminer la saison en cours et de conclure en jouant les matchs restants.

Une déclaration se lisait comme suit: «L’objectif principal, afin de protéger l’intégrité de la compétition, est de mener à bien la saison 2019-2020, sous réserve de la priorité absolue en matière de santé et de bien-être.

«Les plans continuent d’être élaborés sur le principe convenu qu’il est dans l’intérêt de l’EFL et des clubs de terminer la saison en cours au moment opportun.

“L’EFL poursuit un dialogue régulier avec le gouvernement et les autorités sanitaires compétentes et, au fur et à mesure que l’on disposera de plus d’informations sur l’ampleur et l’étendue de l’épidémie de coronavirus dans ce pays, une décision sera prise sur la reprise des rencontres de la ligue.

“Les conversations se poursuivront avec les homologues de l’EFL à la FA, la Premier League, la PFA et la LMA pour garantir au football une approche commune et collaborative.”

La table du Championnat en l’état

La table de League One en l’état

Le tableau de la Ligue Deux en l’état

Les clubs EFL peuvent-ils survivre?

L’EFL a récemment annoncé un programme de secours à court terme de 50 millions de livres sterling pour aider les clubs à court d’argent pendant la crise.

Avec des ventes à la porte inexistantes depuis plusieurs semaines au moins, l’EFL a déménagé pour aider les clubs aux prises avec les ramifications de la suspension.

Dans un communiqué, la compétition a déclaré: «Dans le cadre de la planification d’urgence continue de la ligue, le conseil d’administration a entendu les commentaires et observations des clubs de l’EFL, avant de discuter d’un certain nombre de questions, y compris la situation financière actuelle et ses implications, les assurances, les questions réglementaires et les modalités de diffusion. .

“Les discussions ont porté sur l’allégement financier des clubs à court terme et bien qu’il n’y ait pas de solution unique, des mesures doivent être mises en place pour aider immédiatement à la trésorerie via un plan de secours à court terme de 50 millions de livres sterling.”

Leeds poursuit sa promotion en Premier League

Qu’a dit d’autre l’EFL?

Une déclaration commune faite le jeudi 19 mars a expliqué comment l’EFL progressera au cours des prochaines semaines.

Il se lisait: «La FA, la Premier League, l’EFL et le football professionnel féminin, ainsi que la PFA et la LMA, comprennent que nous vivons une époque sans précédent et que nos pensées vont à toutes les personnes touchées par COVID-19.

«Nous sommes unis dans notre engagement à trouver des moyens de reprendre la saison de football 2019/20 et à faire en sorte que tous les matches de championnat et de coupe des clubs nationaux et européens soient joués dès que cela est sûr et possible.

«Nous avons collectivement soutenu l’UEFA dans le report de l’EURO 2020 afin de créer un espace dans le calendrier afin de garantir que les matches de championnat et de coupe des clubs nationaux et européens aient davantage de chances d’être joués et, ce faisant, de maintenir l’intégrité de chaque compétition.

“Les règles et règlements de la FA stipulent que” la saison se terminera au plus tard le 1er juin “et” chaque compétition doit, dans la limite fixée par la FA, déterminer la durée de sa propre saison de jeu “.

“Cependant, le conseil d’administration de la FA a accepté que cette limite soit prolongée indéfiniment pour la saison 2019/20 en ce qui concerne le football professionnel.

«De plus, nous avons collectivement convenu que le match professionnel en Angleterre sera encore reporté au plus tôt le 30 avril.

«Les progrès de COVID-19 restent flous et nous pouvons rassurer tout le monde que la santé et le bien-être des joueurs, du personnel et des supporters sont notre priorité. Nous continuerons de suivre les conseils du gouvernement et de travailler en collaboration pour garder la situation à l’étude et explorer toutes les options disponibles pour trouver des moyens de reprendre la saison lorsque les conditions le permettront.

Nous voudrions tous souligner à nouveau que nos pensées vont à tous ceux qui sont touchés par COVID-19. »

.