“Quand l’équipe reviendra, je serai avec eux”

Luis Suarez Il profite de la pause de la Ligue de Santander pour se remettre de sa blessure au genou. L’attaquant uruguayen, qui est confiné à son domicile avec sa famille, s’est entretenu par téléphone avec les médias uruguayens Referi, qui a assuré que Il prévoit de retourner dans le groupe dès leur retour à l’entraînement. En outre, il a exprimé sa préoccupation face à la situation vécue par COVID-19.

Récupération

«La reprise est dans les possibilités que nous avions gérées et maintenant avec cela il y a eu un changement, mais l’idée était claire de revenir plus tôt que prévu. Le médecin m’avait dit que ça allait trop bien et cela me donnait l’espoir de rejouer bientôt. La différence est que lorsque l’équipe reviendra, je pourrai être avec elle. Ils m’avaient donné jusqu’au début du mois de mai, mais après les rendez-vous que j’ai eu avec les médecins et en raison de l’évolution que j’avais, j’allais prendre un peu d’avance sur moi-même. Les emplois qui m’étaient demandés me soutenaient très bien et cela m’a donné la force d’aller de l’avant. »

Au contact du physio

«Le club de physiothérapie, Juanjo Brau est celui qui me récupérait. J’ai fait tout le processus avec lui et nous sommes en plein contact par message du travail que je dois faire quotidiennement. Nous devons nous adapter aux machines et aux options que j’ai chez moi pour au moins maintenir les quadriceps, ce qui est le plus important dans cette phase de récupération ».

Coronavirus

“Ce qui s’est passé ici est ce qui est arrivé à la plupart des pays,” cela ne viendra pas ici “, ont-ils déclaré. Quand il a commencé en Asie, en Chine puis est allé en Iran, il est arrivé en Italie et ils ont dit qu’il était seul à Milan et ses environs, que rien ne s’était passé. Mais elle s’est étendue à différents pays et la même chose est arrivée à chacun d’eux; ils pensaient qu’au début ce n’était rien. Beaucoup de gens ont dit “ce n’est qu’une grippe moyenne-forte”, mais une grippe moyenne-forte ne tue pas des milliers de personnes en l’occurrence. Cela suscite une certaine inquiétude jusqu’à ce que chaque pays prenne ses propres décisions et vous devez les accepter, certains seront d’accord et d’autres non, mais il est difficile d’être dans cette situation. La meilleure chose est d’être prudent dès le début et d’essayer de fermer toutes sortes de frontières pour éviter la contagion et l’expansion, ce qui s’est produit. “

La santé passe avant tout

«Aujourd’hui, vous devez être au-dessus de toute décision que peut prendre quelqu’un qui facilite la pratique du football. Vous devez prendre des précautions et être réaliste: les gens n’attendent pas de voir un match de football, ils attendent de pouvoir sortir dans la rue, s’amuser sans crainte, aller dans un parc avec leurs enfants, profiter de la vie à nouveau. Cela ne changera pas grand-chose si la Ligue commence maintenant ou trois semaines plus tard. Vous devez être certain et confirmer que vous pouvez sortir sans craindre d’attraper un virus qui a déjà tué de nombreuses personnes. Il faut y penser. Et comme tout est normalisé, le football reviendra; bien que tout coûtera: football, travail, dans tous les pays pareil ».

Barca

«Nous avons traversé des moments difficiles au club, avec des résultats inattendus; l’année dernière à Liverpool, c’était déjà arrivé à Rome l’année précédente. Au début de la saison, on a beaucoup parlé du changement d’entraîneur (Ernesto Valverde), qui a toujours été très sollicité. La Super Coupe s’est produite que nous avons perdu contre l’Atlético dans l’un des meilleurs matchs que nous avons joués cette saison, mais nous avons négligé cinq minutes et il nous a éliminés; Cela a généré une certaine inquiétude au sein du conseil d’administration et a pris la décision de licencier l’entraîneur.

Arrivée de Setién

«Un autre entraîneur (Quique Setién) est arrivé au milieu de la saison et il est difficile d’essayer des changements ou de travailler comme il le souhaite, mais je pense que cette équipe de Barcelone a des joueurs formés pour s’adapter à ce qu’il demande. Nous étions dans une étape difficile car Dembélé a été blessé, j’ai été blessé et ce sont des facteurs qui influencent l’équipe; S’il y a quatre ou cinq attaquants et deux blessés, c’est inquiétant. Ils ont eu la possibilité de signer un autre attaquant, ce qui est bienvenu car cela favorise le club, mais cela ne signifie pas que le club doit être au plus haut niveau et cette pause doit nous servir à faire un changement et à nous concentrer sur ce qui peut arriver. Si vous suivez la Ligue et les Champions, montrez pourquoi nous sommes Barcelone et que nous voulons gagner les deux tournois ».