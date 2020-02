Quand les étoiles s’affronteront-elles avant le match revanche?

Tous les regards sont rivés sur le match revanche à succès de ce week-end entre Tyson Fury et Deontay Wilder alors que les stars des poids lourds se préparent à s’affronter à nouveau.

En décembre 2018, le duo de stars a réalisé un match nul passionnant à Los Angeles.

Tyson Fury affrontera à nouveau Deontay Wilder le 22 février

La paire a remporté deux victoires depuis et maintenant, elle devrait se retrouver pour renouveler sa rivalité.

2020 promet d’être une année énorme en boxe de haut niveau et Fury vs Wilder II pourrait bien être un classique de tous les temps.

Avant de se retrouver face à face sur le ring, les deux hommes se rencontreront d’abord lors de la traditionnelle pesée d’avant-combat.

Fury vs Wilder 2: date et heure de début au Royaume-Uni

Le combat pour le titre des poids lourds aura lieu le samedi 22 février et se tiendra à l’emblématique MGM Grand à Las Vegas.

Comme le combat se déroule aux États-Unis, cela signifiera une nuit tardive pour les fans britanniques.

Le Royaume-Uni a huit heures d’avance sur Sin City, ce qui signifie que l’événement principal commencera entre 4 h et 5 h GMT le dimanche 23 février.

Les promenades sur le ring dépendront de la façon dont le undercard se joue avec Charles Martin et Emanuel Navarrete en action.

La soirée de combat sera disponible pour regarder sur BT Sport Box Office, tandis que talkSPORT vous apportera une couverture radio exclusive et un blog en direct sur notre site Web.

Mikey Williams / Premier rang

Fury vs Wilder 2: pesée et conférence de presse

La conférence de presse d’avant-combat se tiendra le jeudi 20 février mais les temps n’ont pas encore été confirmés.

La pesée aura alors lieu un jour plus tard le vendredi 21 février et commencera vers 22 h 30, heure du Royaume-Uni.

Il sera diffusé en direct au Royaume-Uni sur BT Sport 2.

Fury vs Wilder 2: Qu’est-ce qui a été dit?

Deontay Wilder se souvient avoir été choqué lorsque Tyson Fury s’est levé de la toile lors de leur premier combat après l’avoir vu étendu “comme une scène de meurtre”.

Wilder a déclaré à talkSPORT: «C’était incroyable de voir. Mon visage a montré une impression de surprise.

«Comme si j’étais surpris parce que lorsque vous frappez un gars, la plupart du temps quand je frappe des gars, ils tombent et surtout comment je me suis tenu au-dessus de lui et j’ai vu ses yeux passer à l’arrière de sa tête et son cou pulsait de veines.

«Le sang chaud coulant directement sur lui parce que son corps réagit et de voir son corps sur la toile comme une scène de meurtre, c’était surprenant de le voir se lever.

«À l’intérieur, j’étais comme« oui ». J’ai levé les mains en l’air parce que nous étions à la hauteur du battage médiatique du combat et je peux seulement imaginer que les gens dans l’arène ou les gens à la maison ou en l’écoutant à la radio entendront «il descend. Wilder l’a renversé ».

“Maintenant, quand vous entendez parler de Wilder renversant quelqu’un dans votre cœur, vous êtes comme” bon sang c’est fini “parce que c’est ce que je fais. Cela en a fait un combat passionnant. »

Fury vs Wilder 2: Conte de la bande

Fury – Wilder

Nationalité: britannique – américaine

Âge: 31 – 34 ans

Hauteur: 6 pieds 9 à 6 pieds 7

Position: orthodoxe – orthodoxe

Atteindre: 85 à 83 pouces

Fiche: 29-0-1 – 42-0-1

KO: 20 – 41

Tours: 186-143

Début: 12/6/2008 – 15/11/2008

Pseudo: The Gypsy King – The Bronze Bomber

