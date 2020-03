Quand les matchs de Premier League reprendront-ils? Questions et réponses sur le coronavirus sur ce que nous savons avant la réunion d’urgence

La Premier League a été arrêtée alors que la pandémie de coronavirus s’empare du monde sportif.

Le top-flight a neuf rounds de matchs à jouer cette saison avec encore beaucoup à décider.

Alors que Liverpool s’enfuit avec le titre, la bataille de relégation et la course aux places européennes sont toujours ouvertes.

Les problèmes persistants entourant le coronavirus ont entraîné la suspension de la Premier League et de nombreuses questions en suspens.

. – .

La saison de Premier League a été fortement affectée par la pandémie de coronavirus en cours

mis au rebut

Tous les événements annulés ou suspendus en raison d’un coronavirus, y compris PL, EFL et UFC

DERNIER

Le football en Angleterre reporté jusqu’à fin avril, le brillant geste de Neville au NHS

dernier

Transferts en direct: Chelsea ouvre les pourparlers de Coutinho, l’oeil de Man United Saul, Bailey à Arsenal?

Décision

Le football anglais suspendu jusqu’à au moins fin avril, les organes directeurs annoncent

résoudre

Wenger: la crise du COVID-19 est plus importante que le football, mais la saison PL doit se terminer

éblouissant

Équipe de saison de Premier League de talkSPORT jusqu’à présent – inclusions de choc?

REGARDER

La star d’Everton recrée ‘Cast Away’ alors qu’il canalise Tom Hanks pendant son auto-isolement

Révélé

Les clubs de Premier League ont fait de bonnes actions pendant la pandémie de coronavirus

Pas de guide sportif en direct

Le livre brutalement honnête de Best vous divertira pendant la panne d’électricité

KO Toure

Histoire hilarante: lorsque Touré s’est attaqué à Wenger, Henry et Bergkamp pour remporter un contrat

Pendant combien de temps la Premier League est-elle suspendue?

Manchester City vs Arsenal a été le premier match de Premier League à être reporté mercredi 11 mars.

Les matchs de haut niveau du week-end suivant ont ensuite été annulés et cela restera le cas jusqu’à fin avril / début mai.

Le reste des matchs de l’EFL, les prochains quarts de finale de la FA Cup, les matchs de Ligue des Champions et d’Europa League et les rencontres internationales ont également été repoussés.

Quand la Premier League devrait-elle reprendre?

Dans l’état actuel des choses, les matchs devraient reprendre le samedi 2 mai et aucune heure de coup d’envoi n’a encore été confirmée pour cet ensemble de matches.

La situation évolue clairement de jour en jour et il reste à voir si la ligue pourra reprendre sa route à cette date.

L’Euro 2020 a déjà été reprogrammé pour l’été prochain afin de donner aux ligues nationales la possibilité de terminer leurs saisons si elles se prolongent pendant l’été.

Les clubs de Premier League se sont rencontrés par conférence téléphonique le jeudi 19 mars et ont décidé de prolonger le calendrier de la ligue «indéfiniment» pour terminer la saison.

Le tableau de la Premier League en l’état

Les clubs de Premier League s’entraînent-ils toujours?

Plusieurs équipes de Premier League se sont auto-isolées après que les joueurs ont eu le virus ou montré des symptômes.

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, est positif à COVID-19 la semaine dernière, mais les Gunners restent sur la bonne voie pour reprendre l’entraînement mardi prochain.

Il est inattendu que d’autres clubs fassent de même, sauf avis contraire de la ligue ou du gouvernement.

Plusieurs stars de haut vol se sont tournées vers les médias sociaux pour montrer comment elles restent en forme pendant cet état de flux.

La saison de Premier League sera-t-elle annulée?

Les 20 équipes de Premier League sont désespérées de terminer la saison en cours et d’éviter qu’elle ne soit radiée.

Un plan radical pourrait être introduit si la campagne est complètement interrompue en raison du coronavirus.

Il a été affirmé que la ligue envisage de couronner Liverpool en tant que champion avec Leeds et West Brom promus du championnat.

Cela signifierait que la campagne 2019/20 serait définitivement fermée et que nous reprendrions avec une saison de 22 équipes la saison prochaine.

La téléconférence de Premier League jeudi a semblé suggérer que la saison se terminerait d’une manière ou d’une autre, peu importe le temps.

Mais encore une fois, cela pourrait changer à mesure que nous progressons dans la pandémie.

“La priorité de la Premier League est de terminer la saison” – Arsene Wenger sur la pandémie de coronavirus

Qu’a dit la Premier League?

Une déclaration conjointe faite le jeudi 19 mars se lisait comme suit: «La FA, la Premier League, l’EFL et le football professionnel féminin, ainsi que la PFA et la LMA, comprennent que nous traversons une période sans précédent et que nos pensées vont à toutes les personnes touchées par COVID-19.

«Nous sommes unis dans notre engagement à trouver des moyens de reprendre la saison de football 2019/20 et à faire en sorte que tous les matches de championnat et de coupe des clubs nationaux et européens soient joués dès que cela est sûr et possible.

«Nous avons collectivement soutenu l’UEFA dans le report de l’EURO 2020 afin de créer un espace dans le calendrier afin de garantir que les matches de championnat et de coupe des clubs nationaux et européens aient davantage de chances d’être joués et, ce faisant, de maintenir l’intégrité de chaque compétition.

“Les règles et règlements de la FA stipulent que” la saison se terminera au plus tard le 1er juin “et” chaque compétition doit, dans la limite fixée par la FA, déterminer la durée de sa propre saison de jeu “.

“Cependant, le conseil d’administration de la FA a accepté que cette limite soit prolongée indéfiniment pour la saison 2019/20 en ce qui concerne le football professionnel.

«De plus, nous avons collectivement convenu que le match professionnel en Angleterre sera encore reporté au plus tôt le 30 avril.

«Les progrès de COVID-19 restent flous et nous pouvons rassurer tout le monde que la santé et le bien-être des joueurs, du personnel et des supporters sont notre priorité. Nous continuerons de suivre les conseils du gouvernement et de travailler en collaboration pour garder la situation à l’étude et explorer toutes les options disponibles pour trouver des moyens de reprendre la saison lorsque les conditions le permettront.

Nous voudrions tous souligner à nouveau que nos pensées vont à tous ceux qui sont touchés par COVID-19. »

talkSPORT.com vous apportera les dernières mises à jour concernant le coronavirus ici.

.