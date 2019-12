Quand les superstars se rencontreront-elles en match revanche? Date et lieu confirmés

Deontay Wilder et Tyson Fury devraient s'affronter à nouveau en février 2020 dans l'un des plus grands combats de ces dernières années.

Les deux superstars ont produit une rencontre palpitante à Los Angeles en décembre dernier, s'affrontant dans un match nul épique.

.

Tyson Fury et Deontay Wilder devraient s'affronter en février 2020

Ils ont tous deux eu des combats depuis leur dernier affrontement et se concentreront bientôt sur leur match revanche très attendu.

Fury vs Wilder II sera l'un des plus grands combats de l'année prochaine et voici ce que nous savons de l'affrontement au MGM Grand à Las Vegas jusqu'à présent.

Match revanche Wilder vs Fury: Quand est-ce?

Wilder et Fury ont tous deux confirmé sur les réseaux sociaux le 27 décembre que le match revanche aura lieu le 22 février 2020.

Le roi tsigane a battu le Suédois Otto Wallin le 14 septembre dans une bataille exténuante.

Le Bronze Bomber a défendu son titre WBC contre Luis Ortiz de manière époustouflante le 23 novembre au MGM Grand de Las Vegas.

Les deux sont désormais prêts à s'affronter à nouveau au cours de la nouvelle année.

Fury a déclaré: «Le match revanche Wilder a été confirmé et signé. Le 22 février, c'est parti.

«Cette fois, je ne suis pas sorti du ring depuis trois ans. Cette fois, je n'ai pas abusé trop d'alcool. Et cette fois, je vais le mettre KO. "

Wilder a ajouté: «Tous les contrats ont déjà été signés. C'est officiellement allumé.

"Comme je le dis toujours, je suis le plus vrai champion du secteur."

.

Le premier combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder était un thriller

Le promoteur du Temple de la renommée, Bob Arum, a confirmé que le combat était tout «figé»

"Ça va être comme tout le reste avec Tyson Fury et Deontay – tout va être spectaculaire", a-t-il déclaré à iFL TV.

«Ce ne sera pas une annonce normale, ce sera comme un cirque.

«Cette promotion va être l'une des plus grandes promotions – sinon la plus grande – de l'histoire de la boxe.

«Beaucoup de choses sont prévues. Quand l'annonce sera faite, elle sera spéciale – comment cela se fera, où cela se fera.

«Je dois garder les choses secrètes, mais avec ESPN et FOX, deux grands réseaux combinant… ils sont formidables dans leur façon de promouvoir les produits et vous allez voir quelque chose de vraiment spécial.»

Lorsqu'on lui a demandé si le match retour ne pourrait pas avoir lieu le 22 février, Arum a répondu: «Non. C'est plutôt bien. C'est dans la pierre. "

Et il a confirmé que MGM Grand à Las Vegas est l'hôte probable, ajoutant: "C'est aussi une sorte de pierre."

Frank Warren confirme que Tyson Fury et Deontay Wilder se disputeront l'année prochaine

Wilder vs Fury: Conte de la bande

Wilder – Fury

Nationalité: américaine – britannique

Âge: 34 – 31

Hauteur: 6 pieds 7 à 6 pieds 9

Position: orthodoxe – orthodoxe

Portée: 83 po – 85 po

Fiche: 42-0-1 – 29-0-1

KO: 41 – 20

Tours: 143 – 186

Débuts: 15/11/2008 – 6/12/2008

Surnom: le bombardier de bronze – le roi gitan

.