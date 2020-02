Quand Liverpool remportera-t-il le titre de Premier League? Prédire la date à laquelle l’équipe de Jurgen Klopp battra Man City et Leicester à la première place

Liverpool est en passe de remporter son premier titre de champion en 30 ans et devrait battre de nombreux records en cours de route.

Avec 13 matchs à jouer, l’équipe de Jurgen Klopp a 22 points d’avance sur Man City.

Le look de Liverpool de Jurgen Klopp prêt à remporter le titre de Premier League

Il semble inévitable qu’ils lèveront le titre de Premier League à la fin de la saison et c’est un cas où et non s’ils obtiendront mathématiquement la première place.

Il a déjà été signalé que les Reds ne lèveront pas le trophée avant leur dernier match à domicile de la saison, peut-être contre Chelsea, qui est actuellement leur avant-dernier match de la campagne 2019/20.

Malgré l’apparence inévitable de leur succès en championnat, ils ont encore beaucoup à jouer car ils peuvent égaler la saison invincible d’Arsenal et le faire avec un taux de victoire bien meilleur.

Liverpool n’a perdu que deux points toute la saison depuis les 25 premiers matches et aura d’autres records en vue.

Le plus grand nombre de points obtenus au cours d’une saison en Premier League a été de 100 par Man City lors de la saison 2017/18, tandis que l’équipe de Pep Guardiola a également le record de la plus longue série de victoires avec 18 matchs de suite. Liverpool a remporté 16 sur le rebond en ce moment.

Les Gunners ont disputé 49 matchs sans défaite et si les Reds passent toute la saison sans perdre, ils battront cet exploit.

Il y a toute une série d’autres records qui pourraient être battus par Klopp, mais ce qu’ils convoitent le plus, c’est ce premier titre en 30 ans.

Man City est susceptible de remporter la deuxième place et même s’ils devaient gagner tous les matchs, il est peu probable qu’ils attraperont Liverpool, tandis que Leicester poursuivra dur aussi.

Comparé aux Reds, City a une série de matchs plus difficile avec des matches contre Leicester, Arsenal, Manchester United, Chelsea et Liverpool tous à venir dans les prochaines semaines.

Mais quand un titre pour l’équipe de Klopp sera-t-il officiel? Ici, sur talkSPORT.com, nous avons prédit exactement quand ils gagneront la Premier League.

Gameweek 26 – 8-16 février

Résultats

Norwich 0-3 Liverpool

Man City 2-0 West Ham

Wolves 1-1 Leicester

Table

Liverpool – 76 points

Man City – 54 points

Leicester City – 50 points

Une Gameweek maladroite pour toutes les personnes impliquées car elle est répartie sur deux week-ends en raison des vacances d’hiver et cela pourrait être un coup dur pour Leicester alors qu’ils affrontent un match difficile avec les Wolves.

Cela devrait être simple pour Liverpool et Man City, car ils font face à des batailleurs au sous-sol.

Gameweek 27 – 22-24 février

Résultats

Liverpool 2-0 West Ham

Leicester 1-1 Man City

Table

Liverpool – 79 points

Man City – 55 points

Leicester City – 51 points

Man City et Leicester seront face à face dans les semaines à venir.

Les deux clubs s’affrontent au King Power Stadium et un match nul sera le résultat parfait pour les hommes de Jurgen Klopp, d’autant plus qu’ils affrontent West Ham en difficulté.

Semaine de jeu 28 – 28 février – 1 mars

Résultats

Watford 1-3 Liverpool

Arsenal de Man City 2-1 (reporté en raison de la finale de la Coupe Carabao)

Norwich 0-3 Leicester

Table

Liverpool – 82 points

Man City – 58 points

Leicester City – 54 points

L’équipe de Guardiola devait jouer à Arsenal le 1er mars, mais cela sera reporté en raison de la finale de la Coupe Carabao. Aucune nouvelle date pour le rendez-vous n’a été annoncée.

Ce sera probablement une victoire pour City, mais cela ne fera que les aider à suivre le rythme de leurs rivaux, qui, selon nous, gagneront tous les deux.

Gameweek 29 – 7-9 mars

Résultats

Liverpool 2-0 Bournemouth

Man United 2-2 Man City

Watford 0-2 Leicester

Table

Liverpool – 85 points

Man City – 59 points

Leicester City – 57 points

Un autre match plus proche pour les Reds, contrairement aux Cherries qui fuiront, pourront les empêcher de gagner encore trois points.

Ailleurs, Manchester United peut leur rendre une immense faveur et ils pourraient bien faire exactement cela à Old Trafford contre leurs rivaux City.

Semaine de jeu 30 – 14-16 mars

Résultats

Everton 1-2 Liverpool

Man City 3-0 Burnley

Wolves 1-1 Leicester

Table

Liverpool – 88 points – Officiellement champions

Man City – 62 points

Leicester City – 60 points

Si les résultats devaient aller dans ce sens, Liverpool gagnerait le titre de Premier League le 16 mars dans le derby du Merseyside contre Everton.

City serait sur 62 points et le maximum de points qu’ils pourraient atteindre à partir de ce point est de 86. Liverpool passerait à 88 points s’ils pouvaient battre leurs rivaux.

Manchester United a été la première à avoir remporté la Premier League le 14 avril 2001. Liverpool peut améliorer cela de près d’un mois.

C’est un exploit vraiment étonnant et les Reds devraient être célébrés pour cela.

