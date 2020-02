Quand Luis Suárez revient-il de sa blessure?

Les quatre buts de Leo Messi lors de la victoire à Eibar et l’apparition notable de Martin Braithwaite en renfort en tête ont fait oublier Luis Suarez ces derniers jours, qui poursuit sa convalescence après être passé en salle d’opération. L’Uruguayen est entre les mains du Dr Ramon Cugat depuis un mois et demi pour la deuxième année consécutive pour une opération au genou droit.

Le charrúa a voulu mettre fin définitivement avec les malaises continus qu’il ressentait à chaque match, comme il l’a essayé l’année dernière après l’élimination en Ligue des champions à Anfield. À cette occasion, la réhabilitation l’a conduit à manquer la dernière étape de la compétition avec le FC Barcelone, y compris la finale de la Copa del Rey, mais il est arrivé à temps pour jouer la Copa América avec son équipe.

Barcelone était convaincue, avant l’intervention, que le processus de récupération serait similaire, mais il n’en sera rien. Dès les jours qui ont suivi son passage à l’hôpital, il a été confirmé que le délai estimé était de quatre mois, ce qui lui permettrait de revenir entre la première et la deuxième semaine de mai pour le dernier tronçon de la saison. Cependant, toutes les nouvelles que le club reçoit et les fans concernant leur blessure sont positifs.

Luis Suarez avance à pas de géant dans sa rééducation, il ne ressent aucune douleur lorsqu’il exécute les routines d’exercice qui ont été conçues et dans les revues avec le Dr Cugat lui-même, les sensations sont toujours favorables. De la presse la plus proche du club, il a été assuré que l’Uruguayen aurait déjà réduit sa période de récupération de trois semaines, de sorte que son retour pourrait être avancé à la mi ou à la fin avril.

Il est encore trop tôt pour s’aventurer à dire une date exacte, mais selon les dernières informations, la dernière semaine d’avril pourrait être le moment où la charrúa est revenue s’habiller sous peu avec la certitude d’être récupérée à cent pour cent, c’est l’idée du club. Cela lui permettrait d’être dans le duel contre l’Atlético de Madrid, qui a lieu le 26 du même mois, et de faire partie de l’équipe lors des six derniers matches de LaLiga, en plus des derniers matchs de Ligue des Champions en cas Vos camarades de classe perdurent.