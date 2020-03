Quand Paul Gascoigne, affamé, a «cambriolé» la maison de la légende des Rangers, Ally McCoist – histoire drôle de TalkSPORT

En tant que l’un des grands personnages du football anglais, il y a beaucoup d’histoires hilarantes sur Paul Gascoigne – une médecine parfaite pour ces temps incertains actuels.

Avec beaucoup d’entre nous coincés à la maison et avec tous les sports en pause en raison de la crise des coronavirus, talkSPORT.com revient sur les archives pour vous apporter quelques-unes des histoires les plus drôles.

Et voici un joyau d’Ally McCoist sur son passage en tant que coéquipier de Gazza chez Rangers.

.

McCoist et Gascoigne étaient coéquipiers des Rangers au milieu des années 90.

Cette histoire commence avec Ally réveillé par sa femme effrayée au milieu de la nuit, disant qu’il y avait quelqu’un dans leur maison.

La légende du Gers a fait ce que tout homme ferait, ramassant un club de golf et traquant en bas.

Entendant des bruits de la cuisine, des bustes de Coisty ouvrent la porte, prêts à utiliser son arme de fortune contre l’agresseur…

… Pour trouver la tête de Gazza dans son frigo, en train de faire une collation de fin de soirée!

Écoutez l’histoire complète hilarante d’Ally ci-dessous!

L’hilarante histoire de cambrioleur de Paul Gascoigne par Ally McCoist

McCoist a expliqué: “J’étais dans mon lit à trois ou quatre heures du matin et ma femme m’a dit:” Il y a quelqu’un en bas. “Alors j’ai écouté, et bien sûr j’ai pu entendre quelqu’un en bas.

“Alors j’ai sauté et j’ai eu un fer à trois, et je n’ai jamais pu frapper un fer à trois dans le meilleur des cas, donc c’est le mauvais club que j’ai choisi, clairement!

«Je descends et j’entends des bruits provenant de la cuisine. Vous êtes donc confronté à cette perspective de cambrioleur, ou quoi que ce soit; un intrus dans votre maison.

“Donc, de toute façon, j’ouvre la porte de la cuisine, et ce à quoi je suis confronté, c’est le dos de Paul Gascoigne dans mon réfrigérateur.

“Il est trois heures et demie du matin, et il ne se retourne même pas. J’ai dit: “Paul, qu’est-ce que tu fais?” Il ne se retourne toujours pas et me dit: “Je fais un sandwich.”

«J’ai dit:« Ya wha? Il est trois heures et demie du matin! »Maintenant, rappelez-vous, il habite dans le village voisin.

.

Tout le monde aimait Gascoigne, surtout McCoist… malgré le fait de briser plus d’une fois les limites de leur amitié!

“Il a dit:” Je sais mais je me suis réveillé et je n’ai pas pu me rendormir et j’ai faim et je n’avais pas de nourriture dans le frigo. “

“Donc, ma prochaine question est, clairement:” Comment êtes-vous entré? “

“Il a dit:” Je me souviens, il y a environ trois ou quatre semaines, vous étiez au téléphone avec votre missus et vous lui avez dit que vous aviez laissé la clé de rechange dans un petit sac sous le chêne. Je me suis souvenu de cela et j’ai pensé que je viendrais utiliser ta clé pour faire un sandwich. »

“Alors je suis remonté les escaliers et ma miss a dit:” Qu’est-ce qui se passe?! “

“J’ai dit:” Ah, tu vas bien, c’est seulement Paul qui fait un sandwich. “”

Qui d’autre que Gazza?

PLUS DE CONTES CLASSIQUES talkSPORT:

.