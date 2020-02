Quand Rafa Nadal peut-il récupérer le numéro un de l’ATP? C’est le pouls de Djokovic

Novak Djokovic réapparaît ce lundi comme numéro un de l’ATP. Le joueur de tennis serbe a repris le trône trois mois plus tard après avoir conquis son huitième Open d’Australie et quitte Rafa Nadal comme la deuxième raquette du circuit, à 325 points. En troisième place, Roger Federer, qui aurait pu chuter à la quatrième place après avoir été champion Dominic Thiem à Melbourne. Nous analysons le pouls du numéro un entre Rafa Nadal et Novak Djokovic qui arrive dans les prochains mois.

Le scénario de bon augure a été donné à l’Open d’Australie afin que Novak Djokovic récupérer le numéro un de l’ATP: Rafa Nadal est tombé avant les demi-finales et il a pu défendre la couronne à Melbourne après avoir remporté Dominic Thiem en finale en cinq sets. Ainsi, ce lundi, le joueur de tennis de Belgrade s’est réveillé en première position du classement, avec 325 points sur Manacor, auquel les 840 points non défendus ont été soustraits en n’atteignant pas la fin de l’année précédente.

Quelles sont les possibilités de Rafa Nadal pour récupérer le numéro un? Ce n’est pas l’une des choses qui vous inquiète le plus, mais être numéro un signifie également que les choses vont bien sur la piste. Par conséquent, bien que ce ne soit pas l’objectif principal, le joueur de tennis espagnol ne perdra pas de vue ses options pour reprendre le trône du tennis. Pour le moment, La prochaine impulsion arrivera la dernière semaine de février avec le différend du tournoi de Dubaï, Djokovic sera présent – également Federer- et Acapulco, où Nadal jouera. Les deux tournois sont de catégorie 500. Alors que le Serbe ne peut marquer, Nadal défend environ 45 points, mais il pourrait prendre le relais en numéro un en cas de triomphe de l’espagnol et défaite précoce du serbe.

Cependant, à court terme, il semble difficile que Nadal puisse reprendre le trône malgré la petite différence de points aujourd’hui, mais les Baléares défend 405 points avant le début de la tournée d’argile (45 points d’Acapulco et 360 des demi-finales d’Indian Wells), tandis que Djokovic seulement 135 (45 d’Indian Wells et 90 de Miami). C’est-à-dire que les Baléares ont moins de place à ajouter, mais faire de meilleurs résultats que son rival pourrait avoir des options pour faire avancer le Serbe dans le classement.

«Je veux être le numéro un historique»

Djokovic ne va pas lui faciliter la tâche et pas seulement parce que Belgrade reste invaincue cette année. Le Serbe a reconnu après la finale de l’Open d’Australie que son rêve était “d’être le numéro un historique”, c’est-à-dire le joueur qui occupe la position la plus élevée du classement depuis plusieurs semaines.

Pour l’instant, le huitième champion de Melbourne rencontre son 276e semaine en tête du classement, dépassé par Federer (310) et Pete Sampras (286), c’est donc un objectif qui pourrait atteindre cette même saison.