Quand Schmeltz Herring a appelé talkSPORT

Tout le monde a un moment dans votre vie où vous êtes tellement confus par ce qui s’est passé que vous devez vous demander s’il était réel.

Eh bien, ce moment pour Andy Goldstein et Jason Cundy s’est produit en direct sur les ondes, dans l’un des appels talkSPORT les plus étranges que nous ayons jamais eu en plus de 20 ans de diffusion.

Les auditeurs réguliers du Sports Bar savent que nous recevons toutes sortes d’appels dans notre émission de fin de soirée, mais nous avons atteint de nouveaux niveaux de fou quand Kevin a téléphoné pour avoir son mot à dire…

Cundy et Goldstein ne pouvaient pas garder un visage impassible pendant cet appel insensé

Ayant admis qu’il n’avait que 15 ans, Goldstein et Cundy ont demandé de manière responsable si ils avaient l’autorisation du payeur et ont demandé à parler à sa mère ou à son père.

Et donc Kevin a mis son «père» Schmeltz Herring au téléphone, et une légende est née.

Il était assez clair dès le début que c’était juste Kevin qui mettait une voix grave, mais juste pour avoir arraché un nom comme «Schmeltz Herring». Nous en sommes fan.

Après une brève conversation avec le père de commerçant apparemment hollandais de Kevin, la charade bizarre a continué, alors qu’il mettait en danger sa «mère» Hannah, de Sao Paulo au Brésil.

Quelle famille!

Oh, mais ne lui demandez pas d’où elle vient à Sao Paulo, elle n’a aucune idée.

Les ébats de Schmeltz Herring étaient trop pour l’hôte de talkSPORT!

Goldstein et Cundy ont joué tout au long de l’appel hilarant, tout en échouant à étouffer leurs hystériques, mais Andy a essayé de rattraper Kevin, lui demandant ainsi qu’à son père de compter jusqu’à dix en même temps.

À quoi Kevin a répondu… “Je ne connais pas mes chiffres.”

Ce qui vous fait vous demander comment il est entré dans le spectacle en premier lieu.

Qu’a-t-il appelé pour dire?

Nous n’en avons aucune idée.

Écoutez l’appel étonnant ENTIER ci-dessous

Schmeltz Herring appelle talkSPORT – l’un de nos appels les plus drôles jamais

