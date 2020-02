Quartararo impressionne, Jorge Lorenzo participe et Marc Márquez tombe à nouveau

La pré-saison en MotoGP commence et Fabio Quartararo présente sa candidature pour jouer la Coupe du monde à Marc Márquez. Le jeune pilote français a été le grand dominateur des essais de Sepang, qui ont eu comme nouveauté le retour de Jorge Lorenzo avec des temps plus qu’acceptables et les chutes de Marc Márquez.

Fabio Quartararo a présenté ses titres de compétences au titre et a été le pilote de grille MotoGP le plus rapide des trois jours à Sepang. Le premier, avec le M1 de 2019 et les deux suivants, avec le 2020. Marc Márquez est revenu sur le terrain et il y a des doutes chez Honda, comme à chaque présaison par contre. Jorge Lorenzo est revenu avec des temps compétitifs.

Alors que Quartararo s’autorisait à faire 1: 58,5, à peine trois dixièmes de son record de pole pour le dernier grand prix en 2019, lors du premier échange, chez Yamaha, Valentino Rossi et Maverick Viñales répétés avec des changements aérodynamiques à la recherche d’une vitesse de pointe plus élevée. Jorge Lorenzo les a rejoints, a chuté à partir de 2h00 et amélioré les temps réalisés dans sa journée avec les autres testeurs.

Marc, de retour au sol

Marc Márquez a continué d’accumuler des tours et a essayé un nouveau frein arrière. Celui de Cervera a de nouveau été blessé. A cette occasion dans le dernier virage puis a terminé la journée.

Mika Kallio, testeur KTM, remplace Dani Pedrosa, qui a laissé tout le monde sans voix avec sa troisième place samedi. Jack Miller, avec sa Ducati Pramac, a également embrassé l’asphalte. Le tout sans blessures.