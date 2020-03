Quatre autres joueurs de la Sampdoria testés positifs

La Sampdoria Il continue d’accuser la crise des coronavirus dans son entité. L’équipe italienne, qui participe à la Serie A, a annoncé par un communiqué officiel que Quatre autres joueurs de la première équipe ont été testés positifs pour le COVID-19, rejoignant ainsi le premier coup sûr de l’équipe, l’attaquant Manolo Gabbiadini. Les nouveaux infectés par le coronavirus sont Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina et Morten Thorsby.

Le club a pris le décision logique d’appliquer immédiatement les procédures nécessaire pour éviter la contagion d’un plus grand nombre de membres de l’entité. En plus de la fermeture des installations, l’équipement, les gestionnaires et les employés sont volontairement isolés dans leurs maisons respectives pour éviter la contagion. Annulation d’activités sportives rejoint les organisations, qui seront effectuées en tant que télétravail.

Ekdal, Colley, La Gumina et Thorsby Ils rejoignent Manolo Gabbiadini, patient zéro au sein de la Sampdoria et qui a reçu jeudi la nouvelle de son bilan positif pour Covid-19. En raison de la situation du bélier transalpin, les autres joueurs génois ont été mis en quarantaine et quelques heures plus tard, l’infection par le coronavirus des quatre nouveaux patients est connue.