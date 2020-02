Quatre buts d’Arsenal en deuxième demie éliminent Newcastle alors que Mikel Arteta remporte son deuxième match de Premier League en tant que patron des Gunners

Arsenal a continué de montrer une amélioration sous Mikel Arteta alors qu’un blitzing de Newcastle en deuxième mi-temps leur a donné une victoire 4-0 à l’Emirates Stadium.

Les Gunners ont surmonté une première mi-temps sans vie pour en faire une déroute alors que Pierre-Emerick Aubameyang, Nicolas Pepe, Mesut Ozil et Alexandre Lacazette ont tous trouvé le filet, mettant fin à la série de quatre tirages successifs en Premier League des Gunners.

Pierre-Emerick Aubameyang et Nicolas Pepe ont marqué les deux premiers buts d’Arsenal

C’était leur deuxième victoire en championnat en 2020 et Arteta sera confiant que son équipe est maintenant sur une tendance à la hausse alors qu’il essaie et met en œuvre ses idées.

Cela s’est transformé en un après-midi presque parfait pour Pepe, qui a récolté deux passes décisives, produit le genre de contribution qui justifie son prix de 72 millions de livres sterling l’été dernier, tandis que Ozil a marqué son premier but depuis avril dernier et Lacazette a mis fin à une sécheresse de neuf matchs.

Newcastle, qui a mis en place avec cinq à l’arrière, devait probablement marquer le premier but, mais ils avaient des chances de revenir dans le match, notamment grâce au tir d’Allan Saint-Maximin qui a frappé un poteau.

Ayant estimé que leur voyage de vacances d’hiver à Dubaï était un succès, Arteta espérait que le travail accompli aurait été transféré sur le terrain, mais c’est Newcastle qui a profité des premières opportunités.

Ils étaient presque les bénéficiaires d’un but propre lorsque Dani Ceballos a détourné le tir de Sean Longstaff, mais Bernd Leno était sur place pour effectuer une sauvegarde intelligente.

Mesut Ozil a marqué son premier but de la saison

Ensuite, Joelinton a été présenté avec une chance en or à la 15e minute alors que le centre de Valentino Lazaro l’a trouvé dans l’espace au poteau proche, mais le Brésilien a produit l’arrivée d’un homme qui n’avait pas marqué dans la ligue depuis août alors qu’il s’élargissait en essayant un film audacieux.

Les Gunners ont pris vie et ont commencé à prendre le contrôle du jeu, travaillant régulièrement avec Martin Dubravka en tant que gardien de but sauvé d’Eddie Nketiah, faisant ainsi son premier départ en championnat pour le club, Aubameyang et Pepe.

Joelinton a prouvé sa valeur à l’autre bout car il a produit un bloc de but important pour refuser Shkodran Mustafi alors que les Gunners cherchaient un ouvreur.

Newcastle jouant avec un dos plat cinq, il incombait aux Gunners de les briser.

Ils allaient avoir besoin de plus de vie et d’urgence si ils devaient gérer cela et le début de la deuxième mi-temps était encourageant.

Pepe a tordu et a tourné dans la zone et a reculé vers Nketiah, mais le tir de 10 mètres du jeune attaquant a jeté un coup d’œil du haut de la barre transversale et est allé.

Nicolas Pepe était parfois injouable pour Arsenal

Les Gunners n’ont pas eu à attendre longtemps avant d’aller de l’avant car Aubameyang a fait l’affaire à la 54e minute.

Le joueur de 30 ans était l’endroit idéal pour trouver le coin avec une tête rembourrée de la croix de Pepe.

Pepe a profité de quelques minutes dorées car trois minutes plus tard, il est entré sur la feuille de match pour porter le score à 2-0.

Cela était dû à la compétence et à l’entreprise de Bukayo Saka, qui a musclé Lazaro et a encouragé l’international ivoirien à se glisser froidement dans le coin inférieur.

Cela semblait être la fin du concours, mais un autre jour, Newcastle aurait pu faire son retour.

Seul un bloc brillant de David Luiz a nié Ciaran Clark car le défenseur a raté d’une certaine manière à bout portant tandis que Saint-Maximin, dont le rythme et l’énergie étaient une menace tout au long, a frappé un poteau avec un tir de curling.

Les Gunners s’en sont assurés à la 90e minute alors qu’Ozil marquait son premier but depuis avril dernier, rentrant à la maison après l’aide de Lacazette.

Le Français a également mis fin à une longue attente pour un but en frappant pour la première fois en plus de deux mois alors qu’il a frotté à la maison un autre centre de Pepe à la mort.

