Quatre fans de Cardiff City arrêtés pour des allégations d’abus raciaux entendus lors de l’affrontement de la FA Cup à Reading

La police a confirmé que quatre supporters de Cardiff avaient été arrêtés pour des allégations de violence raciale entendues lors du voyage de samedi en FA Cup à Reading.

La première moitié de l’affrontement au stade Madejski a été gâchée par des chants de l’autre côté prétendument de nature raciste et homophobe.

Des avertissements ont été faits au sujet du stade tannoy, exhortant les supporters visiteurs à cesser leurs chants.

. – .

Yakou Meite a annulé le premier match de Callum Paterson au stade Madejski à la fin du match 1-1

Cardiff a annoncé après le match – qui s’est terminé par un match nul 1-1 – qu’ils enquêteraient sur les réclamations.

“Nous allons nous entretenir avec Reading Football Club, la police de Thames Valley et la police du sud du Pays de Galles (présents avec notre soutien itinérant) pour vérifier les faits”, a déclaré le club gallois.

“Nous allons mener ces conversations avec les autorités compétentes avant de faire tout autre commentaire.”

La police de Thames Valley a confirmé que quatre fans de Bluebirds avaient été arrêtés au cours de l’incident.

tasse bouleversée?

Tranmere vs Man United en direct: commentaires de la FA Cup, heure du coup d’envoi et nouvelles de l’équipe

bavard

Arsenal confirmera la signature, Cavani rejette le contrat avec United et les Spurs travaillent sur un accord avec Bale

DERNIER

Un homme arrêté pour suspicion de meurtre après la mort de Jordan Sinnott après avoir été agressé

parler de papier

Les Spurs veulent Bale, Fernandes à Man United “ cette semaine ”, Liverpool poursuit Wonderkid

action de tasse

Man City vs Fulham: commentaires en direct de la FA Cup plus le temps de coup d’envoi et les XI confirmés

malchanceux

Une starlette de 17 ans subit une blessure d’horreur à quelques minutes de ses débuts professionnels

révélé

Pourquoi Van Persie a refusé de jouer sous Kompany à Anderlecht

pas terminé

Fernandes déménage à Man United pourrait être de retour alors que les Red Devils présentent une nouvelle offre

LICENCE POUR KYL

Le transfert de Mbappe à Liverpool serait un “casse-tête”, selon la star des Reds

proche

Arsenal annoncera la signature du premier janvier avec un transfert presque terminé

Les quatre individus – deux adolescents, un de 21 ans et un de 24 ans – ont depuis été remis en liberté sous enquête, a ajouté la force dans un communiqué.

La Fédération de football enquêtera également sur ces allégations, a annoncé un porte-parole.

.