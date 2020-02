Que doit faire Boston Celtics à la date limite de transaction?

La date limite du commerce NBA arrive jeudi à 15 heures. Eastern, nous avons donc décidé de mettre en lumière certaines équipes spécifiques qui pourraient être actives pour aider à renforcer leurs chances en séries éliminatoires ou nettoyer la maison afin de reconstruire pour l’avenir.

Mon travail consiste à regarder les Celtics de Boston, qui ont une tonne d’actifs et de choix de repêchage, et une formation solide à l’approche de la seconde moitié de la saison. Ils ressemblent à peu près à une équipe de buy-now… mais le joueur qui ressemblait à celui qui avait le plus de sens – Clint Capela – est parti et a atterri sur les Hawks dans un accord à quatre équipes.

Ce qui laisse encore les Celtics avec des besoins. Mais comment font-ils pour l’obtenir?

Voici le problème avec les Celtics et ce qu’ils veulent faire – ils veulent améliorer la position centrale, mais les grandes cibles là-bas ont toutes des problèmes.

Décrivons quelques options:

Allez pour fauché et obtenez Steven Adams

Steven Adams gagne beaucoup d’argent, et pour que le métier fonctionne, les Celtics devraient faire appel à un tas d’autres équipes pour équilibrer les mathématiques, ou se séparer de l’une de leurs pièces les plus chères, comme Marcus Smart. Les Celtics ne veulent pas faire cela, et faire appel à plus d’équipes signifierait probablement renoncer à plus d’actifs pour que l’accord fonctionne.

J’adorerais le voir… mais je ne sais pas si je vois Danny Ainge appuyer sur la détente.

Offrez la ferme à John Collins

Les Celtics pourraient essayer de jeter l’évier de la cuisine aux Hawks pour John Collins. Collins est désormais un peu plus abordable avec Clint Capela à Atlanta après le commerce d’hier soir. Les Celtics pourraient-ils convaincre les Hawks de se séparer de lui pour Semi Ojeleye, Romeo Langford et deux choix de première ronde?

Probablement pas! Je ne sais pas pourquoi les Hawks feraient ça! Mais ce serait bien pour Boston!

Offrez la ferme à Mitchell Robinson

Le même accord pourrait-il convaincre les Knicks de faire la fête avec Mitchell Robinson? Probablement pas non plus!

Je ne sais même pas pourquoi je parle de ces métiers. Je vis à Boston Sports Radio Fantasy World en ce moment, et je devrais probablement sortir d’ici avant de commencer à me forger une opinion sur les Dunkin ’Donuts qui sont les meilleurs de Saugus.

(Note rapide: pour les fans des Celtics qui craignent d’abandonner un choix de repêchage, arrêtez-le. Les Celtics ont plus de choix de repêchage qu’ils ne savent quoi en faire. La moitié de leurs derniers choix de repêchage sont sur les Maine Red Claws parce qu’ils ne peuvent pas trouver d’alignement Ils ont trois choix au premier tour dans le prochain repêchage seul, et pas assez d’espace pour les aligner. Bien que Portland, Maine aime avoir une équipe passionnante, vous ne pouvez cacher que tant de gars là-bas et en Europe.)

Transformez Enes Kanter en quelqu’un de légèrement meilleur qu’Enes Kanter

Les Celtics pourraient-ils emballer quelque chose ensemble pour quelqu’un comme Dwayne Dedmon ou Alex Len? Vont-ils chercher Tristan Thompson? Pourraient-ils prendre un dépliant sur Willie Caulie-Stein?

Celui qui intrigue est Thomas Bryant avec les Wizards, mais les Wizards sont apparemment en mode achat, parce que… Wizards.

En regardant cela, je reviens plus à l’idée de: Pourquoi faire quoi que ce soit? Je ne suis pas sûr que l’un des gars que je viens d’énumérer soit une amélioration majeure par rapport à Daniel Theis. Si vous pouvez obtenir Dedmon, Thompson ou Bryant pour Enes Kanter et un choix protégé, bien sûr, mais je ne suis pas sûr que les autres équipes le feraient. Donc, la meilleure option est probablement…

Ne fais rien

Ouais, c’est probablement ce qui va arriver, et ce pourrait être la chose la plus intelligente. Ne payez pas trop cher, ne vous contentez pas de légères améliorations. Faites confiance à Brad Stevens et à l’équipe qu’il a constituée.

Bien sûr, il y a encore une option…

Faites la promotion de Tacko Fall et construisez l’équipe autour de lui

Nous parlons maintenant.

