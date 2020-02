“Que faisons-nous? C’est fini, plus maintenant”

Aaron Gordon Le NBA Matte Contest n’a pas pu être perdu ce matin. Sa participation était presque parfaite, mais comme cela s’est produit en 2016, lorsqu’il est tombé contre LaVine, cette année, il a été battu par Derrick Jones. L’avant-toit de la Magie, visiblement bouleversé, a fait ressortir sa colère après avoir connu le vainqueur. Il ne méritait pas le mérite car il estimait qu’il aurait dû être le champion, et explosa devant les médias.

«Je voulais sauter sur Shaq. Il ne voulait pas le faire et tout le monde a commencé à chanter: «Tacko, Tacko!». Et je me suis dit: “D’accord, mec, faisons-le”. Le plus grand garçon du pavillon. Sauter à un joueur de 2,28 mètres et écraser, ce qui n’est pas une tâche facile. Et pour cela, ils m’ont donné 47? Allez, mec, qu’est-ce qu’on fait?commencé

«Surpris par la décision? De toute évidence, oui. Je vais rencontrer les juges ce soir, gardez ça sûr (rires). Sérieusement, nous sommes ici pour faire quatre compagnons. Le meilleur des quatre amis. J’en ai fait quatre ou cinq d’affilée de 50. C’est fini, c’est fait, allons à la maison. Mais je ne sais pas: qui est en charge de cela? », A ajouté un Gordon qui indique clairement qu’il ne participera plus au concours Mates: «Non, les gars, c’est fini. Je devrais avoir deux trophées et je n’en ai pas. Pas plus. Mon prochain objectif sera de participer au Triple Contest ».

Le vainqueur se défend

Le champion, Derrick Jones, a également comparu devant les médias. L’attaquant de Miami Heat a défendu sa victoire malgré les paroles de Gordon: «Quand j’avais 48 ans, c’était difficile. Je fais ce compagnon depuis le «lycée» et je sais que ça peut valoir 50. Ce ne peut pas être qu’ils m’ont donné un 48. Et puis Gordon a attrapé la tête de Tacko Fall, donc je savais qu’ils ne pouvaient pas lui donner un 50 pour ça. Il aurait respecté qu’on lui ait également donné un 48 et que nous en avions fait un autre. Quand les juges ont mis si longtemps à la fin, j’ai pensé qu’il y avait quelque chose de suspect. Mais il savait qu’ils n’allaient pas lui donner un 50, ils ne pouvaient pas.