Que feriez-vous avec le choix n ° 2 au repêchage de la NFL 2020?

Il est temps pour vendredi mailbag! Nous sommes maintenant officiellement à moins d’une semaine du repêchage de la NFL. J’adore l’anticipation, l’accumulation et l’excitation chaque année. ET avec le projet étant si inhabituel cette saison, les choses vont devenir bizarres.

Passons maintenant au sac postal.

Avez-vous une question à laquelle vous aimeriez que Geoff réponde la prochaine fois? Frappez-le sur Twitter ou Instagram.

Que feriez-vous au choix n ° 2 si vous aviez des offres? – @ AdamStansfield6

Nous savons que le premier choix du repêchage sera un quart-arrière. J’hésite à dire à 100% que c’est Joe Burrow parce que j’ai le SSPT de Baker Mayfield qui grimpe tard pour dépasser Sam Darnold au n ° 1 il y a deux ans, mais c’est probablement Burrow. Le prochain choix est Washington, qui a des options. Ron Rivera a hérité de Dwayne Haskins, et je pense qu’il va rester avec lui à partir de maintenant. L’équipe pourrait rédiger Tua Tagovailoa, mais il ne semble pas que cela se produira.

Le meilleur joueur du repêchage est Chase Young, le DE de l’Ohio State. Il change la donne et serait un joueur à impact immédiat. Si Washington décide de quitter cet endroit, peut-il toujours trouver quelqu’un qui peut contribuer immédiatement? Si Washington recule juste en marge du top 10, il peut obtenir un tacle gauche de l’avenir et enfin échanger Trent Williams. L’équipe prendrait plus de choix de repêchage pour aider Rivera et le personnel à reconstruire. Cela peut ajouter plus de pièces à l’infraction pour aider Haskins, ce qui est toujours un avantage.

Mais l’inquiétude pour moi passe au-delà de la douzaine, car vous perdez probablement sur un fabricant de différence, surtout en défensive. Il n’y a pas de passe-passe comme Young dans ce projet. Je ne sortirais pas du n ° 2 à moins que le prix soit trop élevé à refuser et que vous puissiez toujours décrocher l’un des meilleurs tacles offensifs du repêchage.

le géants pourrait théoriquement prendre deux joueurs de ligne offensive dans les deux premiers tours (disons Tristan Wirfs à 4 et Cesar Ruiz à 36). Pensez-vous que le fait d’avoir deux recrues sur une ligne offensive est une bonne idée? – @ acwells723

Je pense qu’avoir des joueurs talentueux à un poste qui doit être amélioré est une bonne idée, même s’ils sont jeunes. Les monteurs de lignes universitaires sont bien plus avancés que jamais dans leur connaissance du schéma et des défenses. J’étais à Dallas début février pour voir un groupe de monteurs de lignes se préparer pour la moissonneuse-batteuse puis le repêchage. Je suis monté sur le plateau avec eux pour rédiger des pièces et parcourir quelques X et O et des problèmes de protection. Ces gars ont tout réussi. J’étais choqué.

Donc, si vous rédigez des gars tôt, ils connaissent leur métier. Le plus gros problème est de s’habituer à la vitesse et à la forme physique du jeu, combiné à savoir ce que vous faites. Si vous rédigez des joueurs haut, vous supposez qu’ils peuvent effectuer la transition en douceur. J’aime vraiment l’idée de deux jeunes joueurs commençant l’un à côté de l’autre, apprenant le jeu, élaborant leur propre communication et grandissant ensemble. Je serais d’accord avec ça.

Êtes-vous déçu ou soulagé que les choix de repêchage ne conduisent pas un bateau sur le lac Bellagio jusqu’au podium? – @PaulCValerio

Oui à la seconde. Parce que quelqu’un pour cent aurait sauté à l’eau. Sans aucun doute.

Mais il y a une raison plus large. J’ai hâte de voir la télédiffusion se faire différemment cette année. La NFL a toujours été rigide avec presque tout, ce sera donc une bonne occasion pour la ligue d’être créative avec la présentation du projet. Roger Goodell doit embrasser le projet de télédiffusion de sa maison. Polo, jean et bière. Peut-être même des pantalons de survêtement. Soyez lâche. Amusez-vous avec le processus.

Je ne regarde généralement pas la majeure partie de la télédiffusion, car je passe la majeure partie de la nuit à garder un œil sur Twitter et les rumeurs. Cette saison, je continuerai de le faire, mais je suis curieux de la télédiffusion conjointe. Toutes ces voix réunies sur une seule émission. Et il y a 1 000% de chances qu’il y ait un problème technique.

Je suis là pour le chaos. Tout.