Que feront les Patriots et les autres équipes nécessiteuses de QB ensuite?

Il semble, pour l’instant, que les équipes de la NFL se contentent d’attendre et de voir leur situation de quart-arrière, ce qui est bizarre, car il y a trois bons quart-arrière légitimement disponibles sur le marché.

Jameis Winston est un agent libre. Cam Newton l’est aussi après avoir été libéré par les Panthers mardi. Et Andy Dalton sera bientôt coincé derrière Joe Burrow, le premier choix présumé au classement général du repêchage de 2020.

Trois quart-arrière partants avec peu ou pas d’intérêt, à notre connaissance. Les gens comparent cette période de l’année aux chaises musicales. Mais surtout au milieu de la pandémie de coronavirus – lorsque les données physiques sont reportées jusqu’à nouvel ordre – il semble plus que ces quarts flottent dans l’espace et attendent que quelqu’un vienne les sauver. Et vous penseriez que quelqu’un les sauverait. Ce sont de bons astronautes! L’un d’eux a été sur la Lune (Super Bowl)!

Mais il semble y avoir un étrange sentiment de contentement – justifié ou non – autour de la NFL. Le quart-arrière est le poste le plus important et donc le plus difficile à pourvoir, mais à l’heure actuelle, la plupart des équipes de la ligue semblent être… pour la plupart, d’accord avec ce qu’elles ont?

Voici donc une évaluation rapide de toutes les situations de quart-arrière de la ligue qui ne sont pas encore triées. À la fin, nous verrons où Newton, Winston et Dalton pourraient se battre.

Nous pensons que les équipes rédigeront un starter

Autrement dit, si une équipe rédige un quart-arrière au premier tour du repêchage, ce quart-arrière est susceptible de devenir le partant de l’équipe cette année-là. Cela a fonctionné de cette façon avec 23 des 25 derniers quarts sélectionnés au premier tour, Patrick Mahomes et Jake Locker étant les exceptions. Jetons donc un œil aux équipes que nous soupçonnons de sélectionner un quart-arrière le 23 avril.

Cincinnati prend Burrow et même si cela aurait probablement du sens pour les Bengals de le laisser pénétrer dans la NFL derrière Dalton, il semble peu probable que cela se produise. Le battage médiatique sera trop. Et peut-être que Burrow sera trop bon.

Les Dolphins de Miami ont Ryan Fitzpatrick, Josh Rosen et semblent les plus susceptibles de repérer Tua Tagovailoa. L’ancienne star de l’Alabama a fait tout ce qu’il pouvait pour prouver aux équipes de la NFL qu’il était en bonne santé, il semble donc probable qu’il se fasse vacciner à un moment donné la saison prochaine.

Des équipes qui semblent confuses / trop optimistes et devraient toujours chercher

Il semble probable qu’au moins deux autres équipes rédigeront un QB au premier tour – probablement dans la première moitié de celui-ci – en raison de l’incertitude de la position, alors examinons ces possibilités.

Les Patriots ont perdu Tom Brady et… a ajouté Brian Hoyer? En tant que concurrent de Jarrett Stidham et Cody Kessler. Il doit y avoir un autre plan ici, n’est-ce pas Bill Belichick? Il serait très inattendu pour la Nouvelle-Angleterre d’échanger, et il n’y a pas beaucoup de valeur au choix n ° 23, donc notre supposition est que les Pats se tournent vers un autre vétérinaire. Cela dit, ils peuvent ne pas avoir suffisamment d’espace pour faire une offre suffisamment bonne.

Les Chicago Bears ont compris que Mitch Trubisky n’était peut-être pas la réponse et ont échangé pour Nick Foles. C’est comme essayer de tondre trois acres avec un whacker de mauvaises herbes, puis sortir et acheter… un whacker de weed plus cher. Il semble que les Bears aient peut-être opté pour Foles plutôt que Netwon en raison de préoccupations concernant ses blessures, mais Foles a également du mal à rester en bonne santé – et n’est pas aussi bon.

Après avoir fait face aux Foles, il semble que les Jaguars soient tous sur Gardner Minshew, et bien que son année recrue ait été excitante, elle n’était pas suffisamment prometteuse pour justifier une chance d’être le quart-arrière de la franchise. Jacksonville est au 9e rang du repêchage et pourrait y faire un pas.

Ni Derek Carr ni Marcus Mariota ne font de choix très convaincants pour diriger l’équipe lors de sa première saison à Las Vegas. Cela ne veut pas dire qu’une recrue serait mieux, mais ils apporteraient plus d’espoir, au moins.

Drew Lock, comme Steven Ruiz l’a écrit à la fin de la saison dernière, va probablement briser le cœur de Denver. Il avait l’air bien, parfois, comme une recrue, mais il est peu probable qu’il soit une solution à long terme.

Après avoir perdu contre Tom Brady, les Chargers de Los Angeles avancent avec Tyrod Taylor et Easton Stick. Mais ils occupent le 6e rang du repêchage et pourraient choisir entre Justin Herbert de l’Oregon et Jordan Love de l’Utah State. S’ils n’aiment pas ces options, alors peut-être qu’ils envisageraient un agent libre – ou à la fois un choix élevé et un quart-arrière de pont

Alors, que va-t-il réellement se passer?

Il y a aussi la possibilité extérieure que deux autres QB soient sélectionnés au premier tour: Jake Fromm de Géorgie et Jacob Eason de Washington. Aucun joueur ne semble être un talent de premier tour, mais c’est le repêchage, les quarts ont tendance à aller plus haut qu’ils ne le devraient.

Même si le repêchage ne produit que ces quatre quarts de premier tour, le jockeying pour les spots et la compétition subséquente pour le temps de jeu seront assez tendus.

Faisons une hypothèse. Les Dolphins repêchent Tua et l’ajoutent à une liste qui comprend également Rosen, un ancien choix global n ° 10. Le repêchage des Chargers Justin Herbert, qui aurait probablement battu Taylor au camp d’entraînement. Les Raiders repêchent Love, qui pourrait s’asseoir derrière Carr (ou Mariota) pendant un an mais est plus susceptible de commencer. Les Bears, Broncos et Jaguars décident de rester avec qui ils ont.

Cela pourrait laisser les Patriots comme la seule équipe de quart-arrière nécessiteux après le repêchage. Et peut-être qu’ils seraient prêts à ramasser un Winston, un Newton ou, s’ils sont libérés, un Dalton. Mais en ce moment, les Patriots n’ont pas l’espace nécessaire pour opérer pendant la saison 2020, selon le gourou de la casquette Miguel Benzan. Ils doivent finagler les contrats pour démarrer la saison, sans parler de faire fonctionner l’une de ces signatures.

Winston, Newton et Dalton seront employés en 2020 – tant qu’il y aura une saison. Mais il est probable qu’ils atterrissent dans des situations inconfortables, où ils pourraient gagner des étiquettes en tant que quart-arrière de pont ou sauvegarde, plutôt que le titre de quart-arrière de franchise qu’ils possédaient autrefois.

