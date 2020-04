“Que les Jeux soient reportés était la meilleure décision, il y avait beaucoup d’intrigue parmi les athlètes”

David Cal est devenu une référence après sa retraite. À son record de champion de tout ce qui est possible en canoë avec une médaille d’or olympique et quatre d’argent qui lui a valu d’être le porte-drapeau espagnol aux Jeux olympiques de 2008, rejoint son expérience en tant que directeur des compétitions de l’UCAM. L’Université du sport en Espagne est la première à avoir fait un pas en avant pour assurer la tranquillité de plus de 400 athlètes boursiers en annonçant qu’ils continueront de les aider.

Confiné à Murcie, David Cal Il nous accompagne avec le sourire et essaie de s’adapter à une situation dont il demande la responsabilité. «Il m’est venu à l’esprit d’aller en Galice, mais pour les moments que nous vivons et par responsabilité j’ai décidé de rester à Murcie ». Le canoéiste assure qu’une très bonne décision a été prise avec le report des Jeux Olympiques.

QUESTION: La bonne chose se fait-elle avec les athlètes pendant cette quarantaine?

RÉPONSE: L’Espagne est l’un des pays les plus touchés et elle doit prendre des mesures plus drastiques pour que le virus ne se propage pas et pour le moment ce qui prime sur la préparation sportive et les compétitions, c’est la santé. En fin de compte, si vous pouviez faire un certain type de formation de manière isolée, mais bien sûr, cela nous affecte tous, nous sommes tous dans le même bateau. En tant qu’athlètes, nous sommes touchés, mais comme d’autres types de personnes qui ne peuvent pas effectuer leur travail. Il touche un moment difficile dans le sport et dans le reste des activités de la vie. Nous n’allions pas être plus que les autres.

Q: Une année de report des Jeux était-elle la chose la plus logique et la plus normale?

Un: C’était la chose la plus logique qu’ils pouvaient faire car cela n’affecte pas seulement l’Espagne, mais c’est le cas dans de nombreux pays. Quelques Jeux mobilisent beaucoup de monde et vous ne pouvez actuellement pas autoriser ce type de déplacement de masse. Qu’il soit reporté d’un an est la chose la plus normale, car même si le virus avait disparu en août, les athlètes ne se seraient pas préparés de la meilleure façon pour concourir. En outre, il n’y aurait pas eu d’égalité car les pays se sont préparés différemment. C’était la meilleure décision possible.

Q: Comment le fait de penser que vous devez attendre une autre année pour les Jeux affecte-t-il le corps?

Un: C’est la meilleure chose qui aurait pu arriver aux athlètes car avant que la décision ne soit prise, le tout avec intrigue. Au moins maintenant, ils savent qu’ils ont un an pour se préparer et avant que la décision ne soit connue, ils s’entraînaient à domicile et avec les moyens dont ils disposaient. Il y a des sports qui vous permettent de vous entraîner, mais par exemple en canoë, vous ne pouvez pas vous entraîner à la maison. Maintenant, ils sont tous calmes, mais certains feront mieux et d’autres pire.

Q: Ce qui est devenu clair, c’est l’engagement de l’UCAM, qui continuera à soutenir ses plus de 400 chercheurs, qu’en est-il des subventions du plan ADO? Vont-ils continuer malgré le report olympique?

Un: Cette mesure a été adoptée par l’UCAM car ce n’est pas la faute des athlètes que nous sommes dans cette situation. Les politiciens sont plus conscients d’autres problèmes que les bourses sportives, mais ce serait bien s’ils parlaient et disaient que cela arriverait l’année prochaine. La chose la plus logique est que les bourses sont maintenues, car il existe de nombreux sports qui n’ont pas encore concouru pour savoir si ces bourses sont maintenues ou non. Si certains n’ont pas pu concourir en Coupe du monde ou en Europe pour le coronavirus, il est logique de les garder car les laisser à zéro serait un gros problème.

Q: Comment les athlètes s’entraînent-ils pendant la quarantaine? Font-ils des choses étranges pour rester en forme?

Un: La plupart d’entre eux se conforment aux moyens dont ils disposent à la maison. Dans le cas des canoéistes, ils ont donné du matériel pour qu’ils puissent être à la maison simulant comme s’ils étaient dans un canot. Il y a des gens qui m’ont dit qu’ils avaient fait soulever une bouteille d’eau de cinq litres, d’autres qui utilisaient l’auto-chargement ou des pneus. Ceux de la baignade s’ils sont agacés car si vous n’avez pas de piscine à la maison, dans la baignoire vous ne pouvez pas nager.

Q: Que pensez-vous du double pavillon l’année prochaine?

Un: C’est une mesure équitable. Le porte-drapeau doit être l’athlète espagnol avec le meilleur record olympique et je pense que plus de gens peuvent être heureux de cette façon parce que Saúl, Mireia ou Lidia le méritent.

Q: Qu’avez-vous pensé de Sergio Ramos qui y aspirait?

Un: Sergio Ramos a un CV sportif important, mais si nous nous en tenons au niveau olympique, il n’a pas d’options. C’est un athlète qui est un symbole national, je l’admire beaucoup, mais il y a des athlètes qui ont priorité sur lui.