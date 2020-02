QUE OUI DOLLE! | David Faitelson attaque à nouveau l’Amérique

Le week-end dernier, l’équipe des Eagles of the America a dépassé Rayados de Monterrey par la différence minimale, ce qui les a aidés à se positionner à la première place du général avec l’effondrement des Pumas. Cependant, la direction des azulcrèmes n’a pas convaincu le journaliste David Faitelson, qui au fil du temps a montré qu’il était anti-américaniste.

C’est à travers leurs réseaux sociaux que le communicateur du réseau ESPN a remis en question le leadership de l’équipe dirigée par le coach Miguel Herrera: “L’Amérique convainc-elle vraiment le haut du football mexicain? Non. Nous avons un leader insipide et trompeur …”, écrit-il dans la publication.

Immédiatement, les réactions des internautes n’ont pas attendu. Les fans se sont même souvenus du moment où Cuauhtémoc Blanco Il l’a attaqué par derrière au stade Veracruz.

De plus, d’autres n’étaient pas d’accord avec la publication de Faitelson, soulignant qu’un journaliste de sa taille ne devrait pas faire de tels commentaires pour des raisons éthiques.

D’un autre côté, l’effectif du Amérique Il se prépare déjà pour son huitième match à la Clausura 2020, quand samedi prochain ils recevront sur le terrain du stade Azteca aux Rayons de la Necaxa. Une victoire de plus dans ce match pourrait marquer la direction de la Coapa.