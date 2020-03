Que reste Philip Rivers?

Drew Brees a déjà annoncé son retour à la Nouvelle-Orléans. Malgré toute l’agitation à propos de Dak Prescott et des Cowboys, il y a très peu de chances que Jerry Jones laisse son jeune quart-arrière franchiser le marché libre. Et Tom Brady, eh bien, qui sait ce qui se passe avec lui. Reste-t-il en Nouvelle-Angleterre? Sinon, sa liste de destinations préférées ne peut pas être trop longue.

Ainsi, parmi les quarts bien établis qui ont été mis en place en font une période de libre agence sauvage, le seul qui est librement disponible est Philip Rivers. C’est peut-être une déception pour certains, mais j’ai l’impression que nous n’en faisons pas assez pour ça. Je veux dire, combien de fois un quart-arrière aussi bon que Rivers a été tout au long de sa carrière sur le marché libre?

Bien sûr, Rivers est vieux et vient de connaître une saison au cours de laquelle il a lancé 20 interceptions mais, même à ce stade de sa carrière, il reste un joueur qui change de franchise qui pourrait finir par balancer une course de division et perturber l’équilibre des pouvoirs lors d’une conférence.

Dans la foulée de la saison 2019, il y a deux préoccupations majeures avec Rivers: sa diminution de la force des bras et l’augmentation du total des interceptions. Mais chaque quart-arrière a des faiblesses – enfin, à part celle de Kansas City – et je ne pense pas que Rivers soit aussi mauvais que nous le prétendons.

Les rivières ont lancé beaucoup d’interceptions mais toutes les interceptions ne sont pas créées égales

Seuls Jameis Winston et Baker Mayfield ont lancé plus d’interceptions que Rivers en 2019. Lancer 20 interceptions au cours d’une saison donnée n’est jamais une bonne chose, mais lorsque vous ajoutez des couches de contexte à ce grand nombre, cela n’a pas l’air si mauvais.

Avant de creuser ces chiffres, voici un peu de contexte anecdotique. C’est une émotion de Rivers qui réfléchit à sa carrière avec les Chargers, et je pense que ce point particulier est important lors de l’examen des chiffres d’affaires de Rivers.

«Je peux dire que je lui ai tout donné. Je veux dire chaque semaine. Et peut-être que cela signifie une interception le 4 et le 18 lorsque vous avez 10 ans. Parce que je m’en fous que ça dise “deux interceptions”. Je m’en fiche vraiment. Je ne quitte pas. “

C’est rafraîchissant d’entendre. Il y a des quarts-arrières qui se mettent en quatre pour protéger leur nombre tard dans les parties non gagnables. (* toux * Derek Carr * toux *). Pas Rivers, qui a lancé neuf interceptions en tête de la ligue lorsque son équipe avait un pourcentage de victoires inférieur à 15%, selon les données play-by-play de nflscrapR. Le pourcentage de victoires moyen au moment des interceptions de Rivers était de 39,9%. Seuls sept quarts ont lancé des interceptions dans des situations plus difficiles, et seulement deux de ces joueurs étaient des partants à temps plein.

Sur les 10 choix que Rivers a lancés dans des états de jeu neutres (probabilité de victoire entre 20% et 80%), trois sont venus sur des passes qui n’ont pas dépassé la ligne de mêlée, deux sur des lancers de champ en troisième et -17 et troisième et et-19, et l’un était le résultat d’un glissement de récepteur.

Voici les quatre interceptions restantes dans des états de jeu neutres…

Il y en a de vilains là-dedans, bien sûr, mais aucun ne devrait nous amener à nous demander s’il peut toujours jouer à un niveau élevé.

De nombreuses interceptions de Rivers sont survenues sous pression, et la communauté analytique nous a appris que la performance d’un quart sous pression est volatile d’une année à l’autre. Donc, son taux d’interception de 6,5% sous pression (seuls Jameis a lancé des choix à un taux plus élevé sous la contrainte) nous en dit très peu sur ses performances la saison prochaine. Et Rivers a été l’un des meilleurs quart-arrière de la NFL lorsqu’il est sorti d’une poche propre, ce qui augure bien pour la saison 2020. Il s’est classé sixième en termes de taux de réussite, huitième au total en EPA et 11e en verges par tentative. Avec juste un peu de régression vers la moyenne tout en jouant sous pression, Rivers devrait revenir au top 10 … si son corps ne le trahit pas.

Le bras de Rivers est abattu mais il peut encore faire * la plupart * des lancers

Une chose qui ne va pas s’améliorer est le bras de Rivers. Cette chose est cuite, et elle apparaît sur le film lorsque Rivers pousse le ballon en bas et doit diriger des récepteurs sur des routes verticales et percutantes…

Selon Sports Info Solutions, Rivers s’est classé 26e dans l’EPA par tentative sur des routes verticales et révolutionnaires visant plus de 20 mètres en aval. Voici les noms derrière lui sur cette liste: Ryan Fitzpatrick, Mason Rudolph, Josh Rosen, Kyle Allen, Sam Darnold, Mitchell Trubisky et Jacoby Brissett.

Donc, oui, son bras limite ce qu’une infraction peut faire, mais il n’y a pas beaucoup de fois dans un match de la NFL lorsqu’un quart doit effectuer ces lancers. Ils ne représentaient que 7% des tentatives de Rivers en 2019 et cela tout en jouant dans un schéma de passes verticales. À peu près tous les autres lancers, Rivers réussit les passes à un rythme supérieur à la moyenne de la ligue. Selon les statistiques de la prochaine génération, son pourcentage d’achèvement était de 2,1% plus élevé que prévu en fonction de la profondeur de la cible, de la séparation du récepteur et d’autres mesures qui ont tendance à affecter la précision. Rivers a également terminé juste en dehors du top 10 en pourcentage de précision sur les lancers visant plus de 10 mètres en aval (et n’était que de 0,5% derrière Kirk Cousins ​​à la huitième place, selon Sports Info Solutions.) Qu’en est-il des lancers à fenêtre serrée, lorsque Rivers «la force des bras serait vraiment testée? Selon Pro Football Focus, son pourcentage de précision sur ces tentatives était de 5,1% supérieur à la moyenne de la NFL.

Il peut toujours rentrer le ballon dans les fenêtres les plus étroites…

Les rivières ne peuvent peut-être plus effectuer tous les lancers, mais il effectue la plupart de ces lancers à un rythme élevé.

Alors, quel est le point de débarquement idéal pour Rivers?

Si une équipe est à la recherche d’un quart-arrière qui peut faire passer le ballon aux receveurs en strie, peut-être que Rivers n’est pas la meilleure option (c’est pourquoi les rumeurs de Tampa Bay sont si étranges), mais une équipe comme les Colts pourrait certainement l’utiliser. Indianapolis possède l’une des meilleures lignes offensives de la ligue et Frank Reich, qui gère un plan de passes rapides, était l’entraîneur du quart Rivers et le coordinateur offensif à San Diego. Cela semble être un match parfait. Les Colts ont beaucoup de casquettes, ils sont à un quart-arrière de la compétition et ils ne sont pas en mesure de repérer un quart-arrière qui pourrait commencer tout de suite.

Les rivières ne sont peut-être qu’une option de pont à ce stade, mais il est sacrément bon, et probablement le meilleur quart-arrière à avoir ouvert le marché depuis Peyton Manning. Il est facile d’oublier après que Manning ait battu des records à Denver, mais avant qu’il ne transforme les Broncos en prétendants au Super Bowl du jour au lendemain, nous avions les mêmes questions à son sujet que nous posons maintenant à propos de Rivers.

Est-ce que Rivers pourrait en faire autant pour un concurrent marginal? C’est difficile à dire, mais un bon quart-arrière de départ ne touche pas très souvent l’agence libre. Pour une équipe nécessiteuse de QB, c’est un pari à court terme qui vaut la peine d’être pris.

.