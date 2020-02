Que se passe-t-il si la NFL ajoute un 17e match à la saison régulière?

Eh bien, je pense que je me suis remis du Super Bowl. Quelle semaine à Miami se terminant avec le premier Super Bowl des Chiefs de Kansas City en 50 ans. Voici les leçons que les équipes peuvent tirer de la victoire des Chiefs.

Il est maintenant temps de se concentrer sur l’intersaison et les scénarios à venir. Après une courte pause dans le sac postal la semaine dernière pendant le Super Bowl, revenons-y. Mais d’abord, je vous rappelle régulièrement que vous pouvez me poser une question pour le prochain mailbag sur Twitter ou Instagram.

Voyez-vous 17 matchs sortir de la prochaine CBA? Cela vient-il avec chaque équipe bénéficiant de deux semaines de congé en saison? – @ countzerokc

Les négociations s’intensifient alors que la convention collective expire à la fin de la saison 2020. Les deux parties voudraient conclure un accord avant le début de cette saison pour éviter un lock-out et également présenter un front unifié aux réseaux à l’approche des accords sur les droits. Il y a beaucoup d’argent à gagner si les deux côtés font la belle, ce que je pense qu’ils comprennent.

Un moyen d’augmenter les revenus consiste à ajouter un autre match et éventuellement deux autres équipes éliminatoires. Plus de jeux = des droits de télévision plus élevés et plus d’argent pour tous.

Bien sûr, les propriétaires gagneraient plus d’argent que les joueurs. Actuellement, ils proposent de faire passer la coupe des joueurs de 47% à 48,5%. Bien que ce soit une augmentation, je ne suis pas sûr que ce soit suffisant pour le risque supplémentaire sur le corps des joueurs. Nous sommes partenaires dans ce jeu et nous devrions avoir une réduction de 50 à 50% des bénéfices.

Mais que j’aime ou non la répartition des revenus, il semble que 17 jeux vont se produire. Lorsque le nombre de jeux augmente, une autre semaine de congé sera ajoutée. En outre, la taille de la liste doit passer de 53 à 58.

Avec un jeu supplémentaire et deux semaines supplémentaires, plus une autre ronde de séries éliminatoires, vous avez besoin de plus de corps. La liste des joueurs est fixée à 46, et je l’augmenterais également à près de 50. Enfin, la NFL a besoin d’un autre IR pour revenir sur place.

Le plus grand agent libre de l’intersaison se retrouvant ailleurs: qui et où? – @ Dougiedrizzle

Quarterback est la seule position qui déplace l’aiguille pour les signatures d’agent libre. Tout le monde espère que Tom Brady sera en Nouvelle-Angleterre, mais je ne m’attends pas à ce que cela se produise. Sa meilleure chance de gagner est de rester dans l’uniforme des Patriots.

Avec Brady restant probablement sur place, je pense que Cam Newton serait la plus grande signature (ou échange). Il semble que les Panthers vont reconstruire à la volée, et je ne m’attends pas à ce que Newton en fasse partie, même s’il est en bonne santé.

Les préoccupations concernant les blessures font partie de la discussion à Newton, mais si nous supposons qu’il est en bonne santé, il commencera à 100% dans la NFL la saison prochaine. Newton a amélioré sa précision et nous savons qu’il est un «joueur». Alors, où irait-il? Chicago semble être la réponse évidente, mais je pense que les chargeurs de LA seraient la meilleure option. Les chargeurs ont besoin de jus et Newton apporterait exactement cela. Il y a aussi beaucoup de talents avec lesquels travailler à Los Angeles, et je pense qu’il aiderait l’équipe à gagner.

Y a-t-il un quart-arrière qui pourrait avoir une saison de rebond en 2020? – @ sam_thilman

Il y a deux quarts qui me viennent à l’esprit pour les saisons de rebond.

Le premier est Baker Mayfield, qui n’avait aucune chance la saison dernière sous Freddie Kitchens. Maintenant, il a un entraîneur-chef compétent et du personnel, et il semble que Mayfield a appris sa leçon sur la façon de se débrouiller hors du terrain. Il a passé la semaine médiatique du Super Bowl à dire à tous ceux qui voudraient l’écouter qu’il change son approche hors du terrain. Il devrait. Mais nous ne devons pas oublier que Mayfield est un quart talentueux qui a beaucoup d’armes autour de lui. S’il corrige son attitude et a un meilleur joueur, ce qu’il fait, Mayfield devrait rebondir dans sa troisième saison avec les Browns.

L’autre est Sam Darnold, qui était impressionnant en début de saison et il y avait de grands espoirs pour lui. Puis, il est tombé malade et a raté un mois.

Par la suite, il lui a fallu un certain temps pour reprendre le rythme, et les Jets étaient déjà morts dans l’eau. Si tout le monde est en bonne santé, je pense que Darnold jouera bien en 2020.