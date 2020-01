Que se passe-t-il si les 49ers ont besoin de Jimmy Garoppolo pour remporter le Super Bowl?

L’attaque au sol d’une efficacité dévastatrice des 49ers a été le fondement offensif de l’équipe cette saison, une force sur laquelle ils se sont appuyés plus que jamais lors de leur passage au Super Bowl LIV. Lors des victoires en séries éliminatoires contre les Vikings et les Packers, San Francisco a totalisé 471 verges et six touchés au sol, défiant la convention moderne selon laquelle le dépassement est plus efficace que la course. Les 49ers ont dominé les deux équipes sans avoir à se tourner vers les airs, s’appuyant sur l’entraînement en chef diversifié et imprévisible de Kyle Shanahan pour déplacer les chaînes, créer des jeux explosifs et frapper le ballon dans la zone des buts. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’équipe avait exécuté le ballon 42 fois lors de la victoire de l’équipe 37-20 contre Green Bay, la réponse laconique de Shanahan a raconté l’histoire du jeu: “Parce que ça fonctionnait.”

Avec autant de succès sur le terrain, San Francisco n’a pas demandé au quart-arrière Jimmy Garoppolo de faire grand-chose. Garoppolo a tenté 27 passes combinées lors des deux victoires de l’équipe en séries, complétant 17 d’entre elles pour 208 yards, un touché et une interception. Ces maigres chiffres ont évoqué le redoutable label de gestionnaire de jeu de certains dans la période précédant le match du Super Bowl avec les Chiefs performance et les performances inégalées des séries éliminatoires de Garoppolo jusqu’à présent ont permis de se demander si l’attaque de passage de l’équipe peut prendre le relais si le Le buzz des chefs vu d’une infraction oblige San Francisco à l’aérer.

Si tout va bien pour les 49ers dimanche, Garoppolo pourrait ne pas avoir à répondre à cette question; il y a de fortes chances qu’il finisse par jouer le rôle de machine de transfert très bien payée pour le troisième match consécutif. Mais si San Francisco tombe dans un trou rapide contre les Chiefs à indice d’octane élevé ou s’il est obligé de jouer dans un brûleur de grange allers et retours, le vétéran du signaleur a montré maintes et maintes fois cette année qu’il a ce qu’il il faut pour mener les 49ers à la victoire.

La confrontation au Super Bowl a quelques similitudes avec l’inclinaison des Titans-Chiefs dans le match de championnat de l’AFC. Comme le Tennessee, les 49ers sont une équipe très chargée qui s’est appuyée sur une philosophie de contrôle du ballon pour aider à raccourcir le jeu, limiter les possessions de l’adversaire et protéger les premières têtes. San Francisco serait ravi de lancer le ballon 50 autres fois dimanche, j’en suis sûr, tant que ces pistes fonctionnent et qu’elles gardent le ballon hors des mains de Patrick Mahomes.

Mais, comme le Tennessee l’a découvert il y a deux semaines, les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu: malgré le fait de sauter à une avance de 10 points dans ce match, les Titans ont eu du mal à le broyer sur le terrain; Derrick Henry n’était tout simplement pas aussi efficace lors des premiers essais que lors des deux derniers matchs (il a terminé avec seulement 69 verges en 19 courses), ce qui a mis beaucoup plus de pression sur le quart-arrière Ryan Tannehill pour exécuter une poignée de troisièmes cruciaux. et-longs jeux. Pendant un tronçon entre la fin du deuxième trimestre et le début du quatrième trimestre, Tannehill et les Titans n’ont pas réussi à convertir les situations successives en troisième et -9, troisième et -10 et troisième-et-7, finissant par marcher sur les trois possessions. Les Chiefs ont profité de ces erreurs, montant des commandes de touché après chacun de ces trois bottés de dégagement pour créer une avance insurmontable en fin de partie.

Si les 49ers ont le moindre espoir de jouer coup pour coup contre une attaque à indice d’octane élevé comme celle de Kansas City, ils ne peuvent pas se permettre de gaspiller des biens. L’offensive des Niners est à son meilleur lorsqu’elle présente une attaque équilibrée, alternant entre le jeu de course physique et l’attaque de passage par l’action, et Garoppolo est un excellent passeur d’action qui excelle sur les bootlegs en dehors de la poche. Mais dans les matchs serrés ou lorsque vous jouez par derrière, il y aura des situations où San Francisco ne pourra pas s’appuyer sur ces jeux de pain et de beurre. Comme l’illustraient Tannehill et les Titans il y a deux semaines, les matchs peuvent souvent se résumer à une poignée de situations critiques au troisième tiers où ni la course ni la passe de jeu ne peuvent être utilisées de manière cohérente. Sur ces jeux, les quarts n’ont pas d’autre choix que de se replier, de se tenir debout dans la poche et de se jeter dans les dents d’une défense qui sait qu’une passe arrive. C’est là que Garoppolo devra briller dimanche.

Le «gestionnaire de jeu» a été tranquillement l’un des meilleurs passants de troisième division de la ligue cette saison, en particulier sur les jeux avec des distances moyennes à longues à gagner. En troisième et cinquième place ou plus cette saison, Garoppolo a converti 47 meilleurs essais en ligue dans les airs, complétant 69 des 98 passes tout en obtenant une moyenne de 7,8 verges par tentative. Et ce n’est pas comme si ces troisièmes conversions étaient toutes à la poubelle non plus: le passeur de 28 ans a fait grand pour les Niners dans certains des moments les plus décisifs de l’équipe.

Dans leur victoire de 48-46 à la semaine 14 contre les Saints, Garoppolo a porté l’offensive des 49ers, complétant 26 des 35 tentatives pour 349 verges, quatre touchés et un choix. Et sa performance sur quelques derniers troisième et quatrième bas peut avoir fait la différence dans le match. Alors que les 49ers détenaient une mince avance de 35-33 au début du quatrième quart, Garoppolo a converti deux tiers décisifs cruciaux pour maintenir le dynamisme de l’équipe. Sur un troisième et un 6 de la ligne des 43 verges, Garoppolo a tenu bon face à un blitz de six hommes des Saints, trouvant Kendrick Bourne près de la ligne de touche pour un premier essai.

Plus tard dans la course, l’équipe a affronté un troisième et un 5 de la ligne des 32 mètres de la Nouvelle-Orléans. Les Saints ont de nouveau lancé des éclairs, en envoyant cinq, et Garoppolo a calmement trouvé son homme au milieu du terrain, lançant une fléchette à Deebo Samuel pour encore 16 mètres. Les Niners ont marqué cinq matchs plus tard.

Jimmy G n’avait pas fini. Après les Saints 46-45 à 39 secondes de la fin, San Francisco a fait face à un quatrième et deux de sa propre ligne de 33 verges. Garoppolo a frappé George Kittle sur une sortie de terrain aux bâtons. Kittle a évidemment fait le gros du travail, gagnant 31 mètres supplémentaires après la capture, mais ce jeu aurait pu se dérouler différemment si Garoppolo n’avait pas frappé son gros bout droit parfaitement dans la foulée, permettant à Kittle de remonter le champ en un seul mouvement fluide. Ce catch-and-run a mis San Francisco en place pour donner un coup de pied au but gagnant sur le terrain quelques jeux plus tard.

Le sang-froid imperturbable de Garoppolo lors des troisièmes essais s’est de nouveau révélé lors de la victoire de la 49e semaine 16 contre les Rams. Le match étant à égalité 31-31, Jimmy G a converti deux incroyables troisièmes et 16 situations – la première sur la ligne des 19 yards des 49ers et la seconde sur leur propre ligne des 31 yards.

Si l’un ou l’autre jeu avait échoué, les Niners auraient été contraints de renvoyer le ballon aux Rams, donnant à leur adversaire la chance de gagner. Au lieu de cela, Garoppolo a déplacé l’équipe sur le terrain et en position pour donner un coup de pied au but sur le terrain gagnant. Encore.

Lors de l’affrontement de l’équipe avec les Seahawks lors de la semaine 17, Garoppolo a de nouveau frappé. Protégeant une mince avance de 19-14 avec un peu moins de six minutes à jouer, Garoppolo a converti un troisième et 5 de la ligne des 34 yards de Seattle. Il a calmement reculé, est entré dans la poche et a trouvé Deebo Samuel pour un gain de 21 verges. Cela a mis en place un touché 49ers sur le prochain jeu, donnant à l’équipe un coussin bien nécessaire. Ce score finirait par être la différence dans le jeu: San Francisco a arrêté Seattle à la ligne des 1 yards à la fin du temps imparti et a maintenu la victoire 26-21.

Ce ne sont que quelques exemples de la capacité de Garoppolo à jouer de la poche, à faire face à la pression et à jouer quand l’équipe en a besoin. C’est quelque chose qu’il a fait toute la saison, et pas seulement lors des troisièmes essais: bien que le jeu de défense et de course de l’équipe soit devenu beaucoup plus médiatique cette saison, Garoppolo a effectué des lancers d’embrayage tardifs pour mener les 49ers à une victoire sur les Steelers lors de la semaine 3. et aidé à porter les 49ers à des victoires dans les deux matchs de l’équipe contre les Cardinals. Il a peut-être eu ses difficultés au début de la saison avec des échappés et quelques interceptions intempestives de trop ― mais le vétéran passant s’est amélioré au fil de la saison et a bien performé dans les plus grands moments de l’équipe. Il a terminé avec 27 passes de touché (à égalité au cinquième rang), 61 passes complétées de plus de 20 verges (quatrième) et 3 978 verges (12e). À peine vos numéros de type gestionnaire de jeu typiques.

Malgré la récente séquence de scripts de l’équipe, Shanahan n’a pas hésité à libérer Garoppolo lorsque des regards défensifs ou des situations de jeu appellent les 49ers à l’aérer. San Francisco a été meilleure que certains ne le croient quand ils sont obligés d’ouvrir l’attaque aérienne, et a terminé 5-2 en 2019 dans des matchs où Garoppolo a lancé le ballon au moins 30 fois. Dans ces matchs, Jimmy G a réussi 69% de ses passes pour 2 058 verges, avec 15 touchés et sept interceptions. Et il a été efficace lorsqu’il a été appelé à ramener les 49ers d’un déficit de fin de match: il a égalé le record de la ligue avec quatre retours au quatrième trimestre, a terminé à égalité au deuxième rang avec quatre disques gagnants et a affiché des chiffres solides lorsque San Francisco traîné dans les matchs cette saison, avec une moyenne de 9,1 verges par tentative tout en lançant pour 1470 verges, 11 touchés et trois interceptions dans ces situations. Dans l’ensemble, Garoppolo a décroché un meilleur QBR de la NFL de 84,0 cette année au quatrième trimestre de jeux en un seul score.

Garoppolo n’a pas eu à faire grand-chose lors de la post-saison des 49ers au Super Bowl ― et si San Francisco peut exécuter son plan de match intensif dimanche, vous pouvez en voir beaucoup plus:

Mais Garoppolo n’est pas le type de quart-arrière que Shanahan a besoin de protéger ou de cacher. Composé en partie de gestionnaire de jeu et en partie de grand passeur, le quart-arrière vétéran a prouvé cette saison qu’il était capable de remplir le rôle que l’équipe lui demandait de jouer.

