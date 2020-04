Que s’est-il passé l’année 1 de la construction d’un meilleur USMNT dans «Football Manager 20»

Bienvenue à «Construire ensemble un meilleur USMNT», une série où je joue à Football Manager 20 pour construire l’USMNT de nos rêves avec votre aide. Si vous êtes nouveau, commencez par le début ici.

Cette semaine, j’ai décidé de passer à travers une saison entière. La raison en est la mise à jour des données de janvier de Sports Interactive, qui montre que de nombreux joueurs MLS ont signé de nouveaux contrats depuis la sortie du jeu en 2019. Pour cette raison, il n’y a pas beaucoup de bons agents libres ou de nouveaux contrats qui expirent, donc j’étais en grande partie coincé avec ce que j’avais. J’ai mis la main sur un joueur américain exceptionnel, et il devrait être un membre clé du FC Dallas pendant une décennie.

Je m’attends à ce que le prochain épisode se concentre sur la première intersaison du FC Dallas. Entre la MLS et l’USMNT, je pense que nous allons prendre 2020 beaucoup plus lentement et avoir trois ou quatre épisodes cette année-là. Mais pour l’instant, SPEEDRUN!

Pomykal contre Servania

Les seuls joueurs que j’ai recrutés pour Dallas pour commencer l’année étaient des sauvegardes vétérans. Notre tactique de départ ressemblait à ceci, avec Paxton Pomykal devançant son compatriote américain Brandon Servania pour un rôle de départ.

Dans la vraie vie, Pomykal a nettement surpassé Servania et semble être sur une meilleure carrière. Mais dans le jeu, mes assistants évaluent le potentiel de Servania plus haut, et il s’est développé rapidement. Ses attributs ont grimpé en flèche après quelques débuts et sous-apparitions en Coupe ouverte aux États-Unis en championnat. J’étais prêt à faire un changement si Pomykal se débattait.

Mais il ne l’a pas fait. Pax a marqué des buts comme celui-ci.

Et grâce à des aides au ballon comme celle-ci.

Pomykal a terminé la saison avec trois buts et cinq passes décisives, ce qui n’est pas des chiffres scandaleux, mais il a toujours été un solide joueur. Il a complété 90% de ses passes dans tous les matchs et a été l’un de mes meilleurs joueurs avec une note moyenne de 7,22. Je n’avais aucune raison de le laisser tomber, et je pense qu’il va conserver un rôle clé à l’avenir.

Bienvenue James Sands et Terry Boyle

L’allocation d’argent ciblé ne fonctionne pas aussi bien en FM que dans la vie réelle, et comme j’essaie de me concentrer sur les jeunes Américains au lieu des meilleurs talents internationaux, je n’en ai pas vraiment besoin de toute façon. Je l’ai proposé à un groupe de joueurs de MLS que je voulais signer et la plupart des équipes m’ont dit de me perdre, mais le New York City FC était prêt à négocier pour James Sands.

Il est exactement ce que je veux dans un milieu défensif. Il est grand, rapide et solide pour un joueur purement défensif. Il peut bien jouer le rôle de demi-arrière, c’est ce que j’aime le plus quand je veux jouer un milieu défensif. Et honnêtement, je le voulais en partie parce que je le considère également très bien dans la vraie vie.

Nous avons également choisi un joueur de notre académie. Le défenseur central de 16 ans, Terry Boyle, possède déjà les attributs de bonnes sauvegardes MLS, donc j’espère qu’il deviendra un bon démarreur à l’avenir.

C’est un grand mec, et il a un grand nom pour un Texan. Terry Boyle ressemble à un jobber de World Class Championship Wrestling.

Nous avons remporté l’US Open Cup!

Alerte spoiler: Nous étions juste OK dans la ligue, et nous n’avons remporté aucun des grands trophées. Mais nous avons remporté l’Open Cup de manière assez farfelue, malgré le démarrage des sauvegardes à chaque match.

Nous avons effectué un retour tardif en quart de finale, Franco Jara quittant le banc pour marquer un vainqueur à la 87e minute.

Ricardo Pepi – notre attaquant ultra-talentueux de 16 ans avec un rythme de travail minable – n’a presque rien fait toute la saison malgré un temps de jeu considérable. Son seul moment de gloire a été énorme, cependant: il a marqué le vainqueur contre le Los Angeles FC en demi-finale.

Le héros de la finale était un autre joueur par ailleurs décevant qui n’a rien fait toute l’année. Fafa Picault a été terrible dans les matchs de MLS qu’il a commencé et n’a cessé de se plaindre de son manque de temps de jeu. Je l’ai offert gratuitement juste pour me débarrasser de lui, et personne ne le prendrait. Mais en prolongation de la finale de l’US Open Cup, il a frappé un banger absolu.

C’est donc un outil dans le sac. En ce qui concerne la ligue, il n’y avait pas grand-chose à signaler. Nous étions solides, mais jamais loin de la course au Bouclier des Supporters. J’ai rencontré un horrible bug que certains d’entre vous connaissent peut-être: le problème de la liste des personnes handicapées.

Mon défenseur central partant et capitaine Matt Hedges a subi une blessure mineure et on m’a demandé si je voulais le mettre sur la DL, ce que je ne voulais pas faire. Le jeu l’a fait pour moi de toute façon, et parce qu’il était toujours sur la DL à la date de gel de l’alignement, je ne pouvais pas l’utiliser en séries éliminatoires même s’il était en bonne santé.

En conséquence, nous avons été frappés en séries éliminatoires par les tremblements de terre de San Jose, qui ont dominé la table de la Conférence de l’Ouest toute la saison grâce à Carlos Fierro qui a enfin réalisé son potentiel.

Mais le NYCFC a terminé le doublé Shield-Cup à la fin, battant les Quakes en finale de la Coupe MLS. Je suppose qu’ils n’avaient pas besoin de James Sands.

Deux ressortissants binationaux newgen enfermés

En ce qui concerne l’USMNT, il y a très peu de choses à signaler, car nos cinq premiers matchs étaient vides de sens, même en match amical. Lorsque vous commencez un match en janvier 2019, les joueurs des ligues qui ont un calendrier d’août à mai ne font rien jusqu’au début de leur saison 2019-2020, donc mes joueurs (et mes adversaires) n’avaient aucune condition physique de match. Cela signifiait que les résultats ne reflétaient ni notre qualité ni nos tactiques.

Une fois que les jeux significatifs ont commencé, nous avons été suffisants, mais pas incroyables.

Fait intéressant, cependant, j’ai découvert deux joueurs newgen nationaux très prometteurs qui ont été appelés aux moins de 20 ans. J’ai décidé de jouer les deux dans le dernier match de phase de groupes de la ligue des nations contre Cuba pour m’assurer qu’ils étaient liés à nous.

Manuel Zúñiga est un milieu de terrain colombo-américain de Pennsylvanie qui a évolué au club de Christian Pulisic, PA Classics. Sa vision a besoin de travail, mais il a l’air excellent sinon. Nous ne pouvons pas le signer directement, donc j’espère qu’il atterrira avec une bonne équipe à l’étranger très bientôt.

Hernán Ayala est un défenseur argentino-américain de Virginie qui a créé Richmond Kickers, et il ressemble à une future star. Il a déjà signé pour Zwickau en Allemagne, et s’il peut continuer à jouer en 3. Liga, cela pourrait être un excellent endroit pour son développement. Zwickau devrait cependant être relégué, ce qui est alarmant. S’ils tombent, nous devrons peut-être partir en mission de sauvetage.

La semaine prochaine, nous allons traverser notre grande intersaison avec le FC Dallas, et c’est un doozy. Nous avons accepté de grandes offres pour certains de nos joueurs étrangers et dépensé cet argent sur de jeunes Américains tout de suite. Les joueurs de base comme Pomykal, Hedges et l’arrière droit Reggie Cannon restent, mais ce sont les seuls débutants qui ont conservé leur emploi.

