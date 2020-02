Que s’est-il passé le jour limite?

Ainsi, la fenêtre de transfert de janvier s’est finalement refermée après un mois de spéculation sans fin – et une journée plutôt anticlimatique a produit une vague d’excitation tardive.

Vers 22 heures, la meilleure question était peut-être «ce qui ne s’est pas passé le jour de l’échéance», car la plupart des grosses transactions que nous attendions n’ont pas abouti.

Cédric a rejoint Arsenal en prêt de Southampton tôt vendredi

Chelsea n’a pas réussi à atterrir Dries Mertens et Olivier Giroud est resté à Stamford Bridge, malgré l’intérêt de l’Inter Milan, de la Lazio et de Tottenham. Cela vous fait vous demander pourquoi les Bleus ont pris la peine de lever leur interdiction de transfert en premier lieu.

Contre toute attente, Edinson Cavani n’a pas quitté le Paris Saint-Germain, tandis que Manchester United n’a pas réussi à mettre fin à un attaquant de quelque part.

La majorité des affaires notables a été réalisée plus tôt cette semaine, Bruno Fernandes rejoignant les Red Devils dans le cadre d’un accord qui pourrait atteindre 67 millions de livres sterling jeudi.

Pendant ce temps, Arsenal a signé le défenseur Pablo Mari de Flamengo et Tottenham a signé Steven Bergwijn du PSV pour 27 millions de livres sterling.

Cependant, il devait y avoir un drame tardif, comme d’habitude le jour limite. Voici les faits saillants, au cas où vous l’auriez manqué…

Manchester United complète la signature de choc d’Odion Ighalo

Manchester United a achevé la signature de l’attaquant de 30 ans Odion Ighalo sur un prêt de six mois de Shanghai Shenhua dans un mouvement dramatique de fin de journée.

✍ #MUFC peut confirmer que Odion Ighalo nous rejoindra en prêt de Shanghai Shenhua jusqu'à la fin de la saison.

Bienvenue, Odion! 🔴

– Manchester United (@ManUtd) 1 février 2020

L’ancien attaquant de Watford a accepté un accord de dernière minute pour rejoindre les Red Devils avant qu’un accord ne soit précipité avant la date limite de 23 heures.

Ighalo, l’international nigérian, est apparu comme une cible tardive pour United et Tottenham, qui ont également tenté de conclure un accord similaire, mais ont vu leur approche rejetée.

Cependant, United a réussi à conclure un accord à la onzième heure, malgré les problèmes de décalage horaire et la situation actuelle des voyages causée par l’épidémie de coronavirus en Chine.

Ighalo a officiellement rejoint Man United

West Ham obtient un accord avec Jarrod Bowen

West Ham a signé Jarrod Bowen de Hull City pour 22 millions de livres sterling dans le cadre d’un accord qui a été directement transmis le jour de la date limite de transfert.

L’attaquant aurait son médecin au club de Londres vendredi midi, mais a dû mettre fin à ses conditions personnelles avant que le déménagement ne soit terminé juste à temps.

Jarrod Bowen a marqué 16 buts en championnat

Arsenal signe Cedric Soares de Southampton

Arsenal a conclu la date limite de signature de Cedric Soares, qui s’est joint à Prêt de Southampton.

L’arrière, qui a remporté l’Euro 2016 avec le Portugal, représentera les Gunners jusqu’à la fin de la saison, lorsqu’il quittera ensuite Saints à l’expiration de son contrat.

Soares, cependant, est actuellement blessé et devrait être mis à l’écart jusqu’au milieu du mois prochain.

Brighton signe Tariq Lamptey de Chelsea

Le défenseur de dix-neuf ans Tariq Lamptey a quitté Stamford Bridge pour rejoindre Brighton pour un contrat de trois ans et demi moyennant des frais non divulgués.

Le jeune anglais est sorti du banc et a impressionné lors de la victoire de Chelsea sur Arsenal aux Emirats le mois dernier.

Les loups signent la star de Rochdale Luke Matheson

Les loups ont achevé la signature du défenseur de Rochdale, Luke Matheson, âgé de 17 ans, et cette décision valait 1 million de livres sterling.

Matheson, qui a marqué lors de la défaite en tirs au but de la Coupe Carabao de son équipe contre Manchester United en septembre et est le plus jeune joueur de Dale à avoir fait ses débuts en équipe à 15 ans et 336 jours, a été immédiatement prêté à Rochdale pour le reste de la saison.

Sheffield United signe les quatrième et cinquième janvier

Sheffield United a signé ses quatrième et cinquième séances avec le Néerlandais Richairo Zivkovic prêté par le club chinois Changchun Yatai et le défenseur grec Panos Retsos prêté par le Bayer Leverkusen.

Le Borussia Dortmund signe Emre Can de la Juventus

Emre Can a quitté la Juventus pour rejoindre le Borussia Dortmund, champion de la Bundesliga.

Le milieu de terrain international allemand s’est joint à un premier prêt jusqu’à la fin de la saison et il deviendra permanent pour 25 millions de livres sterling cet été.

Barcelone signe Wonderkid Francisco Trincao de Braga

Barcelone a conclu un accord pour signer la starlette de Braga de 20 ans, Francisco Trincao, dans un accord qui comprend une incroyable clause de libération de 500 millions d’euros.

Les géants espagnols paieront 31 millions d’euros (26 millions de livres sterling) pour le jeune ailier, qui a été salué comme le «prochain Cristiano Ronaldo».

Trincao signera un contrat de cinq ans et achèvera son déménagement au camp de Nou cet été.

🔜 Francisco Trincão

Accord avec @SCBragaOficial pour le transfert de Trincão; il rejoindra le FC Barcelone le 1er juillet 2020.

– FC Barcelona (@FCBarcelona) 31 janvier 2020

Les Rangers signent Ianis Hagi prêté par Genk

Les Rangers ont signé le fils de l’ancienne icône du Real Madrid et de Barcelone Gheorghe Hagi.

L’homme surnommé «La Maradona des Carpates» a illuminé deux Coupes du monde pour la Roumanie et est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération.

L’Atletico Madrid reconduit Yannick Carrasco prêté par Dalian Yifang

Yannick Carrasco est de retour à l’Atletico Madrid prêté par le club chinois de Super League Dalian Yifang.

L’international belge a marqué 23 buts pour le club espagnol entre 1015 et 2018.

.