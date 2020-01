Que signifie la course Monster 2019 de Derrick Henry pour ses perspectives fantastiques?

Tout comme il l’a fait cette saison, les Titans, le demi offensif Derrick Henry, ont terminé 2018 sur une larme. Le dos massif et meurtri a accumulé 492 verges au sol et sept touchés entre les semaines 14 et 16, faisant de lui le joueur par excellence des Titans – et les éliminatoires du football fantastique de cette année.

Pourtant, en 2019, Henry était considéré comme un candidat à la décoloration, les experts notant son incohérence, son jeu unidimensionnel et son manque d’avantages comme raisons d’hésiter à repousser la star des Titans trop tôt. Même ici à The Ringer, nous considérions Henry comme une sélection de troisième ou de quatrième ronde – peut-être un flyer en tant que RB2, mais certainement pas un RB1.

Eh bien, cette saison, Henry a recommencé. Sauf que cette fois, sa course historique n’a pas seulement duré les séries éliminatoires fantastiques, mais aussi dans les vraies séries éliminatoires. En trois matchs d’après-saison, Henry a accumulé 467 verges de mêlée avec deux touchés. Oh, et il a également lancé un touché, juste pour mettre une cerise sur le tout. Cette performance n’a pas été suffisante pour lever les Titans sur les Chiefs dans le jeu de championnat de l’AFC, mais elle a suffi pour augmenter son stock de fantaisie bien sur le territoire RB1 en 2020. Bien qu’il reste encore plusieurs mois avant que les projets de fantasy de cette année ne démarrent , il est déjà temps de se poser la question: la course historique de Henry devrait-elle le propulser au sommet des planches de fantaisie en 2020?

Commençons par mettre la performance de Henry en contexte. En termes de points fantastiques, les séries éliminatoires d’Henry se classent au 10e rang des éliminatoires marquées par un porteur de ballon depuis 1990 (l’année où la NFL a élargi le champ des éliminatoires à 12 équipes). Quelques-uns des joueurs au-dessus de Henry sur cette liste ont eu le luxe de jouer dans quatre matchs d’après-saison, et d’autres sont des superstars qui étaient des vedettes fantastiques pérennes:

Classement des meilleures séries éliminatoires depuis 1990

Rk



Joueur



Âge



Année



Équipe



g



Points fantaisie



Points PPR



Porte



Rush Yds



Rush TD



Rec



Rec Yds



Enregistrements TD













Rk



Joueur



Âge



Année



Équipe



g



Points fantaisie



Points PPR



Porte



Rush Yds



Rush TD



Rec



Rec Yds



Enregistrements TD















1



Terrell Davis



25



1997



TANIÈRE



4



105,9



113,9



112



581



8



8



38



0











2



Thurman Thomas



24



1990



BUF



3



75,4



88,4



72



390



4



13



154



0











3



Emmitt Smith



26



1995



DAL



3



71,8



77,8



74



298



6



6



60



0











4



Terrell Davis



26



1998



TANIÈRE



3



71,7



75,7



78



468



3



4



69



0











5



Sony Michel



23



2018



NE



3



70,5



71,5



71



336



6



1



9



0











6



Thurman Thomas



27



1993



BUF



3



66,9



81,9



63



267



5



15



122



0











sept



Eddie George



26



1999



DIX



4



66,1



76,1



108



449



3



dix



72



0











8



Emmitt Smith



24



1993



DAL



3



64,8



77,8



66



280



3



13



138



1











9



Emmitt Smith



23



1992



DAL



3



64,2



77,2



71



336



3



13



86



1











dix



Derrick Henry



26



2019



DIX



3



62,8



67,8



83



446



2



5



21



0











11



Curtis Martin



23



1996



NE



3



62,2



70,2



49



267



5



8



55



0











12



Marshall Faulk



28



2001



STL



3



61,1



75,1



64



317



3



14



114



0











13



Frank Gore



29



2012



SF



3



60,7



62,7



63



319



4



2



48



0











14



Jamal Lewis



21



2000



BAL



4



59,8



64,8



103



338



4



5



40



0











15



Ricky Watters



24



1993



SF



2



59,4



71,4



36



155



6



12



79



0











16



Thomas Jones



28



2006



CHI



3



56,5



62,5



55



301



4



6



24



0











17



Joseph Addai



23



2006



INDIANA



4



53,2



75,2



76



294



2



22



118



0











18



Marshawn Lynch



27



2013



MER



3



53,1



54,1



65



288



4



1



3



0











19



Dorsey Levens



27



1997



GB



3



52,8



66,8



71



316



2



14



112



0











20



Leonard Fournette



22



2017



JAX



3



52,6



59,6



70



242



4



sept



44



0

Historiquement, les joueurs qui réalisent d’incroyables runs en séries éliminatoires réussissent plutôt bien la saison suivante. Après sa saison record de 1997, Terrell Davis a connu l’une des plus grandes saisons de fantaisie de tous les temps en 1998 (puis a déchiré son LCA en 1999). Thurman Thomas était le non. 2 courant en arrière dans la fantaisie un an après sa course éliminatoire de 1991. Eddie George était l’un des trois premiers à courir en 2000. Et Emmitt Smith est Emmitt Smith. La seule valeur aberrante de cette liste est Sony Michel, qui après une performance de 336 verges et six touchés lors des séries éliminatoires de la saison dernière était un fantasme après coup en 2019. (La leçon, comme toujours, est: ne jamais repérer les Patriots en arrière.)

Vous vous attendriez à ce qu’il y ait plus de bruit lorsque vous traitez avec la petite taille d’échantillon des séries éliminatoires, et plus de noms perplexes sur cette liste. Mais ce groupe indique que pour avoir une bonne série éliminatoire, un joueur doit être sacrément bon lui-même.

Et bien sûr, le stock de tirant d’eau croissant d’Henry n’est pas seulement à propos de ce qu’il a fait lorsque le calendrier est passé à janvier. Il montait déjà en flèche au cours des derniers mois de la saison 2019. Au cours des huit derniers matchs des Titans en saison régulière, il a accumulé 959 verges au sol et 11 touchés pour aller chercher 78 verges au sol et un score. Il a marqué près de 21 points de fantaisie standard de plus que Christian McCaffrey … et cela malgré le fait qu’Henry ait perdu une inclinaison de la semaine 16 contre les Saints, ce qui signifie qu’il a joué un match de moins que presque tout le monde au classement. (Bien que McCaffrey, comme vous pouvez l’imaginer, bat facilement Henry dans la notation PPR.)

Alors que les chiffres de la saison complète sont généralement plus prédictifs que les fractionnements partiels, les performances de Henry au second semestre ont une raison de croire: il s’agit de matchs dans lesquels Ryan Tannehill a commencé au poste de quart. Après le début de la saison 2-4, les Titans ont placé Marcus Mariota au banc et sont passés à Tannehill lors de la semaine 7, et l’équipe – en particulier Henry – a décollé. Le Tennessee est allé 7-3 dans la dernière ligne droite, et Henry a enregistré six matchs de 20 points de fantaisie ou plus par rapport à un seul de ces matchs avec Mariota sous le centre. Y compris les séries éliminatoires, Henry a éclipsé la marque de 100 verges au sol lors de sept de ses neuf derniers matchs, et dans cinq de ceux qu’il a dépassés 150.

Cette taille d’échantillon est beaucoup plus grande que celle avec laquelle les joueurs de fantaisie ont dû travailler à la sortie de la saison 2018, et ce niveau de production mettra probablement Henry dans le mélange avec Saquon Barkley, Ezekiel Elliott et Dalvin Cook en tant que prochains dos à être sélectionné après que Christian McCaffrey soit sorti des tableaux de bord (au moins dans les formats de notation standard). Si l’offensive des Titans ressemble à celle du deuxième semestre 2019 et des séries éliminatoires, Henry rapportera des dividendes majeurs à quiconque le rédigera.

Cela dit, Henry a encore des drapeaux rouges. Le premier est son manque évident de hausse dans les formats PPR. Henry a eu 18 réceptions cette saison, ce qui représente son sommet en carrière. Alors qu’Henry était toujours le quatrième meilleur score en points PPR par match, le manque de capture de passes donne l’impression que sa production 2019 sera son plafond. Il lui serait difficile d’obtenir encore plus de travail précipité qu’en 2019, alors qu’il menait la ligue en portées (303), en coureurs verges (1540) et en scores de précipitation (16).

La prochaine source de préoccupation est qu’Henry a largement dépassé les attentes en 2019. Il s’est classé 15e parmi les contre-attaquants dans la métrique de points de fantaisie ajustés par opportunité d’ESPN, qui tente de “dépouiller le talent et l’efficacité des joueurs et de se concentrer uniquement sur l’opportunité”. Essentiellement, c’est le nombre de points qu’un joueur aurait dû marquer compte tenu du type de portages, de snaps, de cibles et d’autres opportunités qu’ils ont reçus tout au long de la saison. Henry a marqué 81 points de plus que ses opportunités ne le laissaient supposer, ce qui était de loin le plus gros dépassement parmi les coureurs. Cela pourrait être lu de deux manières: si vous êtes un croyant d’Henry, cela prouve simplement qu’il fait plus avec ses opportunités que n’importe qui d’autre dans le football. Si vous êtes un peu plus sceptique, son dépassement indique une régression à venir vers la moyenne en 2020.

Henry est également très dépendant du scénario de jeu de son équipe. En victoires, il a en moyenne 128,8 verges au sol et 1,3 touché au sol. Mais lors des défaites, il a été pitoyable, avec 63,5 verges au sol et 0,67 score au sol par match. Parce qu’il n’est pas vraiment un récepteur, les perspectives fantastiques d’Henry dépendent du fait que les Titans soient en mesure de laisser leur gros arrière-train jouer le jeu. Cela a été vrai en séries éliminatoires: Henry a dominé les victoires contre les Patriots et les Ravens, mais avait une ligne mortelle de 69 verges au sol et un score contre les Chiefs, lorsque les Titans étaient en retard pendant une grande partie du match.

C’est pourquoi Tannehill est si importante pour Henry. Le passeur des Titans a été extrêmement efficace une fois qu’il a pris ses fonctions, et si l’agent libre imminent re-signe avec l’équipe et continue de gagner au Tennessee en 2020, Henry mettra probablement en place des statistiques de monstre. Mais si Tannehill redevient une citrouille et que les Titans se débattent, le plancher d’Henry est beaucoup plus bas que celui des arrières accrocheurs. Cela fait de lui un risque beaucoup plus grand que la plupart des autres coureurs qui partent au premier tour de fantasy.

Enfin, il convient de noter que Henry sera également un agent libre pendant la morte-saison. Je suppose qu’il sera de retour avec les Titans, que ce soit sur l’étiquette de franchise, l’étiquette de transition ou avec un nouveau contrat. Si vous croyez aux augmentations de «contrat-année» pour les joueurs, cependant, cette dernière option pourrait être un peu effrayante. Henry aura-t-il la même motivation pour passer à travers les défenseurs après avoir obtenu son énorme salaire?

Si Henry est de retour avec les Titans la saison prochaine, il devrait aller assez haut dans la fantaisie. Dans les formats de notation standard, il pourrait être pris non. 2 dans l’ensemble, et en notation PPR, il restera une sélection de premier tour sans problème. Ce n’est pas seulement à cause d’une course éliminatoire magique. C’est à cause de presque une saison complète de domination fantastique, surtout une fois que l’offensive des Titans a commencé sous Tannehill. Henry a montré que son succès – tant en séries éliminatoires qu’en saison régulière – n’est pas un hasard, il n’y a donc aucune raison de penser que le repousser haut est une erreur.